Η Porsche θα φτιάξει 3 νέες 911 για το Toy Story 5

Porsche και Pixar συνεργάζονται ξανά με τρεις ειδικά σχεδιασμένες 911, για την επερχόμενη ταινία Toy Story 5

Αν νομίζατε ότι η Porsche και η Pixar είχαν πει το «αντίο» τους μετά την περίφημη Sally Carrera του 2022, κάνατε λάθος. Η γερμανική μάρκα επιστρέφει στο σύμπαν των animated ταινιών, και αυτή τη φορά με φόντο το Toy Story 5.

Τρία μοναδικά 911 ετοιμάζονται μέσα από το πρόγραμμα Sonderwunsch, αυτό που η Porsche κρατά για τις πιο ιδιαίτερες παραγγελίες. Κάθε μια από τις special 911 θα είναι αφιερωμένη σε έναν αγαπημένο χαρακτήρα από το «σύμπαν» των ταινιών Toy Story: Buzz Lightyear, Jessie και Woody.

Τρεις εμβληματικοί ήρωες, τρία αυτοκίνητα, και μια συνεργασία που υπόσχεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της Porsche όσο και όσων μεγάλωσαν με αυτές τις ταινίες.

Τα αυτοκίνητα δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα και η επίσημη παρουσίαση, θα γίνει στην πρεμιέρας της ταινίας στο Λος Άντζελες, στις 19 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε, κυκλοφορεί μόνο μια teaser φωτογραφία που δείχνει τα τρία αυτοκίνητα σκεπασμένα και εκεί αρχίζει το ενδιαφέρον.

Δύο εξ αυτών, φαίνονται κλασικές 911, αλλά το τρίτο έχει κάτι παραπάνω, με πιο επιθετικό μπροστινό μέρος, και μεγάλη αεροτομή πίσω. Μυρίζει… GT3, και αν η έμπνευση είναι ο Buzz Lightyear, ταιριάζει γάντι.

Ο παραγωγός της ταινίας, Bob Pauley, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία: η ομάδα δεν ήθελε απλώς να αναπαράγει τους χαρακτήρες πάνω στα αμάξια, αλλά να τους «μεταφράσει» μέσα από υλικά, χρώματα και σχήματα, κρατώντας την ουσία τους και μετασχηματίζοντας της στην σχεδιαστική γλώσσα της Porsche.

Μετά την πρεμιέρα τους, τα τρία αυτοκίνητα θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανώσεις που υποστηρίζουν παιδιά.

Τι κρατάμε

• Η Porsche συνεργάζεται ξανά με την Pixar με τρία custom 911 εμπνευσμένα από το Toy Story 5.

• Τα μοναδικά αυτοκίνητα, κατασκευασμένα μέσω του προγράμματος Sonderwunsch της Porsche, θα κάνουν πρεμιέρα στην ταινία στο Λος Άντζελες στις 19 Ιουνίου 2026.

• Και τα τρία οχήματα θα δημοπρατηθούν, με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.