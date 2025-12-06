quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πραγματική απειλή της Κίνας δεν είναι τα ηλεκτρικά αλλά τα θερμικά – Η Ευρώπη πολεμά σε λάθος μέτωπο!

ΣΑΒΒΑΤΟ | 06.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-pragmatiki-apeili-tis-kinas-den-einai-ta-ilektrika-alla-ta-thermika-i-evropi-polema-se-lathos-metopo-785593

Πώς τα κινεζικά θερμικά αυτοκίνητα κατακτούν τον κόσμο, ενώ η Ευρώπη έχει μείνει προσκολλημένη στην μάχη των EV

Στον δημόσιο διάλογο κυριαρχεί η άποψη ότι η Κίνα εξάγει μαζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και απειλεί άμεσα την ευρωπαϊκή βιομηχανία EV. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική και ίσως πιο ανησυχητική: η Κίνα κυριαρχεί στην ηλεκτροκίνηση μέσα στα σύνορά της, αλλά στο εξωτερικό, παρά την πλάνη στην οποία όλοιι λίγο πολύ έχουμε πέσει, κατακτά τις αγορές με συμβατικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Εκεί όπου οι υποδομές φόρτισης, η αγοραστική δύναμη και τελικά η δύναμη της συνήθειας, δεν μπορούν ακόμη να στηρίξουν την εξάπλωση των ηλεκτρικών, οι Κινέζοι κατασκευαστές βρίσκουν το τέλειο πεδίο ανάπτυξης.

Η Κίνα, πρώτος εξαγωγέας αυτοκινήτων παγκοσμίως αλλά όχι με ΕV

Η κινεζική βιομηχανία ανέβηκε στην κορυφή παγκοσμίως, όχι με τα ηλεκτρικά, αλλά χάρη στη μαζική εξαγωγή θερμικών μοντέλων που δεν απορροφά πλέον η εγχώρια αγορά. Η κολοσσιαία παραγωγική ικανότητα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με κρατική ώθηση προς την ηλεκτροκίνηση, οδήγησε σε υπερπροσφορά. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πόλεμος τιμών στο εσωτερικό και η στροφή των εταιρειών στο εξωτερικό, όπου τα βενζινοκίνητα παραμένουν αναγκαία και εμπορικά ελκυστικά. Πάνω από τα δύο τρίτα των εξαγωγών της Κίνας είναι σήμερα θερμικά ή υβριδικά.

H Kίνα από το 2022 αποτελεί την #1 εξαγωγική δύναμη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με την «ψαλίδα» να ανοίγει θεαματικά στο πέρασμα του χρόνου

Οι κρατικοί κολοσσοί επιστρέφουν δυναμικά

Εταιρείες όπως οι SAIC, BAIC, Dongfeng και Changan, που επί χρόνια στηρίζονταν σε συνεργασίες με δυτικούς κατασκευαστές, βρέθηκαν ξαφνικά να κατέχουν τεράστια παραγωγική ισχύ και δίκτυα που δεν είχαν πια λόγο ύπαρξης στην Κίνα. Στρέφονται, λοιπόν, σε νέες αγορές και χτίζουν brands από την αρχή. Η Chery αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: μέσα σε τέσσερα χρόνια αύξησε σχεδόν τετραπλάσια τις εξαγωγές της, πουλώντας κυρίως θερμικά SUV, προσαρμοσμένα στις ανάγκες καταναλωτών που δεν ενδιαφέρονται ακόμη για ηλεκτρική μετάβαση.

Υπερδιπλάσιος των ηλεκτρικών είναι ο εξαγωγικός όγκος των θερμικών και υβρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, παρά την παγιωμένη, αντίστροφη πεποίθηση που κυριαρχεί

Η μάχη χάνεται σε σημαντικές αγορές

Ρωσία, Μεξικό, Χιλή και Νότια Αφρική είναι το νέο πεδίο μάχης. Εκεί, τα κινεζικά αυτοκίνητα αντικαθιστούν βίαια τα δυτικά brands: στη Ρωσία έχουν ήδη ξεπεράσει το 60% της αγοράς, στο Μεξικό πλησιάζουν το 15%, ενώ σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής κινούνται κοντά στο ένα τρίτο των πωλήσεων. Σε αυτές τις περιοχές, η απαίτηση είναι ξεκάθαρη: χαμηλό κόστος αγοράς, αντοχή σε κακής ποιότητας καύσιμα και εύκολη συντήρηση. Οι Κινέζοι το προσφέρουν χωρίς τις αγκυλώσεις και τον αρτηριοσκληρωτισμό των ευρωπαίων και δυτικών, δυσκίνητων κατασκευαστών. Άμεση προσαρμογή είναι η λέξη κλειδί και -κυρίως- κοινή στρατηγική και συντεταγμένες προσπάθειες, απόρροια του κρατισμού που ακόμα καλά κρατεί στην Κίνα.

Λίγο πριν το τέλος του 2025, η εξαγωγική εικόνα μεγάλων σινικών εταιρειών και ομίλων, δείχνει ότι είναι τα θερμικά και τα υβριδικά που κυριαρχούν, με εξαίρεση την BYD και την Tesla, με την δεύτερη να έχει γραμμή παραγωγής στην Κίνα

Η Δύση πολεμάει λάθος πόλεμο

Ευρώπη και ΗΠΑ στρέφουν το βλέμμα σχεδόν αποκλειστικά στα ηλεκτρικά. Επιβάλλουν δασμούς και φραγμούς με στόχο τα κινεζικά EV που εισάγονται ήδη, θεωρώντας ότι εκεί δίνεται η «μάχη του μέλλοντος». Όμως, καθώς οι Κινέζοι χτίζουν εμπορική κυριαρχία στο θερμικό σήμερα, εξασφαλίζουν τα θεμέλια για να επεκτείνουν τη δύναμή τους στα EV αργότερα. Η απειλή, με άλλα λόγια, δεν βρίσκεται εκεί που κοιτάμε. Και όσο η ευρωπαϊκή βιομηχανία αμύνεται μόνο στο ηλεκτρικό μέτωπο, χάνει εμπορικά μερίδια στις αγορές που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία.

Τι κρατάμε;

  • Η Κίνα κυριαρχεί στα EV εντός συνόρων, αλλά εξάγει κυρίως θερμικά
  • Η τεράστια παραγωγική δυναμική στα θερμικά που δεν μπορεί να διατεθεί πλέον στην εγχώρια αγορά, μετατρέπεται σε εξαγωγικό… τσουνάμι
  • Οι Κινέζοι κατακτούν αναδυόμενες αγορές που παραμένουν θερμικές
  • Η Ευρώπη αμύνεται στη λάθος πλευρά του ανταγωνισμού
  • Το σημερινό παιχνίδι στις «δεύτερης δυναμικής» αγορές θα καθορίσει το παγκόσμιο μέλλον

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
