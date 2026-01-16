Η πόλη που θέλει να “ξηλώσει” όλες τις κάμερες κυκλοφορίας – Γιατί;

Στην πόλη λειτουργούν συνολικά 546 κάμερες, μοιράζοντας πρόστιμα που ξεκινούν από 100 και φτάνουν μέχρι και τα 500 δολάρια

Ολοένα και αυξάνεται η πίεση προς τις τοπικές αρχές στη Washington DC, μια πόλη 700.000 κατοίκων στην οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν 546 κάμερες κυκλοφορίας. Οι ρεπουμπλικάνοι ισχυρίζονται πως το δίκτυο καμερών δεν προσφέρει τίποτα στον τομέα της ασφάλειας στους δρόμους, αλλά το μόνο που κάνει είναι να γεμίζει τις τσέπες της πόλης με λεφτά από πρόστιμα.

Πρόταση για “ξήλωμα” μέσα στο 2025

Το υπουργείο μεταφορών προτείνει στις αρχές να ξηλώσουν τις εκατοντάδες κάμερες από τους δρόμους της Washington, οι οποίες άρχισαν να τοποθετούνται το 1999. Το σημερινό δίκτυο αποτελείται από κάμερες ταχύτητας, κάμερες σε φανάρια, αλλά και σε διασταυρώσεις.

Αυτές μπορούν να «κόψουν» κλήσεις από 100 μέχρι και 500 δολάρια, ενώ τα ετήσια έσοδα που φέρνουν στον Δήμο είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δίκτυο καμερών έφερε έσοδα ύψους 139,5 εκατ. δολαρίων το 2023, 213,3 εκατ. το 2024 και 267,3 εκατ. το 2025, δίνοντας έτσι το ιδανικό «πάτημα» στους επικριτές.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, Scott Perry, «η αυτοματοποιημένη επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εσόδων και όχι για την ενίσχυση της ασφάλειας. Πόλεις όπως η Washington, που εξαρτώνται από τα έσοδα της αυτοματοποιημένης επιβολής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την εξισορρόπηση των προϋπολογισμών τους αποτελούν απόδειξη ότι η πολιτική δεν αφορά την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για την κλοπή ανθρώπων χωρίς εκπροσώπηση».

Η αντίθετη πλευρά

Στην αντίπερα όχθη, αρκετοί είναι αυτοί που δεν υποστηρίζουν ένα πιθανό ξήλωμα των καμερών στη Washington. Μεταξύ αυτών, η Δήμαρχος, Muriel Bowser, λέει πως οι κάμερες είναι «ένα κρίσιμο εργαλείο στο έργο μας για να σώζουμε ζωές και να κάνουμε τους δρόμους μας ασφαλέστερους». Πρόσθεσε ότι η κατάργηση των καμερών θα δημιουργούσε μια «τρύπα» ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε περικοπές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Christina Henderson, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υποστηρίζοντας πως, χωρίς το δίκτυο καμερών, το βάρος της επιβολής του ΚΟΚ θα πέσει στους αστυνομικούς, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους της πόλης.

Τι κρατάμε:

Να ξηλωθούν οι κάμερες ταχύτητας ζητάει το υπουργείο μεταφορών της Washington

Στην αμερικάνικη πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή λειτουργούν 546 κάμερες

Αυτές κόβουν πρόστιμα από 100 μέχρι και 500 δολάρια, φέρνοντας εκατοντάδες εκατ. έσοδα τον χρόνο

Οι επικριτές λένε πως οι κάμερες δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω, εκτός απ’ το να φέρνουν έσοδα

Πηγή: Carscoops.com