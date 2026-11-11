Η Shell άνοιξε το συνεργείο της Ferrari σε 52 νικητές του Shell Go+

Με αφορμή το Grand Prix της Βραζιλίας, 52 μέλη του Shell Go+ βρέθηκαν στο Athens Ferrari Showroom για μια βραδιά που περιλάμβανε Formula 1 σε γιγαντοοθόνη, οδήγηση σε προσομοιωτή και μια σπάνια ματιά πίσω από τις πόρτες του συνεργείου της ιταλικής μάρκας.

Για έναν φίλο της Ferrari, η επίσκεψη στην έκθεση της μάρκας έχει συνήθως έναν προφανή προορισμό. Το βλέμμα πηγαίνει στο αυτοκίνητο που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο και από εκεί στις λεπτομέρειες που δύσκολα αποτυπώνει μια φωτογραφία. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όμως, για 52 προσκεκλημένους της Shell, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της επίσκεψης βρισκόταν λίγο πιο μέσα, εκεί όπου οι Ferrari περνούν στα χέρια των ανθρώπων που τις φροντίζουν. Αφορμή για τη συνάντηση στο Athens Ferrari Showroom ήταν το Grand Prix της Βραζιλίας. Η Shell προσκάλεσε τους νικητές του προγράμματος επιβράβευσης Shell Go+ να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα της Formula 1. Η επιλογή του χώρου έδωσε στη βραδιά ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στη γιγαντοοθόνη το ενδιαφέρον στρεφόταν στα μονοθέσια της Scuderia, ενώ λίγα βήματα πιο πέρα οι καλεσμένοι μπορούσαν να γνωρίσουν την πλευρά της Ferrari που αφορά τα αυτοκίνητα δρόμου.

Μια επίσκεψη στο συνεργείο της Ferrari

Η αποκλειστική ξενάγηση στο συνεργείο ήταν το κομμάτι του προγράμματος που δύσκολα θα μπορούσε να επαναλάβει κανείς σε μια συνηθισμένη επίσκεψη στην έκθεση. Οι συμμετέχοντες πέρασαν στον χώρο εργασίας και γνώρισαν από κοντά τις εργασίες που γίνονται στα αυτοκίνητα της ιταλικής εταιρείας. Για όποιον έχει συνηθίσει να βλέπει μια Ferrari στον δρόμο, σε μια έκθεση ή μέσα από τον φακό μιας κάμερας, το συνεργείο προσφέρει μια διαφορετική οπτική στο ίδιο αυτοκίνητο. Υπήρχε μάλιστα μια ωραία σύνδεση με όσα παρακολουθούσαν από τη Βραζιλία. Στην τηλεοπτική μετάδοση ενός Grand Prix, η κάμερα περνά συχνά από το γκαράζ της ομάδας και επιτρέπει στον θεατή να δει για λίγο τους μηχανικούς εν ώρα εργασίας. Για τις Ferrari παραγωγής, αυτή η πλευρά της ζωής τους σπάνια φτάνει στο κοινό. Στο showroom της Αθήνας οι 52 νικητές είχαν τον χρόνο να σταθούν ακριβώς σε αυτήν.

Από τη γιγαντοοθόνη στη θέση του οδηγού

Το πρόγραμμα έδινε και τη δυνατότητα σε καθέναν να δοκιμάσει τις οδηγικές του ικανότητες σε προσομοιωτή Formula 1. Για λίγη ώρα οι επιλογές περνούσαν από τον οδηγό που έβλεπαν στην οθόνη στα δικά τους χέρια. Το σημείο στο οποίο θα φρενάρεις, η γραμμή που θα ακολουθήσεις στη στροφή και η στιγμή που θα επιστρέψεις στο γκάζι αποκτούν άλλο ενδιαφέρον όταν έχεις εσύ το τιμόνι. Για όσους παρακολουθούν το πρωτάθλημα χρόνια και θυμούνται εξίσου καλά ομάδες, οδηγούς και αγώνες, υπήρχε και ένα διαφορετικό πεδίο συναγωνισμού. Σε ένα διαδραστικό quiz οι προσκεκλημένοι δοκίμασαν τις γνώσεις τους γύρω από τον κόσμο των αγώνων, τις ομάδες και την ιστορία της Formula 1. Η βραδιά στο Athens Ferrari Showroom ολοκληρώθηκε με δώρα και εκπλήξεις για τους νικητές. Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η Coral, η εταιρεία του ομίλου Motor Oil που διαχειρίζεται το δίκτυο των πρατηρίων με το σήμα της Shell στην Ελλάδα. Η παρουσία της Shell στη χώρα ξεκινά το 1926, ενώ η σημερινή εταιρική μορφή προέκυψε το 2010, όταν η Motor Oil απέκτησε τις δραστηριότητες της Shell στην ελληνική αγορά και η Shell Hellas μετονομάστηκε σε Coral. Σήμερα το δίκτυο αριθμεί σχεδόν 800 πρατήρια στην Ελλάδα, ενώ, σύμφωνα με την Coral, το πρόγραμμα επιβράβευσης έχει περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη και ιστορία άνω των 20 ετών. Για 52 από αυτά τα μέλη, η επιβράβευση φέτος πήρε μια αρκετά προσωπική μορφή. Την Κυριακή του βραζιλιάνικου Grand Prix είχαν μια θέση μπροστά στη γιγαντοοθόνη της Ferrari και μια πρόσκληση να δουν τι συμβαίνει πίσω από την έκθεσή της στην Αθήνα.