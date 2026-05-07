Η Porsche σπάει το φράγμα των 7 λεπτών με την ηλεκτρική Manthey Taycan Turbo GT – Video

Νέα σημαντική διάκριση για την Porsche στο Nürburgring με την επιβλητική Manthey Taycan Turbo GT, «σπάζοντας» το… δικό της ρεκόρ

Η Porsche, σε συνεργασία με τη Manthey, κατάφερε να σπάσει το δικό της ρεκόρ στο Nurburgring με μια βελτιωμένη έκδοση της Taycan Turbo GT. Το τροποποιημένο ηλεκτρικό μοντέλο «έγραψε» χρόνο 6 λεπτά και 55,533 δευτερόλεπτα, δηλαδή ήταν 12 ολόκληρα δευτερόλεπτα ταχύτερο σε σχέση με την προηγούμενη Taycan Turbo GT με το πακέτο Weissach.

Επιπλέον, ήταν 9 δευτερόλεπτα ταχύτερη από το Xiaomi SU7 Ultra, επανακτώντας έτσι τον τίτλο του γρηγορότερου ηλεκτρικού παραγωγής στην «Πράσινη Κόλαση».

Τι προσθέτει το κιτ της Manthey;

Το πακέτο περιλαμβάνει εκτεταμένες αεροδυναμικές βελτιώσεις όπως:

Νέα αεροτομή με μεγαλύτερα end plates

Βελτιωμένο εμπρός diffuser

Νέο high-performance πίσω diffuser με εκτεταμένα πτερύγια

Μεγαλύτερα air deflectors στο κάτω μέρος

Αποτέλεσμα; Η κάθετη δύναμη είναι… τριπλάσια σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο. Στα 200 km/h αυξάνεται από 95 kg σε 310 kg, ενώ στα 310 kh/m φτάνει τα 740 kg.

805 ηλεκτρικοί ίπποι και Attack Mode

Εκτός από την αεροδυναμική, η Manthey παρενέβη και στο ηλεκτρικό σύστημα: βελτιστοποίησε την μπαταρία, τη μονάδα ελέγχου και τους pulse inverters, με αποτέλεσμα η ισχύς να φτάνει τους 805 ίππους στην Standard ρύθμιση. Αυξήθηκε επίσης η μέγιστη ροπή, ενώ υπάρχει και λειτουργία Attack Mode που προσφέρει overboost για 10 δευτερόλεπτα φτάνοντας τους 978 ίππους. Στο οπτικό κομμάτι ξεχωρίζουν οι νέες ελαφρύτερες ζάντες 21 ιντσών, μεγαλύτερα φρένα και πολλά εκτεθειμένα στοιχεία από ανθρακονήματα.

Όπως δήλωσε ο Lars Kern, ο οδηγός που σημείωσε το ρεκόρ: «Το κιτ της Manthey μετατρέπει την Taycan Turbo GT με το πακέτο Weissach στο απόλυτο εργαλείο πίστας». Το καλύτερο; Όλα αυτά τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα και για ιδιώτες που έχουν ήδη Taycan Turbo GT με πακέτο Weissach.

