Η πιο αμφιλεγόμενη Ferrari στην ιστορία έχει ξεπουλήσει μέχρι το 2028

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari αποδεικνύεται ήδη εμπορική επιτυχία

Η αμιγώς ηλεκτρική Ferari Luce έχει εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες θέσεις παραγωγής για το 2027, παρότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παράδοσή της στους πελάτες. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το νέο μοντέλο της εταιρείας από το Μαρανέλο θα χρειαστεί πλέον να περιμένουν, με ορισμένους αγοραστές να οδηγούνται χρονικά στο 2028.

Η αντίδραση του διαδικτύου κατά την αποκάλυψη της Luce θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Ferrari θα δυσκολευόταν να βρει αγοραστές για το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική. Η ιταλική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με το αντίθετο πρόβλημα, καθώς η ζήτηση ξεπερνά την προγραμματισμένη παραγωγή της.

«Αν έρθει κάποιος τώρα, θα πρέπει να περιμένει έναν χρόνο»

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε ότι η εξέλιξη της Luce προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένεται να κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς, ενώ οι παραδόσεις στους πελάτες θα ενταθούν μέσα στο 2027. Ωστόσο, όλες οι μονάδες που σκοπεύει να διαθέσει η Ferrari την επόμενη χρονιά έχουν ήδη δεσμευτεί.

«Όλες οι Luce που σχεδιάζουμε να πουλήσουμε την επόμενη χρονιά έχουν ουσιαστικά ήδη διατεθεί. Αν κάποιος έρθει τώρα, θα πρέπει να περιμένει έναν χρόνο για να παραλάβει το αυτοκίνητο», ανέφερε ο Vigna.

Η Ferrari δεν έχει αποκαλύψει πόσες μονάδες σκοπεύει να κατασκευάσει το 2027, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο στόχο πωλήσεων.

Νέο εργοστάσιο και σταδιακή αύξηση της παραγωγής

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα της Luce είναι και η παραγωγική διαδικασία. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα της Ferrari, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο συναρμολογείται σε μια ολοκαίνουργια εγκατάσταση, η οποία έχει κατασκευαστεί ειδικά για την παραγωγή ηλεκτροκινητήρων, μπαταριών και άλλων βασικών εξαρτημάτων, παράλληλα με την κατασκευή του ίδιου του αυτοκινήτου.

Η πλήρης λειτουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και η Ferrari θα αυξάνει σταδιακά τον ρυθμό κατασκευής της Luce, αντί να ξεκινήσει εξαρχής με τη μέγιστη δυνατή παραγωγική δυναμικότητα. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί εν μέρει γιατί έχουν ήδη εξαντληθεί οι διαθέσιμες θέσεις για το 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν βασίζεται αποκλειστικά στη δημοσιότητα που απέκτησε το μοντέλο κατά την αποκάλυψή του. Έχει ήδη διοργανώσει περισσότερες από 50 ιδιωτικές, τοπικές και επίσημες παρουσιάσεις στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και πέντε δημόσιες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον Vigna, οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις έχουν βοηθήσει τους υποψήφιους αγοραστές να κατανοήσουν καλύτερα τι διαφοροποιεί τη Luce.

Το επόμενο σημαντικό βήμα θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2027, όταν η Ferrari σχεδιάζει να διοργανώσει διεθνείς δημοσιογραφικές δοκιμές, οι οποίες θα ακολουθηθούν από οδηγικές εμπειρίες για υποψήφιους πελάτες. Ο Vigna εκτιμά ότι η δυνατότητα να οδηγήσουν το αυτοκίνητο μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του, ιδιαίτερα σε αγορές όπου οι αντιπρόσωποι έχουν ακόμη περιθώριο να ενισχύσουν το ενδιαφέρον.

Απευθύνεται και σε νέους πελάτες της Ferrari

Η Ferrari αναφέρει ότι η Luce έχει προσελκύσει ένα ισορροπημένο μείγμα αγοραστών από διαφορετικές περιοχές, χωρίς να ξεχωρίζει κάποια συγκεκριμένη δημογραφική ή γεωγραφική ομάδα. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, πόσοι από όσους έχουν ήδη δεσμεύσει αυτοκίνητο είναι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες Ferrari και πόσοι νέοι πελάτες της μάρκας.

Παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθεί να προκαλεί η σχεδίαση και η ηλεκτρική φύση της Luce, η μέχρι τώρα εμπορική της πορεία δείχνει ότι η Ferrari έχει βρει το κοινό της. Η διαδικτυακή κριτική μπορεί να δημιουργεί εντυπώσεις και να τροφοδοτεί τη συζήτηση, όμως από επιχειρηματική σκοπιά αυτό που μετρά είναι πόσοι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το αυτοκίνητο. Και στην περίπτωση της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari, οι παραγγελίες δείχνουν ότι δεν είναι λίγοι.