quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Renault φέρνει εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500 ευρώ στην Auto Athina 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.10.2026
Autotypos Team
i-renault-fernei-ekptoseis-pou-ftanoun-eos-tis-3-500-evro-stin-auto-athina-2026-818500
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Renault στην Auto Athina 2026 με όλη τη σύγχρονη γκάμα της και ειδικές τιμές, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης

Η Renault συμμετέχει στην Auto Athina 2026 με όλη τη σύγχρονη γκάμα της και ειδικές τιμές και εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500 ευρώ σε συγκεκριμένα μοντέλα, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης. Οι επισκέπτες θα τη βρουν στο περίπτερο A1, στο Hall 3 του Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η γκάμα που παρουσιάζεται αποτελείται κατά πλειοψηφία από νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Παράλληλα, η μάρκα προβάλλει την τεχνολογία full hybrid E-Tech μέσα από το concept «Performance Hybrid», που αναδεικνύει τον συνδυασμό οδηγικής απόλαυσης και δυναμικών επιδόσεων με την οικονομία καυσίμου.

Full hybrid E-Tech: Ισχύς και οικονομία μαζί

Τα υβριδικά της Renault προσφέρουν δύναμη 160 ίππων στα Clio, Captur και Symbioz, και 200 ίππους στο Austral. Κοινό σημείο είναι ο συνδυασμός ισχύος και αποδοτικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα, 6η γενιά του Clio, που λανσαρίστηκε αρχές της χρονιάς και στη χώρα μας. Διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, bi-fuel (βενζίνης – LPG) και full hybrid E-Tech 160 ίππων, που κορυφώνει τη γκάμα.

Δίπλα του αναπτύσσεται η υπόλοιπη υβριδική γκάμα: το B-SUV Captur (bi-fuel και full hybrid), το οικογενειακό crossover Symbioz και το C-SUV Austral. Η γκάμα κορυφώνεται με το μεγάλο coupe SUV Rafale, που αποδίδει 300 ίππους από hyper hybrid plug-in σύστημα κίνησης, διαθέτει τετρακίνηση και σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced.

Η ηλεκτρική γκάμα E-Tech

Στα ηλεκτρικά, η Renault παρουσιάζει το νέο Twingo E-Tech Electric, το πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς, με συρόμενα πίσω καθίσματα και ασυναγώνιστη τιμή. Δίπλα του βρίσκεται το εμβληματικό Renault 5 E-Tech Electric, best seller ευρωπαϊκό ηλεκτρικό μοντέλο, με οδηγοκεντρική συμπεριφορά. Τη γκάμα ολοκληρώνει το νέο Renault 4, που συνδυάζει νεο-ρετρό αισθητική με ηλεκτρική κίνηση και χρηστικό εσωτερικό.

Οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν στο χώρο των test drives μεγάλο μέρος της γκάμας, από το Twingo και το R5 μέχρι το Clio και το Austral.

Η έκθεση λειτουργεί:

  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00
  • Σάββατο και Κυριακή: 10:00-21:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#AUTO ATHINA#Renault#Renault 4 E-Tech Electric#Renault 5 E-Tech#Renault Austral#Renault Captur#Renault Clio#Renault Symbioz#Renault Twingo E-Tech
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

bikame-stin-ekthesi-auto-athina-2026-prin-anoixei-ti-prepei-na-xerete-818345

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2026

Μπήκαμε στην Έκθεση AUTO ATHINA 2026 πριν ανοίξει – Τι πρέπει να ξέρετε
lepas-to-neo-elegant-brand-irthe-stin-ellada-times-818085

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2026

Lepas: Το νέο elegant brand ήρθε στην Ελλάδα – Τιμές
stin-auto-athina-2026-tha-deis-gia-proti-fora-to-ischyrotero-opel-corsa-olon-ton-epochon-802322

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2026

Στην Auto Athina 2026 θα δεις για πρώτη φορά το ισχυρότερο Opel Corsa όλων των εποχών
poio-citroen-tha-apokalyfthei-stin-auto-athina-2026-817829

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2026

Ποιο Citroen θα αποκαλυφθεί στην Auto Athina 2026;
ta-4-montela-tis-byd-pou-tha-kanoun-premiera-stin-auto-athina-2026-817736

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.09.2026

Τα 4 μοντέλα της BYD που θα κάνουν πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026
auto-athina-2026-i-megalyteri-ekthesi-aftokinitou-pou-egine-pote-stin-ellada-me-arithmo-rekor-52-markon-817316

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2026

AUTO ATHINA 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών

Πρόσφατες Ειδήσεις