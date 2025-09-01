quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πολυαναμενόμενη Zeekr κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα – Πού θα δεις τα μοντέλα από κοντά;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.09.2025
Autotypos Team
i-polyanamenomeni-zeekr-kanei-tin-proti-tis-emfanisi-stin-ellada-pou-tha-deis-ta-montela-apo-konta-773017

Η ZEEKR πραγματοποιεί την επίσημη πρώτη της παρουσίαση στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και της Auto Thessaloniki 2025.

Στο εντυπωσιακό περίπτερο της εταιρείας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να εξερευνήσουν τα τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας:

  • Zeekr 7X: Ένα μεσαίο SUV που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την προηγμένη τεχνολογία και την κορυφαία αυτονομία του.
  • Zeekr 001: Ένα εμβληματικό shooting brake, με ιδιαίτερη σχεδίαση και υψηλές επιδόσεις.
  • Zeekr X: Ένα κομψό, ευέλικτο compact SUV, ιδανικό για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Η παρουσία της ZEEKR στη ΔΕΘ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την είσοδο της μάρκας στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως κομβικό σημείο στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση στη Νότια Ευρώπη. Παράλληλα, προσφέρει στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την τεχνολογία, την καινοτομία και την premium εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη ZEEKR.

Η συμμετοχή στην Auto Thessaloniki 2025 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει τη φιλοσοφία και την τεχνολογική υπεροχή της ZEEKR — μιας μάρκας που ήδη σημειώνει αξιόλογη πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά και επαναπροσδιορίζει την έννοια της ηλεκτρικής οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: zeekr-greece.gr

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Tags
#ZEEKR#Νέα
