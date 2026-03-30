EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Skoda αποχωρεί από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Γιατί;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 30.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Škoda ετοιμάζεται να αποσυρθεί από σε μια τεράστια αγορά μετά από παρουσία σχεδόν δύο δεκαετιών, με  μια απόφαση που αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το πόσο γρήγορα αλλάζει ο χάρτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας

Για χρόνια, η Κίνα ήταν η σημαντικότερη αγορά για την Skoda. Η συνεργασία με τη SAIC είχε αποδώσει καρπούς, με τις πωλήσεις να φτάνουν σε εντυπωσιακά επίπεδα στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ανατράπηκε πλήρως, μέσα σε λίγα χρόνια.

Οι πωλήσεις κατέρρευσαν δραματικά, από εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες σε λίγες δεκάδες χιλιάδες, οδηγώντας την εταιρεία σε μια δύσκολη αλλά αναπόφευκτη απόφαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Skoda θα συνεχίσει περιορισμένα τη δραστηριότητά της μέχρι τα μέσα του 2026, πριν αποχωρήσει πλήρως από την αγορά.

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν είναι μία, αλλά μια συνολική μεταμόρφωση της κινεζικής αγοράς. Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έγινε με ταχύτητα που λίγοι περίμεναν, ενώ οι εγχώριοι κατασκευαστές απέκτησαν τεχνολογικό και εμπορικό προβάδισμα.

Μάρκες όπως η BYD και η Geely προσφέρουν πλέον ανταγωνιστικά, προηγμένα και συχνά φθηνότερα μοντέλα, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες να κυνηγούν τις εξελίξεις. Η Skoda, με πιο παραδοσιακή γκάμα και τοποθέτηση value-for-money, βρέθηκε εκτός ρυθμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρά την αποχώρηση από την Κίνα, η Skoda δεν δείχνει σημάδια συνολικής αδυναμίας. Αντιθέτως, αναδιατάσσει τη στρατηγική της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε αγορές όπου μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική.

Η Ινδία αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ η εταιρεία εξετάζει ευκαιρίες και σε άλλες αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Εκεί, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πιο σταδιακή και το positioning της Skoda βρίσκει ακόμα έδαφος.

Η αποχώρηση της Skoda δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης ανακατάταξης. Η Κίνα έχει μετατραπεί από «γη της επαγγελίας» για τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, όπου οι τοπικοί παίκτες κυριαρχούν, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ουσιαστικά μια αλλαγή ισορροπιών: η τεχνολογία, η ταχύτητα εξέλιξης και η προσαρμοστικότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ιστορία και το brand.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

 

#China #Skoda
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
