Η Porsche απαντά: Θα γίνει ποτέ αμιγώς ηλεκτρική η 911;

Από θερμική πρόσφατα έγινε υβριδική, με ένα «άλμα» στην ηλεκτροκίνηση να φαντάζει πιθανό: Τι λέει ο CEO της Porsche για το μέλλον της 911;

Το μέλλον της Porsche μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα ηλεκτρικά, όμως ένα μοντέλο φαίνεται πως θα εξακολουθεί να κουβαλά τη θερμική «σημαία»: αυτό δεν είναι άλλο από τη θρυλική Porsche 911, ένα μοντέλο που μετρά έξι δεκαετίες ιστορίας και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα sports cars στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, ο CEO της Porsche, Michael Leiters, επιβεβαίωσε ότι η 911 θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τη βοήθεια υβριδικής τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τον θερμικό κινητήρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της.

Η 911 δε θα γίνει ποτέ ηλεκτρική

Όπως αποκάλυψε ο Leiters, η Porsche 911 θα παραμείνει πιστή στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η γερμανική εταιρεία ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι η θρυλική 911 δεν πρόκειται να μετατραπεί ποτέ σε αμιγώς ηλεκτρική, αναφέροντας πως το κλασσικό μοντέλο δεν διανύει μια μεταβατική-υβριδική περίοδο, καθησυχάζοντας σίγουρα αρκετό κόσμο.

«Το υβριδικό σύστημα κίνησης δε θεωρείται μεταβατική τεχνολογία. Για την 911, το ειδικά εξελιγμένο υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων αποτελεί ένα θεμελιώδες δομικό στοιχείο, ένα είδος ελιξιρίου ζωής για το μέλλον. Γιατί δε θα υπάρξει ποτέ μια αμιγώς ηλεκτρική 911. Εμμένουμε σε αυτή τη θέση».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγους μήνες πριν από την παρουσίαση της νέας στρατηγικής «Strategy 2035», την οποία η Porsche θα αναλύσει στις 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Capital Markets Day. Εκεί αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις για τα μελλοντικά προϊόντα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο Leiters επανέλαβε ότι η Porsche θα συνεχίσει να επενδύει παράλληλα σε τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης: κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά συστήματα και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η 911 κρατά τη θερμική «σημαία»

Αν και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Michael Leiters ρίχνει «άκυρο» στην πιθανότητα να δούμε μια ηλεκτρική 911, αυτή τη φορά η γερμανική μάρκα εμφανίζεται πιο κατηγορηματική από ποτέ. Μάλιστα, η 911 απ’ ότι φαίνεται θα αποτελέσει το μοναδικό μοντέλο της Porsche που θα προσφέρεται αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης, παρότι τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας θα προσφέρονται και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ήδη τα SUV, Macan και Cayenne, διατίθενται ή θα διατίθενται παράλληλα σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Αντίστοιχα, οι νέες γενιές των 718 Boxster και Cayman αναμένεται να προσφέρονται τόσο τόσο σε θερμικές όσο και σε ηλεκτρικές εκδόσεις.

Παράλληλα, η Porsche συνεχίζει να εξετάζει την επέκταση της γκάμας της. Στα σχέδια βρίσκεται ένα νέο μεγάλο SUV με τρεις σειρές καθισμάτων, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από την Cayenne. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, πλέον θεωρείται πιθανό να προηγηθεί μια έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου hypercar, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της σε κατηγορίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τόσο στα σπορ διθέσια όσο και στα SUV. Στην άλλη άκρη της γκάμας, βρίσκεται ένα νέο compact crossover που θα διαδεχθεί την πρώτη γενιά της Macan, της οποίας η παραγωγή ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι. Το μοντέλο αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε: