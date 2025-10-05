Η Porsche κάνει τα όνειρα μικρών παιδιών πραγματικότητα

Η γερμανική μάρκα σπορ αυτοκινήτων στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες σε όλο τον κόσμο

Η Porsche, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Make-A-Wish, συμβάλλει στην πραγματοποίηση ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Με μια δωρεά ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για μια τριετία, η εταιρεία στοχεύει να υποστηρίξει 356 ευχές – αριθμός που παραπέμπει στο πρώτο μοντέλο της, την Porsche 356.

Ένα πρόγραμμα με αντίκτυπο

Το Make-A-Wish, από το 1980 μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 615.000 ευχές παιδιών σε σχεδόν 50 χώρες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Porsche, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 300 ευχές, ενώ άλλες 50 αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2025. Όπως τονίζει ο Luciano Manzo, πρόεδρος και CEO της Make-A-Wish International, «μια ευχή δεν είναι απλώς μια στιγμή χαράς – δημιουργεί κύματα ελπίδας και αντοχής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Οι μικροί πρωταγωνιστές

Η δράση δεν είναι αφηρημένη, αλλά γεμάτη συγκεκριμένες ιστορίες. Ο μικρός Carlos από το Μεξικό, που ζει με λευχαιμία, είδε για πρώτη φορά τη θάλασσα. Ο Qing από την Κίνα, με καρκίνο του δέρματος, εξερεύνησε το Μουσείο Σιδηροδρόμων στο Πεκίνο. Η Marta από την Πορτογαλία τόλμησε άλμα με αλεξίπτωτο. Ο Caleb από τις ΗΠΑ έζησε το όνειρο του χιονιού στα Βραχώδη Όρη. Και ο Faris από τη Σιγκαπούρη γιόρτασε τα γενέθλιά του με την οικογένειά του στο νησί Sentosa.

Η κοινωνική διάσταση της Porsche

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η κοινωνική ευθύνη είναι βαθιά ριζωμένη στον πολιτισμό της. Η Verónica Sapena-Mas, υπεύθυνη για προγράμματα χρηματοδότησης της Porsche AG, εξηγεί: «Μαζί με τη Make-A-Wish θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά και στις οικογένειές τους κάτι θετικό στο οποίο μπορούν να στραφούν σε δύσκολες στιγμές».

Τι κρατάμε;

Η Porsche στηρίζει το Make-A-Wish με 1,8 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας

με 1,8 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν 356 ευχές , εμπνευσμένες από την Porsche 356

, εμπνευσμένες από την Porsche 356 Πάνω από 300 παιδιά έχουν ήδη δει τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα

έχουν ήδη δει τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα Οι ιστορίες περιλαμβάνουν ταξίδια , εμπειρίες στη φύση και μοναδικές εκπλήξεις

, εμπειρίες στη φύση και μοναδικές εκπλήξεις Η δράση αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της μάρκας πέρα από τον κόσμο των αυτοκινήτων

