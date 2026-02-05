Η Renault φέρνει την κορυφαία έκδοση του B-SUV της για την ελληνική αγορά – 1.400 km με ένα γέμισμα

Νέο Renault Captur Eco-G 120 με LPG και βενζίνη. Έως 1.400 km αυτονομία, 122 PS, 200 Nm και μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας λόγω χαμηλών εκπομπών.

Η Renault επεκτείνει τη γκάμα του ανανεωμένου Captur με μια νέα εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG, που στοχεύει σε όσους θέλουν χαμηλότερο κόστος χρήσης και μεγάλη αυτονομία χωρίς να αλλάξουν συνήθειες. Η έκδοση ονομάζεται Captur Eco-G 120 και υπόσχεται έως 1.400 km συνδυαστικής αυτονομίας, χάρη σε δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ.

Τι είναι το Eco-G 120 και γιατί έχει σημασία

Το νέο σύνολο Eco-G 120 αντικαθιστά το προηγούμενο Eco-G 100 στο Captur, με σαφή αναβάθμιση σε ισχύ και ροπή. Βασίζεται σε 1.2 turbo τρικύλινδρο άμεσου ψεκασμού, προσαρμοσμένο για λειτουργία flex-fuel βενζίνης και LPG.

Η Renault αναφέρει ότι, σε λειτουργία LPG, το Captur εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκίνητο, ενώ το πλεονέκτημα για τον οδηγό είναι ότι μπορεί να κινηθεί καθημερινά σαν “κανονικό” αυτοκίνητο, απλώς με τη δυνατότητα επιλογής καυσίμου.

Έως 1.400 km αυτονομία, πώς το πετυχαίνει

Το Captur Eco-G 120 χρησιμοποιεί δύο ρεζερβουάρ:

50 λίτρα LPG , αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πριν, από 40 σε 50 λίτρα

48 λίτρα βενζίνη

Ο συνδυασμός τους δίνει τη συνολική αυτονομία έως 1.400 km, σύμφωνα με τη Renault. Το LPG ρεζερβουάρ τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας και δεν επηρεάζει το ρεζερβουάρ βενζίνης.

Ισχύς, επιδόσεις, κατανάλωση, εκπομπές

Το Eco-G 120 ανεβάζει τα νούμερα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:

Ισχύς 122 PS (90 kW)

Ροπή 200 Nm

0–100 km/h σε 12 δευτερόλεπτα , περίπου 1 δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από το Eco-G 100

Κιβώτιο χειροκίνητο 6 σχέσεων

Στα επίσημα στοιχεία που δίνει η Renault:

Κατανάλωση από 7,2 lt/100 km σε λειτουργία LPG

Κατανάλωση από 5,9 lt/100 km σε λειτουργία βενζίνης

Εκπομπές CO₂ από 117 g/km σε LPG και 133 g/km σε βενζίνη

Εξοπλισμός και αναβαθμίσεις σε άνεση και ασφάλεια

Μαζί με το νέο κινητήριο σύνολο, η Renault αναφέρει ότι αναβαθμίζει συνολικά τη γκάμα Captur με στοιχεία που περνούν και στο Symbioz.

Οι βασικές αλλαγές που ξεχωρίζουν είναι οι εξής:

Νέοι εξωτερικοί καθρέφτες με στόχο λιγότερο αεροδυναμικό θόρυβο και μικρή βελτίωση στην αεροδυναμική

Εσωτερική κάμερα που παρακολουθεί σημάδια κόπωσης και απόσπασης προσοχής του οδηγού

Λειτουργία emergency stop assist σε ημιαυτόνομη οδήγηση, όταν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται

Αναβάθμιση park assist με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, πίσω κάμερα και Vision 360° 3D όπου διατίθεται

Αναφέρεται επίσης αντικατάσταση του MySense από νέο Smart mode για τα αυτόματα κιβώτια, που προσαρμόζει αυτόματα τα προφίλ Eco, Comfort και Sport. Το σημείο αυτό αφορά τις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο, καθώς το Eco-G 120 συνδυάζεται με χειροκίνητο 6άρι.

Πού «κάθεται» το Eco-G 120 στη γκάμα Captur

Η Renault τονίζει ότι το Captur συνεχίζει να προσφέρεται και με άλλες επιλογές:

Βενζίνη TCe 115

Mild Hybrid 140 EDC

Full hybrid E-Tech 160

Τιμή για το νέο Renault Captur Eco-G 120

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο, η τιμή για τη νέα έκδοση στη Γαλλία ξεκινά από 26.400 ευρώ ή από 210 ευρώ/μήνα. Να πούμε πως πρόκειται για την ίδια ακριβώς τιμή με την οποία δινόταν και η προηγούμενη έκδοση Eco-G 100.

Τι κρατάμε;