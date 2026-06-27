Η Prom Racing Navios θα αποκαλύψει το μονοθέσιο της P26, στο The Ellinikon Experience Center

Η Prom Racing Navios, η φοιτητική ομάδα που εκπροσωπεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student, ανακοινώνει την πιο σημαντική εκδήλωσή της: την αποκάλυψη του 11ου μονοθεσίου της, του P26

Η ιστορία της ομάδας ξεκίνησε το 2008, όταν πέντε φοιτητές Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επηρεασμένοι από την αγάπη τους για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποφάσισαν να ιδρύσουν μία φοιτητική ομάδα, η οποία θα σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστικά μονοθέσια τύπου Formula.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2011 το όνειρο έγινε πραγματικότητα, με την κατασκευή του πρώτου μονοθεσίου της ομάδας από το μηδέν και την κατάκτηση της 1ης θέσης στο στατικό αγώνισμα Cost & Manufacturing στους αγώνες Formula Student της Ιταλίας και της Ουγγαρίας.

Μετά από μία παύση δύο χρόνων, από το 2015 και μετά, η Prom Racing Navios συνεχίζει και εξελίσσει το έργο αυτών των πέντε φοιτητών, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας με αφοσίωση, πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα εντατικά κάθε χρόνο ένα νέο μονοθέσιο. Μία ομάδα που ξεκίνησε από μόλις πέντε φοιτητές πλέον αριθμεί πάνω από 80 μέλη, με 6 διαφορετικές υποομάδες.

Μέχρι σήμερα, η ομάδα έχει κατασκευάσει συνολικά 10 μονοθέσια – 5 θερμικά και 5 ηλεκτρικά – με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της 1ης γενικής θέσης στον διαγωνισμό Formula Student στην Τσεχία το 2021.

Στην περσινή αγωνιστική σεζόν, η ομάδα συμμετείχε σε τρεις διαγωνισμούς Formula Student και διεκδίκησε εννιά θέσεις βάθρου, καταλαμβάνοντας την 33η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε περισσότερες από 450 ομάδες και ανεβαίνοντας στην κορυφή των ομάδων Formula Student στην Ελλάδα.

Το Formula Student είναι ένας διεθνής διαγωνισμός όπου φοιτητικές ομάδες από πανεπιστήμια όλου του κόσμου σχεδιάζουν και κατασκευάζουν αγωνιστικά μονοθέσια. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τόσο αγωνιστικά όσο και τεχνικά και επιχειρηματικά κριτήρια, με κριτές στελέχη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η κατασκευή του φετινού, 11ου κατά σειρά μονοθεσίου, της “Christie”, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Prom Racing Navios διοργανώνει την πιο σημαντική εκδήλωσή της, αυτή για την αποκάλυψη του P26, το Roll Out Event 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στο Sunset Deck του The Ellinikon Experience Center. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης χρονιάς, αφού σε αυτή θα φανερωθεί ο κόπος, η πειθαρχία και το πάθος που έχουν επενδύσει όλα τα μέλη της ομάδας τους τελευταίους περίπου εννιά μήνες.

Η βαρύτητα του Roll Out Event για την Prom Racing Navios είναι καθοριστική, καθώς συγκεντρώνει ετησίως περίπου 500 προσκεκλημένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηρικτών, των χορηγών της ομάδας και καταξιωμένων δημοσιογράφων του τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.

Η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων υπογραμμίζει τη σημασία του έργου της ομάδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα από τα πιο καινοτόμα τεχνολογικά γεγονότα της χρονιάς.

Πίσω από το φετινό μονοθέσιο, το P26, κρύβεται ένας ολόκληρος χρόνος δουλειάς: εκατοντάδες ώρες σχεδιασμού, δοκιμών και βελτιώσεων, μηχανολογικές αποφάσεις που αναθεωρούνταν συνεχώς, νύχτες στο εργαστήριο της ομάδας και μια ομάδα ανθρώπων που έμαθε να δουλεύει, να σκέφτεται και να ονειρεύεται μαζί.

Το Roll Out Event είναι η στιγμή που όλη αυτή η προσπάθεια αποκτά μορφή μπροστά στα μάτια του κόσμου. Το Roll Out Event είναι μια εκδήλωση ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, που πέρα από τη μεγάλη στιγμή της αποκάλυψης, θα αφηγηθεί και την ιστορία της ομάδας μέσα από ομιλίες και παρουσιάσεις τόσο των ίδιων των μελών, όσο και των μεγαλύτερων χορηγών της, εκείνων που με την υποστήριξή τους έχουν συμβάλει ώστε το όραμα της Prom Racing Navios να γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο μεγάλο.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκονται επίσης δύο ιστορικά μονοθέσια της ομάδας, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή της Prom Racing Navios μέσα στα χρόνια. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του χώρου θα λειτουργούν σταθμοί με φαγητό, γλυκά, ποτά και αναψυκτικά, ενώ μουσική, χώροι χαλάρωσης και αρκετές ακόμη εκπλήξεις θα συμπληρώσουν μια βραδιά εορτασμού για την ομάδα και όλους όσοι τη στηρίζουν.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα στο Sunset Deck του The Ellinikon Experience Center, η Prom Racing Navios ετοιμάζεται να αποκαλύψει το νέο, καινοτόμο μονοθέσιό της και να δείξει, για ακόμη μία φορά, γιατί αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές φοιτητικές ομάδες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Prom Racing Navios περιμένει όλους όσοι θέλουν να γίνουν μέρος της εκδήλωσης αποκάλυψης του P26, της “Christie”, την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 20:00, με ώρα προσέλευσης στις 19:00, στο Sunset Deck του The Ellinikon Experience Center.