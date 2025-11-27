Η premium γερμανική μάρκα πατά πόδι: Έβγαλε νέο diesel μοτέρ με υβριδική τεχνολογία και καθόλου turbo lag

Την ώρα που το diesel συρρικνώνεται, η Audi παρουσιάζει έναν 3.0 V6 TDI που συνδυάζει ήπια υβριδική τεχνολογία (MHEV plus) με ηλεκτρικό συμπιεστή. Ο στόχος; Ακαριαία απόκριση από χαμηλά χωρίς το γνώριμο turbo lag, αλλά και χαμηλότερη κατανάλωση/CO₂ – ακόμη και δυνατότητα χρήσης HVO (diesel από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια).

Τι αλλάζει τεχνικά

Η νέα εξέλιξη του EA897evo4 ενσωματώνει τρία ηλεκτροποιημένα υποσυστήματα:

Belt Alternator Starter (BAS) για άμεση και ομαλή εκκίνηση και ανάκτηση ενέργειας.

Powertrain Generator που προσθέτει στιγμιαία έως 24 PS και 230 Nm (υποβοήθηση στο ξεκίνημα/προσπέραση και μερικώς ηλεκτρική κίνηση χαμηλής ταχύτητας).

Ηλεκτρικό συμπιεστή (EPC) πίσω από το turbo και το intercooler, τροφοδοτούμενο από το σύστημα 48V, που χτίζει πίεση πριν «ξυπνήσει» πλήρως το turbo.

Το αποτέλεσμα είναι μέγιστο boost 3,6 bar που «ανεβαίνει» σχεδόν 1 δλ. ταχύτερα σε σχέση με πριν, με την φτερωτή του EPC να φτάνει 90.000 rpm σε 250 ms. Η απόκριση στο γκάζι γίνεται γραμμική, με ισχυρή ροπή χαμηλά – η αίσθηση θυμίζει ηλεκτρικό.

Ισχύς, ροπή και επιδόσεις

Ο 3.0 TDI αποδίδει 299 PS και 580 Nm από τις 1.500 rpm.

Audi A6 Sedan : 0–100 km/h σε 5,2 s , τελική 250 km/h (η Avant +0,1 s).

Audi Q5/Q5 Sportback: 0–100 km/h σε 5,0 s, τελική 250 km/h.

Η υποβοήθηση MHEV γεφυρώνει το κενό στις πρώτες στιγμές επιτάχυνσης, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στο turbo.

Απόδοση & κατανάλωση

Η Audi δηλώνει βελτιωμένη απόδοση και αντοχή έναντι του προηγούμενου V6, με μειωμένη κατανάλωση χάρη:

στην έξυπνη στρατηγική καύσης και τη θερμική διαχείριση ,

στη γρήγορη φόρτιση του συστήματος υπερπλήρωσης μέσω EPC,

στην ανάκτηση έως 25 kW στην LFP μπαταρία του MHEV.

HVO: diesel από… χρησιμοποιημένο λάδι

Ο νέος V6 TDI είναι πιστοποιημένος για HVO 100 (EN 15940/XTL). Το καύσιμο αυτό –από υπολείμματα όπως τηγανέλαια– μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 70–95% σε όλο τον κύκλο ζωής. Νέα οχήματα που βγαίνουν από Ingolstadt και Neckarsulm παραδίδονται ήδη με HVO στο ρεζερβουάρ.

Σε ποια μοντέλα διατίθεται

Το μοτέρ κάνει πρεμιέρα σε Audi A6 και Audi Q5 (συμβατό με τις τρέχουσες εκδόσεις τους, quattro και αυτόματο κιβώτιο). Η λογική της Audi δείχνει πιθανή επέκταση σε μεγαλύτερα SUV, όμως επί του παρόντος η επίσημη διάθεση αφορά A6/Q5.

Τι κρατάμε;

299 PS & 580 Nm με MHEV plus και ηλεκτρικό συμπιεστή : απόκριση χωρίς turbo lag .

A6: 5,2 s / Q5: 5,0 s για 0–100 km/h, τελική 250 km/h .

Συμβατότητα με HVO 100 : έως 70–95% λιγότερο CO₂ στον κύκλο ζωής του καυσίμου.

Πρεμιέρα σε A6 και Q5 με έμφαση σε απόδοση, αποδοτικότητα και αντοχή του εξελιγμένου EA897evo4.

