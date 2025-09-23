quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Porsche δεν αποχαιρετά (ακόμη) τη βενζίνη για τις Boxster & Cayman

ΤΡΙΤΗ | 23.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-porsche-den-apochaireta-akomi-ti-venzini-gia-tis-boxster-cayman-776088

Τα τελευταία χρόνια, η Porsche μιλά ανοιχτά για την ηλεκτροκίνηση ως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της γκάμας της.

  • Η νέα γενιά Porsche 718 Boxster και Cayman θα συνεχίσει να προσφέρεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
  • Οι εκδόσεις ICE θα τοποθετηθούν στις κορυφαίες εκδόσεις, δίπλα σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδοχές.
  • Η στρατηγική της μάρκας προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και των οπαδών της.
  • Επιστροφή στις ρίζες: οδήγηση και συναίσθημα παραμένουν κεντρικά στοιχεία για την Porsche.

porsche

Ηλεκτρικό μέλλον, αλλά όχι μόνο

Με την Taycan να ανοίγει το δρόμο και τη Macan Electric να ακολουθεί, όλα έδειχναν πως οι επόμενες Boxster και Cayman θα έμπαιναν σε πλήρως ηλεκτρική εποχή. Όμως, η εταιρεία μόλις επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά των 718 δεν θα στηριχθεί αποκλειστικά στην μπαταρία. Θα διατηρήσει και κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε επιλεγμένες εκδόσεις.

porsche

Το δίλημμα της Porsche

Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Οι πελάτες των 718 δεν τις αγοράζουν μόνο για το σήμα στο καπό, αλλά για τον ήχο, την αίσθηση, την «καρδιά» που χτυπάει πίσω από τον οδηγό. Το πλήρως ηλεκτρικό 718 που βρίσκεται ήδη στα πλάνα θα καλύψει το κομμάτι της τεχνολογίας και της πράσινης εικόνας, αλλά η απόλυτη οδηγική εμπειρία δύσκολα αποδίδεται χωρίς την έκρηξη ενός flat-six. Η Porsche φαίνεται να το γνωρίζει και φροντίζει να μην απογοητεύσει τους πιο παραδοσιακούς enthusiasts.

porsche

Οι κινητήρες καύσης συνεχίζουν

Δεν μιλάμε για υβριδικά ή «μισές λύσεις». Οι νέες εκδόσεις εσωτερικής καύσης θα είναι καθαρά βενζινοκίνητες και φυσικά θα πρόκειται για τις κορυφαίες παραλλαγές, όπως τις GT4 RS ή Spyder RS. Αυτό σημαίνει ότι οι entry-level εκδόσεις πιθανότατα θα είναι ηλεκτρικές, ενώ όσοι θέλουν το «ωμό» σπορ αυτοκίνητο με μηχανικό κιβώτιο και αναρρίχηση του στροφόμετρου, θα στραφούν στις ακριβότερες εκδόσεις.

porsche

Στρατηγική προσαρμογής

Η Porsche γνωρίζει ότι η αγορά είναι σύνθετη. Από τη μια πλευρά, πρέπει να προσαρμοστεί στις αυστηρές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τις εκπομπές. Από την άλλη, έχει το αμερικανικό και το ασιατικό κοινό που ακόμα ζητούν βενζίνη. Έτσι, με αυτήν την κίνηση, προσφέρει ευελιξία: ηλεκτρικό για αυτούς που το θέλουν, αλλά και θερμικό για εκείνους που δεν συμβιβάζονται. Είναι το ίδιο «δίπολο» που βλέπουμε ήδη σε κατασκευαστές όπως η BMW με την i4 και την M4 να συνυπάρχουν.

porsche

Πότε έρχεται;

Η τρέχουσα γενιά 718 έχει ολοκληρώσει το κύκλο της και η παραγωγή της έχει τελειώσει. Η επόμενη γενιά θα παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με την ηλεκτρική έκδοση να κάνει το ντεμπούτο πρώτη και τις βενζινοκίνητες να ακολουθούν ως ειδικές εκδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι το 2030 θα βλέπουμε ακόμα 718 να «ουρλιάζουν» στην πίστα, παρά τις πιέσεις για πλήρη εξηλεκτρισμό.

porsche

Η Porsche δείχνει να σέβεται τη βάση των πελατών της. Ναι, η ηλεκτροκίνηση είναι αναπόφευκτη. Ναι, η μετάβαση έχει ξεκινήσει. Αλλά η παράδοση και το συναίσθημα δεν μπαίνουν τόσο εύκολα στο χρονοντούλαπο. Με το να διατηρήσει θερμικές εκδόσεις στο μέλλον, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η χαρά της οδήγησης είναι εξίσου σημαντική με τα νούμερα WLTP και τις ταχύτητες φόρτισης.

Τι κρατάμε;

  • Η νέα γενιά 718 θα έχει και ηλεκτρικές και βενζινοκίνητες εκδόσεις.
  • Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα μείνουν διαθέσιμοι στις κορυφαίες, σπορ εκδόσεις.
  • Στρατηγική που δείχνει προσαρμογή στις αγορές και τη ζήτηση
  • Η Porsche δεν εγκαταλείπει το μοτέρ που χαρακτηρίζει τα σπορ μοντέλα της.

Tags
#Porsche#Porsche Boxster#porsche cayman
