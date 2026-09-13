Η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα για 2η συνεχόμενη χρονιά – Στην Ελλάδα προσφέρει εγγύηση 12 ετών

Κορυφαία διάκριση για την κινεζική μάρκα, η οποία αναδείχθηκε η πιο αξιόπιστη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μελέτη της J.D. Power

Η Chery επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δέσμευσή της στην ποιότητα και τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Σύμφωνα με τη νέα Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (Vehicle Dependability Study – VDS) της J.D. Power για την Κίνα το 2026, η μάρκα κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση ανάμεσα στα κινεζικά εμπορικά σήματα. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη σταθερά ανοδική πορεία της.

Η μελέτη μετρά τον αριθμό προβλημάτων που αντιμετώπισαν ιδιοκτήτες οχημάτων ηλικίας 13 έως 48 μηνών κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Η αξιοπιστία εκφράζεται σε προβλήματα ανά 100 οχήματα (PP100) – όσο χαμηλότερη η βαθμολογία, τόσο υψηλότερη η ποιότητα. Το 2026 ο μέσος όρος του κλάδου διαμορφώθηκε στα 192 PP100, ενώ ο μέσος όρος των κινεζικών μαρκών στα 201 PP100.

Η Chery σημείωσε μόλις 181 PP100, δηλαδή 20 μονάδες καλύτερα από τον μέσο όρο των εγχώριων σημάτων. Μάλιστα, η επίδοσή της ήταν καλύτερη και από τον μέσο όρο των brands μαζικής παραγωγής (195 PP100) αλλά και των premium (183 PP100).

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στην κινεζική αγορά

Στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνυπάρχουν δύο ξεκάθαρες προσεγγίσεις. Η μία αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο ως προϊόν μακράς διάρκειας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Η άλλη το βλέπει περισσότερο ως προϊόν ταχείας κατανάλωσης, με ολοένα μικρότερους κύκλους ανάπτυξης και δοκιμών – κάτι που συχνά υπονομεύει τη μακροχρόνια αξιοπιστία.

Η Chery από την ίδρυσή της έχει επιλέξει ξεκάθαρα την πρώτη οδό. Έχει χτίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που καλύπτει κάθε στάδιο: έρευνα και ανάπτυξη, εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγή και συνεχή βελτίωση με βάση την πραγματική εμπειρία των ιδιοκτητών.

Οι πυλώνες της αξιοπιστίας της Chery

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, η μάρκα πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές αξιοπιστίας σε απαιτητικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Ειδική βαθμονόμηση ανθεκτικότητας γίνεται για κρίσιμα συστήματα όπως το σύστημα μετάδοσης, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά. Παράλληλα, γίνονται επιπλέον έλεγχοι προσαρμοσμένοι στις κλιματικές ιδιαιτερότητες των αγορών του εξωτερικού, ενώ συνεχίζεται το Πρόγραμμα Δοκιμών Μακράς Απόστασης για την Αξιοπιστία και την Ποιότητα Νέων Οχημάτων.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα εφαρμόζονται ενιαία πρότυπα έγκρισης εξαρτημάτων και μηχανισμοί αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους. Υπάρχουν διαδικασίες παρακολούθησης παρτίδων και διαχείρισης αστοχιών από τον εντοπισμό μέχρι την οριστική επίλυση. Το 2026 η Chery εγκαινίασε τη Στρατηγική Ενίσχυσης της Παγκόσμιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ποιότητας, με στόχο ένα ακόμη πιο ισχυρό σύστημα διασφάλισης. Στην παραγωγή, το παγκόσμιο σύστημα Chery Production System (CPS) διασφαλίζει ότι τα ίδια αυστηρά πρότυπα τηρούνται σε όλες τις μονάδες παγκοσμίως. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιδιαβρωτική προστασία και στην αντοχή των οχημάτων στη μακροχρόνια χρήση, ώστε να διατηρείται η ποιότητα και η αξία τους στον χρόνο.

Μετά την κυκλοφορία των μοντέλων, λειτουργεί μηχανισμός ταχείας απόκρισης. Τα δεδομένα από την πραγματική χρήση αναλύονται σε βάθος και επιστρέφουν στην ομάδα R&D, τροφοδοτώντας συνεχώς τη βελτίωση προτύπων και διαδικασιών. Έτσι δημιουργείται ένας κλειστός κύκλος βελτίωσης σε όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Μακροχρόνιες εγγυήσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη

Η πίστη της Chery στην ανθεκτικότητα των μοντέλων της αποτυπώνεται και στην πολιτική εγγυήσεων. Στην κινεζική αγορά προσφέρει εγγύηση εφ’ όρου ζωής για τα οχήματα και τους κινητήρες. Στην Ελλάδα η εργοστασιακή κάλυψη είναι 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα, ενώ για την μπαταρία, τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρονικά ισχύος φτάνει τα 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα. Το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της μάρκας, προσφέρει επιπλέον επέκταση κατά 5 έτη, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.

Η φετινή πρωτιά στη μελέτη αξιοπιστίας δεν είναι μεμονωμένη. Η Chery κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών και στις πέντε βασικές μελέτες της J.D. Power για την Κίνα που ανακοινώθηκαν το 2026: τη Μελέτη Αρχικής Ποιότητας (IQS), τη Μελέτη Ικανοποίησης από το Αυτοκίνητο (APEAL), τη Μελέτη Αξιολόγησης της Εμπειρίας Αγοράς (PXI), τη Μελέτη Αξιολόγησης της Εξυπηρέτησης Πελατών (CSI) και τη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS).

Οι πέντε αυτές έρευνες καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του καταναλωτή – από την επιλογή και την αγορά μέχρι την ιδιοκτησία και τη μακροχρόνια χρήση. Η σταθερά κορυφαία επίδοση της Chery σε όλες δείχνει ότι δεν ξεχωρίζει πλέον μόνο σε επιμέρους τομείς, αλλά προσφέρει υψηλή ποιότητα σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη.