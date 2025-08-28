Η Porsche 911 μόλις έγινε hypercar με 907 ίππους

Το RML Group «παντρεύει» Porsche 911 γενιάς 992 με τη θρυλική GT1 του 1998 και το αποτέλεσμα είναι ένα αποστομωτικό hypercar.

Δύσκολο το να ξεχωρίσεις μέσα σε μια «στρατιά» από βελτιωμένες Porsche

Η RML το κατάφερε και με το παραπάνω με αυτή την υπέροχη 911 Turbo S

Αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο ως πρωτότυπο με το όνομα P39 και τώρα παρουσιάζεται ως ένα πραγματικό GT Hypercar

Μια 911 με αγωνιστικό pedigree από το Λε Μαν

Ξεκινώντας τη ζωή της ως μια «απλή» Porsche 911 Turbo S γενιάς 992, το RML Group τη μετέτρεψε σε μια εκμοντερνισμένη έκδοση της θρυλικής Porsche GT1, νικήτριας στο Λε Μαν του 1998. Η Turbo S έγινε ακόμα πιο φαρδιά, έλαβε μια σειρά από αεροδυναμικές βελτιώσεις, ανανεώθηκε στο εσωτερικό και φυσικά επωφελείται και από μια γενναία αύξηση ισχύς, ξεπερνώντας τους 900 ίππους.

Το GT Hypercar της RML διαθέτει πια μεγαλύτερο μεταξόνιο, φαρδύτερα ελαστικά, περισσότερη δύναμη και ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας twin-turbo εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 3,8 λίτρων, ο οποίος πλέον αποδίδει 907 ίππους και 1.000 Nm ροπής χάρη στο μαγικό άγγιγμα της Litchfield Motors. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποια αλλαγή στη μετάδοση, κάτι που πιθανότατα σημαίνει πως το καθηλωτικό hypercar διατηρεί το εργοστασιακό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων της Turbo S.

Κι όμως είναι street-legal

Μπορεί να έχει σχεδιαστεί με το μυαλό στην πίστα, ωστόσο, το GT Hypercar της RML μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά σε δημόσιους δρόμους. Η RML λέει πως έχει φτιαχτεί με πίστες όπως αυτή του Nurburgring στο μυαλό, με τους ανθρώπους της να λένε πως στόχος είναι ο γύρος των 6:45 στη θρυλική πίστα κατά την αποκάλυψη του πρωτότυπου τον Οκτώβριο. Τώρα οι άνθρωποι της RML λένε πως νέος τους στόχος είναι τα 6:30, χρόνος σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τα 6:43,300, δηλαδή το ρεκόρ της Porsche 911 GT2 RS Manthey.

Όσοι τυχεροί αποκτήσουν μια από τις 10 ειδικές εκδόσεις θα τις παραλάβουν με τα πακέτα Performance και Track τα οποία προσθέτουν περαιτέρω βελτιώσεις όπως, ρυθμιζόμενες σε ύψος αναρτήσεις, roll cage και χωρίς πίσω καθίσματα για ακόμα μικρότερο βάρος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου RML, Paul Dickinson, σημειώνει:« Το GT Hypercar καταδεικνύει τα καλύτερα στοιχεία του Ομίλου RML. Η ικανότητά μας να παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις που ξεπερνούν κάθε προσδοκία σε χρόνο ρεκόρ και εντός προϋπολογισμού είναι απαράμιλλη, όπως αποδείξαμε για άλλη μια φορά».

Το GT Hypercar έκανε το ντεμπούτο του αυτή την εβδομάδα στο Salon Privé στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο για παραγγελία. Η RML σχεδιάζει να κατασκευάσει μόνο 39, μια αναφορά στα 39 πρωτότυπα που δοκιμάστηκαν κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης.

