Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης

To Ανώτατο Δικαστήριο θέλει να επιταχύνει την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας «ban» στα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης

Τρόπους να επιταχύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ψάχνουν στην Ινδία, με την εν λόγω μετάβαση να πραγματοποιείται με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι υπολόγιζαν στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Ωστόσο, στο στόχαστρο του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν μπαίνουν τα απλά «καθημερινά» αυτοκίνητα που οδηγεί η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, αλλά η premium κατηγορία.

Σύμφωνα με τους δικαστές, τα premium ηλεκτρικά μοντέλα μπορούν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ αυτή η σταδιακή απαγόρευση δεν θα επιβαρύνει τον «απλό κόσμο».

Ένα πρώτο τεστ

Οι δικαστές στην Ινδία προτρέπουν την κυβέρνηση να εξετάσει μια σταδιακή κατάργηση των θερμικών premium μοντέλων, μια κατηγορία στην οποία τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιπροσωπεύουν ήδη το 12% των πωλήσεων. Το εν λόγω ποσοστό είναι αρκετά υψηλότερο από το 2-3% μεταξύ των μη-premium μοντέλων, με τη θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου να είναι πως αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πρώτο τεστ πριν από μια ολική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Από την άλλη μεριά, πολλοί είναι αυτοί που επικρίνουν ένα σταδιακό ban στα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης, υποστηρίζοντας πως το αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα της χώρας θα είναι αμελητέο.

Μια κίνηση που δεν θα επηρεάσει «τις μάζες»

Η θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι πως μια σταδιακή μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά πολυτελή αυτοκίνητα θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα, χωρίς να διαταράζει την αγορά νέων προσιτών αυτοκινήτων «για τις μάζες». Όπως αναφέρει η India Today, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν ήδη μια σειρά από premium ηλεκτρικά μοντέλα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν σε άνεση και απόδοση από τα αντίστοιχα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

«Δεδομένου ότι αυτά τα οχήματα απευθύνονται σε ένα πολύ μικρό και εύπορο τμήμα, η επιβολή περιορισμών σε αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ πολυτελείας μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης. Ο απλός άνθρωπος δεν θα επηρεαστεί».

Ο λόγος για εταιρείες όπως η Mercedes και η BMW, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετικές λύσεις στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών μοντέλων.

Για την ώρα, ένα σταδιακό ban στα πολυτελή αυτοκίνητα στην Ινδία είναι απλά μια πρόταση χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρικής Κινητικότητας, με νέες συζητήσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

