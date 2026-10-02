Η Renault φέρνει εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500 ευρώ στην Auto Athina 2026

Η Renault στην Auto Athina 2026 με όλη τη σύγχρονη γκάμα της και ειδικές τιμές, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης

Η Renault συμμετέχει στην Auto Athina 2026 με όλη τη σύγχρονη γκάμα της και ειδικές τιμές και εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500 ευρώ σε συγκεκριμένα μοντέλα, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης. Οι επισκέπτες θα τη βρουν στο περίπτερο A1, στο Hall 3 του Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η γκάμα που παρουσιάζεται αποτελείται κατά πλειοψηφία από νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Παράλληλα, η μάρκα προβάλλει την τεχνολογία full hybrid E-Tech μέσα από το concept «Performance Hybrid», που αναδεικνύει τον συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης και δυναμικών επιδόσεων με την οικονομία καυσίμου.

Full hybrid E-Tech: Ισχύς και οικονομία μαζί

Τα υβριδικά της Renault προσφέρουν δύναμη 160 ίππων στα Clio, Captur και Symbioz, και 200 ίππους στο Austral. Κοινό σημείο είναι ο συνδυασμός ισχύος και αποδοτικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα, 6η γενιά του Clio, που λανσαρίστηκε αρχές της χρονιάς και στη χώρα μας. Διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, bi-fuel (βενζίνης – LPG) και full hybrid E-Tech 160 ίππων, που κορυφώνει τη γκάμα.

Δίπλα του αναπτύσσεται η υπόλοιπη υβριδική γκάμα: το B-SUV Captur (bi-fuel και full hybrid), το οικογενειακό crossover Symbioz και το C-SUV Austral. Η γκάμα κορυφώνεται με το μεγάλο coupe SUV Rafale, που αποδίδει 300 ίππους από hyper hybrid plug-in σύστημα κίνησης, διαθέτει τετρακίνηση και σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced.

Η ηλεκτρική γκάμα E-Tech

Στα ηλεκτρικά, η Renault παρουσιάζει το νέο Twingo E-Tech Electric, το πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς, με συρόμενα πίσω καθίσματα και ασυναγώνιστη τιμή. Δίπλα του βρίσκεται το εμβληματικό Renault 5 E-Tech Electric, best seller ευρωπαϊκό ηλεκτρικό μοντέλο, με οδηγοκεντρική συμπεριφορά. Τη γκάμα ολοκληρώνει το νέο Renault 4, που συνδυάζει νεο-ρετρό αισθητική με ηλεκτρική κίνηση και χρηστικό εσωτερικό.

Οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν στο χώρο των test drives μεγάλο μέρος της γκάμας, από το Twingo και το R5 μέχρι το Clio και το Austral.

Η έκθεση λειτουργεί: