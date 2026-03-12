Η Renault περνά στην επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030

Η Renault βρίσκεται μπροστά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχύ ρυθμό λόγω της ηλεκτροκίνησης, της ψηφιοποίησης των οχημάτων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από κινεζικούς κατασκευαστές.

Οι εταιρείες καλούνται πλέον να εξελίσσουν νέα μοντέλα πιο γρήγορα, να μειώνουν το κόστος και να επενδύουν σε τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Renault παρουσιάζει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο που στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη και παράλληλα να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η στρατηγική της Renault προβλέπει την παρουσίαση 36 νέων μοντέλων έως το 2030, μια σημαντική επένδυση που θα ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό τη γκάμα του ομίλου τα επόμενα χρόνια. Από αυτά, 22 μοντέλα θα διατεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα προορίζονται για διεθνείς αγορές, στις οποίες η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της. Η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει βασικό άξονα αυτής της στρατηγικής, καθώς 16 από τα νέα μοντέλα στην Ευρώπη θα είναι πλήρως ηλεκτρικά. Παράλληλα, τα υβριδικά συστήματα κίνησης θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό μέρος της γκάμας της Renault, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένες. Ο συνολικός στόχος του ομίλου είναι να φτάσει περισσότερες από 2 εκατομμύρια ετήσιες πωλήσεις μέχρι το 2030, με περίπου το μισό των πωλήσεων να προέρχεται από αγορές εκτός Ευρώπης.

Κεντρικό στοιχείο της νέας στρατηγικής της Renault αποτελεί η εξέλιξη μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών πλατφορμών, που θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η RGEV Medium 2.0, μια αρχιτεκτονική που προορίζεται για μοντέλα της κατηγορίας C και D. Το βασικό τεχνολογικό χαρακτηριστικό της είναι η υιοθέτηση ηλεκτρικού συστήματος 800 volt, το οποίο επιτρέπει πολύ ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και υψηλότερη συνολική απόδοση του συστήματος κίνησης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα ηλεκτρικά μοντέλα που θα βασίζονται σε αυτή την πλατφόρμα θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία έως και 750 χιλιόμετρα, ενώ εκδόσεις με range extender θερμικό κινητήρα θα μπορούν θεωρητικά να φτάνουν ακόμη και τα 1.400 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας. Παράλληλα, οι νέοι ηλεκτρικοί κινητήρες της εταιρείας αναμένεται να αποδίδουν έως και 275 ίππους, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος μοντέλων από οικογενειακά έως πιο δυναμικά οχήματα.

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος της Renault είναι η δραστική μείωση του κόστους ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εταιρεία στοχεύει σε μείωση του κόστους κατασκευής έως και 40%, κάτι που θα επιτρέψει πιο ανταγωνιστικές τιμές και μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία εξέλιξης των νέων μοντέλων. Ο στόχος είναι οι κύκλοι ανάπτυξης να μειωθούν σε μόλις 24 μήνες, χρόνος που πλησιάζει τα επίπεδα ταχύτητας που ήδη εφαρμόζουν αρκετοί κατασκευαστές από την Κίνα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε αρθρωτές πλατφόρμες, μεγαλύτερη ψηφιακή ανάπτυξη λογισμικού και στη φιλοσοφία των software defined vehicles, όπου πολλές λειτουργίες του αυτοκινήτου θα μπορούν να αναβαθμίζονται εξ αποστάσεως μέσω over the air ενημερώσεων.

Στη νέα στρατηγική του ομίλου, κάθε μάρκα θα έχει σαφώς καθορισμένο ρόλο. Η Renault θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα στην Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε βασικές κατηγορίες της αγοράς. Η Dacia θα παραμείνει προσανατολισμένη στη φιλοσοφία της value for money, ωστόσο θα αυξήσει σταδιακά τον βαθμό εξηλεκτρισμού της γκάμας της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, περίπου τα δύο τρίτα των πωλήσεων της Dacia μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα αφορούν ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ενώ η μάρκα θα επεκταθεί και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως η κατηγορία C. Η Alpine, από την άλλη πλευρά, θα αποτελέσει τον σπορ βραχίονα του ομίλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επόμενη γενιά του A110, η οποία θα περάσει στην ηλεκτρική εποχή, πλαισιωμένη από νέα μοντέλα όπως τα A290 και A390.

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της Renault αφορά τη μετάβαση σε μια νέα αρχιτεκτονική οχημάτων όπου το λογισμικό θα έχει κεντρικό ρόλο. Τα μελλοντικά μοντέλα θα βασίζονται σε software defined architecture, επιτρέποντας την αναβάθμιση πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου μέσω over the air updates. Στο μέλλον, μέρος αυτών των λειτουργιών θα υποστηρίζεται και από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, βελτιώνοντας τόσο την εμπειρία χρήσης όσο και τη διαχείριση των λειτουργιών του οχήματος. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσει η Renault να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε εταιρείες που έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοια φιλοσοφία ανάπτυξης.

Τι κρατάμε;