Η Seat συνεχίζει με νέα μοντέλα και αποστασιοποιείται από την CUPRA

Η Seat φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της κουβέντα, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Cupra έχει τραβήξει πάνω της σχεδόν όλο το ενδιαφέρον του Volkswagen Group

Η Seat έβαλε τέλος πρόσφατα σε μια μεγάλη περίοδο χωρίς σημαντικές ανανεώσεις, παρουσιάζοντας facelift εκδόσεις για τα Ibiza και Arona. Πρόκειται για τις πρώτες ουσιαστικές επενδύσεις στη γκάμα της μετά την παρουσίαση του Leon τέταρτης γενιάς, το 2020. Παράλληλα, από το επόμενο έτος τα δύο μοντέλα θα αποκτήσουν και νέους mild-hybrid κινητήρες.

Σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Markus Haupt, η ισπανική μάρκα θα συνεχίσει να επενδύει στη δική της πορεία και δεν σκοπεύει απλώς να μετατρέψει τα ηλεκτρικά Cupra σε «φθηνότερα» Seat με διαφορετικό σήμα.

H Cupra ανεβαίνει, η Seat μένει στάσιμη

Μετά και την απόσυρση των Ateca και Tarraco, η εταιρεία έχει πλέον μόλις τρία μοντέλα στη γκάμα της, όλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό είχε δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της μάρκας, ειδικά τη στιγμή που η Cupra αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων.

Ο Markus Haupt, όμως, ξεκαθάρισε ότι η Seat παραμένει σημαντικό κομμάτι της εταιρείας. «Δεν μπορούμε να φανταστούμε την εταιρεία μας χωρίς τη Seat. Η Seat είναι η κληρονομιά της εταιρείας μας και έχει γράψει ιστορία στην Ισπανία και σε άλλες χώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη μάρκα: «Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: συνεχίζουμε να επενδύουμε στη Seat. Την επόμενη χρονιά θα έχουμε mild-hybrid εκδόσεις των Ibiza και Arona και τα δύο μοντέλα συνεχίζουν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Η Seat παραμένει δημοφιλής

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το γεγονός ότι το Ibiza ήταν το πιο πετυχημένο αυτοκίνητο στην Ισπανία τον περασμένο Φεβρουάριο, κάτι που αποδεικνύει ότι η εταιρεία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής. Παρότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον, ο Haupt εξήγησε ότι το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών πλατφόρμων δεν της επιτρέπει ακόμη να παρουσιάσει κερδοφόρα ηλεκτρικά μοντέλα.

«Όταν φτάσουμε στο 2029 και το 2030 και οι κανονισμοί για τις εκπομπές CO2 γίνουν ακόμη πιο αυστηροί, τότε σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε ποιο θα είναι το μέλλον της μάρκας», είπε και συνέχισε: «Πιθανότατα θα πρέπει πρώτα να μειωθεί το κόστος των ηλεκτρικών πλατφόρμων, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να αποφέρει κέρδος με το σημερινό κόστος».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να δούμε μοντέλα όπως ένα «Seat Raval», δηλαδή μια πιο οικονομική εκδοχή του ηλεκτρικού Cupra Raval.

«Δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε ξεκάθαρα διαφοροποιημένες τις δύο μάρκες. Το Raval θα είναι πάντα Cupra και το να αφαιρέσουμε εξοπλισμό από ένα Cupra για να το κάνουμε Seat σίγουρα δεν είναι η σωστή στρατηγική για εμάς».

Την ίδια στιγμή, η Cupra θα συνεχίσει τη δική της αυτόνομη πορεία, με τα μελλοντικά της μοντέλα να είναι πλήρως ξεχωριστές δημιουργίες και όχι «πειραγμένες» εκδόσεις Seat, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τα Cupra Ateca και Leon.

«Πιστεύω ότι και οι δύο μάρκες αξίζουν το δικό τους DNA και πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Άρα σίγουρα δεν θα δούμε ένα Raval με σήμα Seat», κατέληξε ο Haupt.

Τι κρατάμε:

Seat και Cupra χαράσσουν τη δική τους πορεία με αμοιβαίο σεβασμό

Ο Markus Haupt ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει μέλλον για την Cupra χωρίς τη Seat

Η πρώτη θα συνεχίσει να παράγει τα δικά της μοντέλα, όχι απλώς «πιο φθηνά Cupra»

Aπό την άλλη η Cupra συνεχίζει στον δικό της δρόμο, χωρίς να προσφέρει «πειραγμένα» Seat

Πηγή: Αutocar.co.uk