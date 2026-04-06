EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η SKODA Cycling Team σάρωσε τα χρυσά στο L’Etape Greece by Tour de France

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Autotypos Team
Οι αθλητές της SKODA Cycling Team κυριάρχησαν στη μεγάλη διαδρομή, The Race, στη μικρότερη, The Ride, αλλά και στην κατηγορία γυναικών

Η ομάδα κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, κυριαρχώντας τόσο στη μεγάλη διαδρομή The Race (140 χλμ.) όσο και στη μικρότερη The Ride (67 χλμ.), ενώ πήρε και την πρώτη θέση στην κατηγορία γυναικών του The Race. Μια εντυπωσιακή τριπλή επιτυχία που αναδεικνύει τη δυναμική και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της SKODA Cycling Team.

Οι νικητές: Νικηφόρος Αρβανίτου, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και Βαρβάρα Φασόη

Στη διαδρομή The Race (140 χλμ.), στην κατηγορία ανδρών, ο Νικηφόρος Αρβανίτου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 03:39:31 και κέρδισε την πολυπόθητη κίτρινη φανέλα. Στη διαδρομή The Ride (67 χλμ.), στην κατηγορία ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης με χρόνο 01:59:30. Στην κατηγορία γυναικών του The Race (140 χλμ.), η Βαρβάρα Φασόη της SKODA Cycling Team κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 03:56:31.

Ο αγώνας, εμπνευσμένος από τον θρυλικό Γύρο της Γαλλίας, συγκέντρωσε ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε διαδρομές υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και οργάνωσης. Η SKODA Cycling Team απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι η επιμονή, η σωστή προετοιμασία και η αγωνιστική υπεροχή οδηγούν στην κορυφή – αξίες που μοιράζεται διαχρονικά και η Skoda.

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου δήλωσε μετά τον τερματισμό: «Πρώτη χρονιά ως μέλος της SKODA Cycling Team απολαύσαμε τον αγώνα. Η διοργάνωση ήταν άρτια, η διαδρομή υπέροχη – από τις ομορφότερες που έχω κάνει, αν και απαιτητική. Εύχομαι να γίνεται αυτό κάθε χρόνο και να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο πόσο όμορφο άθλημα είναι η ποδηλασία».

Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης πρόσθεσε: «Φοβερή διαδρομή, συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στη Skoda που υποστηρίζει τη διοργάνωση. Του χρόνου πάλι εδώ!»


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η Head of Marketing, Communications and PR της Kosmocar, κα. Μαρίζα Πετράκου, τόνισε: «Η συνεργασία μας με το L’Étape Greece by Tour de France για 4η συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη σχέση της Skoda με την ποδηλασία. Σε έναν τόπο με ισχυρό συμβολισμό όπως η Σπάρτη, οι αξίες αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση».

Η Skoda συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner. Η μάρκα ξεχώρισε με τα Skoda Lead Cars (το νέο Enyaq και το Kodiaq) που άνοιξαν τον δρόμο, ενώ στο L’Etape Village το νέο Elroq τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Η τριπλή χρυσή επιτυχία της SKODA Cycling Team στη Σπάρτη αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι η κορυφαία απόδοση έρχεται από την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία σε βάθος χρόνου – ακριβώς όπως και η ίδια η Skoda.

