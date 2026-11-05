Η πρώτη BMW Alpina παραγωγής δοκιμάζεται σε ταχύτητες πάνω από 300 km/h

Η νέα δημιουργία της BMW Alpina περνά από ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές στην Ιταλία, συνδυάζοντας επιδόσεις με άνεση και ακρίβεια

Η πρώτη BMW Alpina παραγωγής περνά από εντατικές δοκιμές υψηλής ταχύτητας στην πίστα του Nardò στην Ιταλία, όπου καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 300 km/h, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την άνεση που χαρακτηρίζουν τη νέα αποκλειστική μάρκα του BMW Group. Όντας ακόμα καμουφλαρισμένο, το νέο μοντέλο δοκιμάζεται σε μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις εξέλιξης αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η πίστα του Nardò, στη νότια Ιταλία, διαθέτει διαδρομή υψηλής ταχύτητας μήκους 12,6 χιλιομέτρων και αποτελεί το ιδανικό πεδίο για να αναδειχθούν οι δυνατότητες του πρώτου μοντέλου παραγωγής της BMW Alpina. Κεντρικό στοιχείο της εξέλιξής του είναι η φιλοσοφία «Speed, not Sport» («Ταχύτητα, όχι σπορ χαρακτήρας»), η οποία αποτυπώνει την επιδίωξη για κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

«Η ταχύτητα ήταν ανέκαθεν ενσωματωμένη στο DNA της μάρκας Alpina. Ωστόσο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η τελική ταχύτητα. Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο φυσική, σταθερή και σίγουρη είναι η αίσθηση όταν οδηγείς με αυτή την ταχύτητα» – Oliver Viellechner, Αντιπρόεδρος της BMW Alpina.

Έμφαση στην αρμονία κινητήρα και πλαισίου

Στις δοκιμές του Nardò, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αρμονική συνεργασία όλων των μηχανικών μερών. Δεν αρκεί η εντυπωσιακή απόδοση του V8 κινητήρα, ο οποίος προσφέρει άμεση απόκριση, αλλά με πολιτισμένο τρόπο, και διαθέτει άφθονη ισχύ σε όλο το φάσμα λειτουργίας του.

Αντίστοιχα, η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να συνδυάζει δυναμική συμπεριφορά με υψηλά επίπεδα άνεσης, ενώ το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Στόχος είναι το αυτοκίνητο να παραμένει σταθερό και ευθύβολο ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες, χωρίς να χάνει τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα του.

Ξεχωριστή θέση στην ταυτότητα της BMW Alpina έχουν και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι ζάντες ελαφρού κράματος με τις 20 ακτίνες, οι οποίες εξελίχθηκαν σε συνεργασία με ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά. Κάθε ζάντα και ελαστικό αποτελούν ένα προσεκτικά μελετημένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του μοντέλου.

Τα ελαστικά διαθέτουν επίσης ένα πρόσθετο στρώμα αφρού στο εσωτερικό τους. Η συγκεκριμένη κατασκευή συμβάλλει τόσο στην επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτων όσο και στην ακρίβεια της οδήγησης και την άνεση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ισχυρή απόδοση με «πολιτισμένο» χαρακτήρα

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το σύστημα εξαγωγής, με τέσσερις οβάλ απολήξεις. Ο βαθύς και πλούσιος ήχος του προϊδεάζει για τις επιδόσεις του κινητήρα, χωρίς να προδίδει έναν επιθετικό χαρακτήρα.

Η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη σχεδόν σε ολόκληρο το εύρος στροφών λειτουργίας του κινητήρα. Παράλληλα, η ειδική χαρτογράφηση της διαχείρισης του κινητήρα και η ρύθμιση του πεντάλ του γκαζιού έχουν στόχο την ομαλή και προοδευτική απόδοση της ισχύος, χωρίς απότομες αντιδράσεις. Αντίστοιχα, η μετάδοση έχει δεχθεί τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνεται στο υψηλότερο όριο στροφών και την αυξημένη ισχύ του κινητήρα.

Η BMW παρουσιάζει πλέον ένα σύντομο βίντεο στο YouTube, στο οποίο αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες για την προηγμένη τεχνολογία του πρώτου μοντέλου παραγωγής της BMW Alpina. Σε αυτό καταγράφεται και η επιτάχυνσή του, καθώς ξεπερνά το όριο των 300 km/h.

Η εξέλιξη του νέου μοντέλου συνεχίζεται, με την BMW Alpina να επιδιώκει να συνδυάσει τις υψηλές επιδόσεις με την άνεση και τη φινέτσα που απευθύνονται σε οδηγούς με ιδιαίτερες απαιτήσεις.