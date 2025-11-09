Η Porsche παρουσίασε το πιο cool camera-car που έχει φτιαχτεί ποτέ – Βασίζεται σε σπορ cabrio μοντέλο

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος, εννέα μαθητευόμενοι της Porsche Leipzig έφτιαξαν το πιο cool camera-car που έχουμε δει

Χαζεύοντας μια όμορφη φωτογραφία ενός αυτοκινήτου εν κινήσει ή ένα εντυπωσιακό βίντεο σε πίστα, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το πόση δουλειά έχει πέσει πίσω από τις κάμερες για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στο «γυαλί». Φωτογράφοι, βιντεολήπτες και τα υπόλοιπα μέλη του κάθε crew είναι οι αφανείς ήρωες που σπάνια παίρνουν τα credits που τους αξίζουν, αφού σε πρωταγωνιστικό ρόλο είναι πάντα το αυτοκίνητο.

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα πλάνα κρύβεται άλλος ένας αφανής ήρωας: το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο φωτογράφος/βιντεολήπτης, το λεγόμενο camera-car.

Στο παρασκήνιο, μέχρι σήμερα

Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, η μετατροπή μιας Porsche 718 Boxster S στο απόλυτο camera-car ανατέθηκε σε μια ομάδα εννέα μαθητευόμενων στην Porsche Leipzig GhbH. Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιήθηκε το 2017, όταν έφτασε η ώρα να αντικατασταθεί το προηγούμενο camera-car, το οποίο δεν μπορούσε πλέον να συμβαδίσει με τα νέα μοντέλα.

Διαβάστε επίσης: «Ο Musk θα εγκαταλείψει την Tesla, η BYD θα κερδίσει τη μάχη»: Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί έχει σημασία

Για νέο camera-car επιλέχθηκε μια Porsche 718 Boxster S, με τους εννέα μαθητευόμενους, κάτω από την επίβλεψη του Carsten Pohle, να αφαιρούν το soft-top και να προσθέτουν σειρά εξαρτημάτων απαραίτητων για τη νέα της δουλεία όπως, βάσεις για κάμερα στο πίσω μέρος και στα πλάγια, ένα μεγάλο roll bar -το οποίο χρησιμεύει κι ως υπερυψωμένο σημείο στήριξης, ενώ το αυτοκίνητο βάφτηκε σε μαύρο ματ χρώμα για την ελαχιστοποίηση των αντανακλάσεων.

Ασφαλής και πρακτική

Η ασφάλεια των φωτογράφων/βιντεοληπτών ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της μετατροπής, με τους χώρους αποσκευών να εξοπλίζονται με ζώνες ασφαλείας, ενώ μια πρόσθετη πλατφόρμα στήριξης μεταξύ των μπροστινών καθισμάτων και του πίσω χώρου αποσκευών προσφέρει μια υπερυψωμένη θέση για εντυπωσιακές λήψεις.

Παράλληλα, στην 718 Boxster S έγιναν και οι απαραίτητες τεχνικές αναβαθμίσεις, με μια εσωτερική καλωδίωση να επιτρέπει τη σύνδεση καμερών με έναν φορητό υπολογιστή, ενώ ένας μετατροπέας επιτρέπει τη φόρτιση όλου του τεχνικού εξοπλισμού.

Από το 2017, το υπέροχο camera-car χρησιμοποιείται τακτικά σε γυρίσματα στην πίστα της Λειψίας, με έναν από τους πιο διάσημους οδηγούς που έχει βιντεοσκοπηθεί να είναι ο θρύλος, Walter Rohrl.

Τι κρατάμε:

Μια Porsche 718 Boxster S είναι ίσως το πιο cool camera-car στον κόσμο

Διαθέτει τις απαραίτητες βάσεις για κάμερες και ζώνες για τους φωτογράφους/ βιντεολήπτες

Το πιο cool camera-car στον κόσμο χρησιμοποιείται τακτικά σε γυρίσματα από το 2017

Πηγή: Newsroom.Porsche.com

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας