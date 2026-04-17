EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Seres παρουσιάζει πατέντα για κρυμμένη τουαλέτα μέσα στο αυτοκίνητο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.04.2026
Autotypos Team
Η Seres κατοχύρωσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια κρυφή τουαλέτα μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλώντας έντονες συζητήσεις

Στις 10 Απριλίου 2026, η Seres έλαβε επίσημα την έγκριση για τη utility model patent με αριθμό CN224104011U, με τίτλο «in-vehicle toilet and vehicle». Η αίτηση είχε κατατεθεί στις 22 Απριλίου 2025 και το δίπλωμα παραμένει σε ισχύ.

Τουαλέτα κρυμμένη κάτω από το κάθισμα

Σύμφωνα με την περιγραφή της πατέντας, αυτή αποτελείται από μια τουαλέτα με έναν μηχανισμό συρόμενων ραγών. Περιλαμβάνει μια σταθερή ράγα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της τουαλέτας, η οποία συνδέεται με το κάθισμα του οχήματος. Όταν χρειάζεται, η τουαλέτα μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω από κάτω από το κάθισμα και μετά τη χρήση να σπρωχτεί πίσω και να μπει κάτω από το κάθισμα, χωρίς να καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου χώρο στο εσωτερικό.

Παρόλο που η ιδέα προκάλεσε γέλια και αρκετά σχόλια στο διαδίκτυο, η τεχνική λύση είναι αρκετά προσεγμένη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η έξυπνη εκμετάλλευση του χώρου. Στα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, όπου οι μπαταρίες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του δαπέδου, η τοποθέτηση μιας τουαλέτας χωρίς να θυσιάζεται η άνεση των επιβατών αποτελεί πραγματική πρόκληση. Η πρόταση της Seres κρύβει πλήρως την τουαλέτα στον αχρησιμοποίητο χώρο κάτω από το κάθισμα, προσφέροντας απόλυτη διακριτικότητα.

Σε σύγκριση με προηγούμενες ιδέες, όπως αυτή της Polestones που πρότεινε μια τουαλέτα με πλαστικές σακούλες αποθηκευμένη στο κεντρικό ντουλαπάκι, η λύση της Seres είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη και κρυφή, θεωρούμενη ως η πιο πρακτική πρόταση μέχρι σήμερα.

Προκλήσεις και ερωτηματικά

Από την πατέντα μέχρι την παραγωγή υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση. Τεχνικά ζητήματα όπως η τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης, η αποθήκευση λυμάτων, η αντοχή των ραγών και η απόλυτη στεγανότητα για την αποφυγή οσμών (ιδιαίτερα δύσκολο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λόγω των μπαταριών) παραμένουν ανοιχτά. Ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο μπορεί να αποδειχθεί η αποδοχή από τους χρήστες. Ακόμα και με καπάκια στεγανοποίησης και συστήματα απόσμησης, πολλοί οδηγοί και επιβάτες μπορεί να δυσκολευτούν να δεχτούν την παρουσία μιας τουαλέτας μέσα στο αυτοκίνητο.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν η ιδέα θα περάσει στη μαζική παραγωγή. Πιθανότατα θα προσφέρεται ως μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού.


Τι κρατάμε:

  • Η Seres κατοχύρωσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια κρυφή τουαλέτα μέσα στο αυτοκίνητο
  • Αυτή μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω και μετά τη χρήση να μπει κάτω από το κάθισμα
  • Από την πατέντα μέχρι την παραγωγή υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση και τεχνικά ζητήματα
  • Το μεγαλύτερο εμπόδιο ίσως αποδειχθεί η αποδοχή των ίδιων των χρηστών

