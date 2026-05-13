Η Renault μόλις έφτιαξε το πιο όμορφο SUV για τις καλοκαιρινές διακοπές στο νησί

Η Renault ετοιμάζει μια σύγχρονη και «παιχνιδιάρικη» εκδοχή του θρυλικού Renault 4, με μόνιμη τετρακίνηση κι έντονο beach car χαρακτήρα

H γαλλική μάρκα ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το φετινό Roland-Garros: μια σύγχρονη και περιπετειώδης εκδοχή του θρυλικού Renault 4. Το νέο Renault 4 JP 4×4 Concept θα κάνει το ντεμπούτο του στις 18 Μαΐου, αντλώντας έμπνευση από τις ιστορικές εκδόσεις Plein Air του 1969 και JP4 του 1981, μεταφέροντας τις στο σήμερα με πολύ πιο παιχνιδιάρικο και νεανικό τρόπο.

Σχεδίαση και εμφάνιση

Το αμάξωμα βάφεται σε εντυπωσιακό Emerald Green χρώμα, μια σύγχρονη απόδοση των κλασικών πράσινων αποχρώσεων (927 και 913) που «φορούσαν» τα Renault 4 στις δεκαετίες του ’70 και ’80. Σε αντίθεση, το εσωτερικό είναι έντονο πορτοκαλί, δημιουργώντας έναν φωτεινό, pop και καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Το JP4x4 Concept αποπνέει έντονη αίσθηση ελευθερίας, καθώς διαθέτει:

Μινιμαλιστικές πόρτες

Πλήρως ανοιχτή οροφή με ενισχυτικές μπάρες για αυξημένη ακαμψία

Πίσω πόρτα τύπου pick-up για εύκολη φόρτωση

Surfboard στην οροφή και skateboards στο πορτμπαγκάζ

Παράλληλα, στο εσωτερικό κυριαρχούν τα σπορ bucket καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, εμπνευσμένα από τα θρυλικά «Egyptian mummy» καθίσματα της δεκαετίας του 1970. Η επένδυση συνδυάζει υφάσματα και πλεκτά υλικά, ενώ υπάρχει υφασμάτινη επένδυση και στις πόρτες και στο ταμπλό. Ξεχωρίζει η χειρολαβή για τον συνοδηγό, ιδανική για off-road διαδρομές, καθώς και η floating κεντρική κονσόλα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το JP4x4 Concept βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Savane 4×4 Concept του 2025. Η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί κατά 15 mm, ενώ τα μετατρόχια έχουν μεγαλώσει κατά 10 mm σε κάθε πλευρά. Φοράει ειδικά ελαστικά Goodyear UltraGrip Performance+ σε ζάντες 18 ιντσών “JP4”. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η προσθήκη δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, που χαρίζει στο μικρό ηλεκτρικό SUV μόνιμη τετρακίνηση, δίνοντάς του την ικανότητα να κινείται με άνεση σε άμμο, χώμα και off-road διαδρομές.

Πρόκειται για το τέταρτο concept που βασίζεται στο Renault 4 E-Tech electric, αποδεικνύοντας πόσο ευέλικτη είναι η πλατφόρμα RGEV Small.

Τι κρατάμε: