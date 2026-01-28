quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Pirelli φέρνει τη νέα γενιά του ιδανικού ελαστικού για SUV

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.01.2026
Autotypos Team
i-pirelli-fernei-ti-nea-genia-tou-idanikou-elastikou-gia-suv-790946

Πιστοποιημένη ασφάλεια σε στεγνό και βρεγμένο, άνεση και υψηλές επιδόσεις: το νέο Scorpion έχει σχεδιαστεί ειδικά για SUV

Η Pirelli παρουσιάζει τη νέα γενιά του Scorpion, του θερινού ελαστικού της που είναι σχεδιασμένο ειδικά για SUV, προσφέροντας ασφάλεια, οδηγική άνεση και σταθερές επιδόσεις μεγάλης διάρκειας. Το Scorpion παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986 και τοποθετήθηκε στη Lamborghini LM002, το πρώτο “Super-SUV”.

Σήμερα, το εμπορικό σήμα Scoprion καλύπτει πια μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: από ελαστικά SUV έως ελαστικά μοτοσυκλετών on-road enduro και motocross, καθώς και χρήσεις εκτός δρόμου στον τομέα της ποδηλασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασφάλεια και άνεση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα

Το νέο Scorpion ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV, ο οποίος του απένειμε το σήμα Premium Quality Mark. Το ελαστικό κατέλαβε την πρώτη θέση στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό, καθώς και την πρώτη θέση στη δοκιμή χειρισμού σε βρεγμένο, ενώ βρέθηκε επίσης στην κορυφή όσον αφορά το φρενάρισμα σε βρεγμένο και την υδρολίσθηση σε ευθεία.

Ολόκληρη η γκάμα Scorpion κατατάχθηκε στην Κατηγορία Α της ευρωπαϊκής ετικέτας ελαστικών για πρόσφυση σε βρεγμένο, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης  και μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Επιπλέον, το ελαστικό κατατάσσεται στην Κατηγορία Β για την αντίσταση κύλισης.

Εξειδικευμένος σχεδιασμός

Η ανάπτυξη ενός προϊόντος ειδικά για την κατηγορία των SUV απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των οχημάτων, όπως το μεγαλύτερο βάρος και ύψος. Στο νέο Scorpion, οι βελτιώσεις είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί ένα νέο μείγμα γόμας που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες, βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο και εξαιρετική χιλιομετρική αντοχή, σε πλήρη αντιστοιχία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων SUV.

Το νέο Scorpion έχει αναπτυχθεί ειδικά για την κατηγορία των SUV, με αποκλειστικές τεχνικές λύσεις όπως ενισχυμένο σκελετό, φαρδύτερα κεντρικά μπλοκ πέλματος και βελτιστοποιημένο προφίλ που προάγει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και μειώνει την παραμόρφωση στην περιοχή των ώμων.

Το προϊόν αξιοποιεί επίσης καινοτόμα υλικά που συνέβαλαν στην επιτυχία της τελευταίας γενιάς του Cinturato, του θερινού ελαστικού της Pirelli για σεντάν και CUV, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στη συγκριτική δοκιμή της Tyre Reviews για premium θερινά ελαστικά κατά το ντεμπούτο του, αποδεικνύοντας την άριστη ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και αποδοτικότητας, χωρίς τους συνήθεις συμβιβασμούς — όπως μεταξύ αντοχής και αντίστασης κύλισης.

Τι κρατάμε:

  • Η Pirelli παρουσιάζει τη νέα γενιά του Scorpion, του θερινού ελαστικού της που είναι σχεδιασμένο ειδικά για SUV
  • Το νέο Scorpion ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα
  • Βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο και εξαιρετική χιλιομετρική αντοχή το καθιστούν ιδανικό για τις ανάγκες των σύγχρονων SUV
Tags
#Pirelli#SUV#ελαστικά
