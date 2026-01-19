Η προσιτή μάρκα που πούλησε 1.043.900 αυτοκίνητα το 2025 και αναδείχθηκε 3η στην Ευρώπη

Άνοδος παραδόσεων παγκοσμίως, ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και ισχυρές επιδόσεις σε βασικές αγορές

Η Škoda Auto κατέγραψε το 2025 μία από τις ισχυρότερες εμπορικές της χρονιές, παραδίδοντας συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, αριθμός αυξημένος κατά 12,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της μάρκας των τελευταίων έξι ετών.

Στην ευρωπαϊκή αγορά (ΕΕ 27+4), οι παραδόσεις ανήλθαν σε 836.200 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 9,9%, εξέλιξη που οδήγησε τη Škoda για πρώτη φορά στην τρίτη θέση μεταξύ όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη.

Ηλεκτροκίνηση: αυξημένη συμμετοχή στα συνολικά αποτελέσματα

Σημαντική συμβολή στη συνολική άνοδο είχε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in υβριδικά (PHEV) μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των ευρωπαϊκών παραδόσεων, με τις πωλήσεις BEV να υπερδιπλασιάζονται σε ετήσια βάση.

Η αυξημένη ζήτηση για τα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq τοποθέτησε τη Škoda στην τέταρτη θέση των κατασκευαστών BEV στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 6,8%.

Οι βασικές αγορές και τα δημοφιλέστερα μοντέλα

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, με 211.100 παραδόσεις, ακολουθούμενη από την Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και τη Γαλλία. Ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφηκε επίσης σε αγορές όπως η Δανία και η Ολλανδία.

Σε επίπεδο μοντέλων, το Octavia διατήρησε την πρώτη θέση με 190.300 παραδόσεις, ενώ ακολούθησαν τα Kodiaq, Kamiq και Fabia, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των compact και μεσαίων κατηγοριών στη συνολική στρατηγική της εταιρείας.

Διεθνής επέκταση και νέες αγορές

Εκτός Ευρώπης, η Škoda κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στην Ινδία, με τις παραδόσεις να φτάνουν τις 70.600 μονάδες, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ξεκίνησε η τοπική παραγωγή των Slavia και Kushaq στο Βιετνάμ, ενώ ενισχύθηκε η παρουσία της μάρκας σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Τουρκία και η Βόρεια Αφρική.

Τα επόμενα βήματα

Το 2026 αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας, με την παρουσίαση δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών SUV. Στόχος της εταιρείας είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων, με μοντέλα που απευθύνονται σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.