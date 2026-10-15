Η Renault έχει 1.000 παραγγελίες για το ηλεκτρικό hot hatch των 160.000 ευρώ

Περισσότερες από 1.000 παραγγελίες έχει ήδη εξασφαλίσει η Renault για το hot hatch που θα παραχθεί σε μόλις 1.980 μονάδες

Η Renault φαίνεται πως έχει βρει το κοινό που «διψά» για το νέο 5 Turbo 3E, παρά την ιδιαίτερα υψηλή τιμή του. Το ηλεκτρικό hot hatch με τιμή εκκίνησης 160.000 ευρώ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1.000 παραγγελίες, καλύπτοντας πάνω από το 50% της συνολικής παραγωγής που έχει προγραμματίσει η γαλλική εταιρεία.

Μάλιστα, οι πιο ειδικά διαμορφωμένες εκδόσεις του ηλεκτρικού μοντέλου αναμένεται να ξεπεράσουν σε τιμή τα 350.000 ευρώ, αγγίζοντας επίπεδα… supercar.

Μόλις 1.980 αυτοκίνητα, με τιμές έως και 350.000 ευρώ

Η Renault θα κατασκευάσει συνολικά 1.980 μονάδες του 5 Turbo 3E, αριθμός που αποτελεί αναφορά στο 1980, τη χρονιά που παρουσιάστηκε το αυθεντικό Renault 5 Turbo. Το σύγχρονο μοντέλο διατηρεί τον έντονο χαρακτήρα του προκατόχου του, αλλά περνά στην ηλεκτρική εποχή, αντικαθιστώντας τον κινητήρα εσωτερικής καύσης που βρισκόταν στο κέντρο του αμαξώματος με ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στην τιμή εκκίνησης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Renault, François Provost, ορισμένα αυτοκίνητα με εκτεταμένες επιλογές εξατομίκευσης αναμένεται να κοστίζουν πάνω από 350.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που τοποθετεί το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο στην ίδια οικονομική κατηγορία με αρκετά supercars.

Οι πελάτες δεν θα μπορούν να οριστικοποιήσουν άμεσα όλες τις επιλογές τους. Το πλήρες πρόγραμμα εξατομίκευσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2027, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το 2028. Η εξέλιξη του 5 Turbo 3E συνεχίζεται, όπως και οι τελικές διαδικασίες έγκρισης τύπου, πριν τα αυτοκίνητα περάσουν στα χέρια των αγοραστών.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου η Renault παρουσίασε το μοντέλο σε νέους χρωματικούς συνδυασμούς, ενόψει της έναρξης του προγράμματος εξατομίκευσης. Μιλώντας στο βρετανικό μέσο Piston Heads, ο Florent Ingargiola, επικεφαλής προϊόντος του 5 Turbo 3E, επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί παραγγελίες για περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Εξατομίκευση στα πρότυπα κατασκευαστών πολυτελείας

Το πρόγραμμα της Renault θα ξεπερνά τις συνηθισμένες επιλογές χρωμάτων και διακοσμητικών στοιχείων. Θα περιλαμβάνει διαφορετικά εξωτερικά φινιρίσματα, υλικά για την καμπίνα και άλλες λεπτομέρειες, ώστε κάθε αυτοκίνητο να μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη του.

Η έκταση των διαθέσιμων επιλογών αποδείχθηκε μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά υπολογίσει η εταιρεία, η οποία χρειάστηκε να ενισχύσει την ομάδα σχεδιασμού της. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπου οι πελάτες θα μπορούν να επισκέπτονται την εταιρεία και να επιλέγουν τον συνδυασμό εξοπλισμού και υλικών που επιθυμούν.

Στόχος είναι η αγορά του 5 Turbo 3E να θυμίζει περισσότερο τη διαδικασία απόκτησης ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή supercar, παρά την παραδοσιακή εμπειρία αγοράς ενός μοντέλου μαζικής παραγωγής. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση για τη Renault, η οποία έχει συνδεθεί κυρίως με προσιτά αυτοκίνητα πόλης και μικρά hatchback. Το νέο μοντέλο, ωστόσο, της επιτρέπει να απευθυνθεί σε μια πιο εξειδικευμένη αγορά, αξιοποιώντας παράλληλα την ιστορική της κληρονομιά.

555 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα

Το Renault 5 Turbo 3E δεν αποτελεί απλώς μια ισχυρότερη εκδοχή του συμβατικού Renault 5 E-Tech με διαφορετικό αμάξωμα. Διαθέτει πίσω κίνηση και δύο ηλεκτροκινητήρες, τοποθετημένους μέσα στους πίσω τροχούς, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 555 ίππους. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες ενός ιδιαίτερα δυναμικού σπορ αυτοκινήτου: η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 270 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία χωρητικότητας 70 kWh προσφέρει αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Παράλληλα, η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt επιτρέπει ταχεία φόρτιση με ισχύ έως 350 kW, με την αναπλήρωση της ενέργειας από το 15% έως το 80% να διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Με περιορισμένη παραγωγή, υψηλές επιδόσεις και δυνατότητες εξατομίκευσης που μπορούν να ανεβάσουν την τιμή σε επίπεδα πολυτελών σπορ μοντέλων, το Renault 5 Turbo 3E αποτελεί μια ξεχωριστή προσπάθεια της γαλλικής εταιρείας να μεταφέρει ένα ιστορικό όνομα σε μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή.