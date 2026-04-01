Η Porsche Cayenne θα συνεχίσει να έχει κινητήρα βενζίνης – Τι αποκάλυψαν;

Άλλο ένα «κάστρο» πέφτει, με την Porsche να βάζει στην άκρη τα σχέδια για πλήρη εξηλεκτρισμό της Cayenne και να ποντάρει στους θερμικούς κινητήρες

Η Porsche προχωρά σε μια κίνηση που στέλνει όσους περίμεναν μια νέα θερμική Cayenne στα… ουράνια, με τον διευθυντή του τμήματος SUV της γερμανικής μάρκας να επιβεβαιώνει πως οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα υβριδικά συστήματα θα παραμείνουν διαθέσιμα «βαθιά μέσα στη νέα δεκαετία».

Αυτό δεν σημαίνει πως η Porsche βάζει «στο ράφι» τα ηλεκτρικά, αλλά η εταιρεία αναδιαμορφώνει τη στρατηγική της για να ανταποκριθεί στη χαμηλή ζήτηση – κάτι που μας θυμίζει ανάλογες κινήσεις από άλλες εταιρείες.

Κινητήρες βενζίνης για ακόμα ακόμα μια δεκαετία

Το “hype” γύρω από τα ηλεκτρικά φαίνεται πως πέρασε, με μια τεχνολογία που αρχικά αγκαλιάστηκε από τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες να… παλιώνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Οι εταιρείες πόνταραν στον ενθουσιασμό του κοινού, ωστόσο, η μόδα απ’ ότι φαίνεται περνά και η ζήτηση αποδείχθηκε πολύ λιγότερη απ’ όσο περίμεναν.

Η «μπάλα» πήρε (ή έστω παραλίγο) και την Porsche, με πολλούς να φοβούνται πως η εποχή των θερμικών Cayenne πέρασε και το διάσημο SUV της Porsche μπαίνει πια με τα δύο πόδια στην ηλεκτρική εποχή. Ωστόσο, ο διευθυντής του τμήματος SUV, Ralf Keller, έρχεται να σβήσει τη «φωτιά» με τις δηλώσεις του, επιβεβαιώνοντας πως οι Cayenne με θερμικούς κινητήρες είναι και είναι εδώ για αρκετά χρόνια ακόμα.

Όπως είπε στο Auto Express, τα πλάνα της εταιρείας θέλουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα υβριδικά συστήματα να παραμένουν «βαθιά μέσα στη νέα δεκαετία».

Συμμαχία με την Audi

Εκτός από το μέλλον της Cayenne και των θερμικών & υβριδικών συστημάτων, ο Keller μίλησε και για τη νέα συνεργασία με την Audi, αναφέροντας πως η μελλοντική γκάμα της Porsche θα είναι στενά συνδεδεμένη με την Audi. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα MLB-Evo και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα PPC», με την τελευταία να αποτελεί τη βάση για το νέο Audi Q7, το οποίο θα αποκαλυφθεί αργότερα φέτος.

Στην εν λόγω πλατφόρμα θα βασιστεί πιθανότατα και η νέα Cayenne, με τον Keller να αφήνει να εννοηθεί πως το SUV της Porsche θα υιοθετήσει και το σύστημα ανάρτησης, Active Ride, της Taycan. Εκτός από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα υβριδικά, η νέα πλατφόρμα αναμένεται να φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και καλύτερη ενσωμάτωση των υβριδικών συστημάτων, βελτιώνοντας επιδόσεις, κατανάλωση και οδηγική συμπεριφορά.

Στα σκαριά και ο «μεγάλος αδερφός» της Cayenne

Ωστόσο, ενώ το Audi Q7 είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο crossover, η νέα Cayenne θα μείνει πιστή στην παράδοση που τη θέλει να είναι ένα compact μοντέλο. Όπως είπε ο Keller, όποιος ψάχνει κάτι μεγαλύτερο δεν έχει παρά να δει τη νέα ναυαρχίδα που ετοιμάζει η Porsche, η οποία προς το παρόν ονομάζεται K1 και θα είναι κάτι σαν «μεγάλος αδερφός» της Cayenne.

Επιπλέον, λόγω της μεγάλης επιτυχίας της τρέχουσας γενιάς, αναμένεται να συνεχίσει και η coupe έκδοση της νέου Cayenne. Με λίγα λόγια, η Porsche προσαρμόζεται στην πραγματικότητα της αγοράς και εξασφαλίζει ότι η Cayenne με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα.

H 4η γενιά της Porsche Cayenne αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028.

