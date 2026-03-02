quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Skoda δεν φτιάχνει μόνο αυτοκίνητα – Ποιο είναι το «κρυφό» προϊόν που παράγει κατά 1.000 μονάδες την ημέρα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-skoda-den-ftiachnei-mono-aftokinita-poio-einai-to-kryfo-proion-pou-paragei-kata-1-000-monades-tin-imera-794573

Εκτός από τα μοντέλα που γνωρίζουμε, η τσεχική εταιρεία έχει αναλάβει έναν ρόλο-κλειδί μέσα στον Όμιλο Volkswagen, παράγοντας ένα εξάρτημα που καθορίζει το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Όταν ακούμε το όνομα Skoda, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε Octavia, Superb, Fabia και άλλα μοντέλα. Όμως η τσεχική φίρμα δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή αυτοκινήτων. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς πυλώνες του Volkswagen Group, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που έχει ξεκάθαρα στρατηγική διάσταση για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Το προϊόν; Μπαταρίες!

Στο εργοστάσιο του Μλάντα Μπόλεσλαβ, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» της Skoda, λειτουργεί πλέον μία από τις πιο σύγχρονες γραμμές συναρμολόγησης μπαταριών του ομίλου. Η παραγωγική δυναμική ξεπερνά τις 1.000 μονάδες ημερησίως, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθιστώντας την εταιρεία βασικό προμηθευτή για ηλεκτρικά μοντέλα όχι μόνο της ίδιας, αλλά και άλλων μαρκών του γκρουπ VAG.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια βιομηχανική επέκταση αλλά στρατηγική επιλογή. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από ασιατικούς προμηθευτές κυψελών και κρίσιμων εξαρτημάτων, η εσωτερική παραγωγή συστημάτων μπαταριών αποκτά τεράστια σημασία. Δεν αφορά μόνο το κόστος αλλά τον έλεγχο της τεχνολογίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά της ανταγωνιστικότητας.

Οι μπαταρίες αυτές βασίζονται σε αρχιτεκτονική «cell-to-pack», περιορίζοντας τα ενδιάμεσα δομικά στοιχεία και βελτιώνοντας τόσο την ενεργειακή πυκνότητα όσο και την αποδοτικότητα παραγωγής. Με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και σημαντική συμμετοχή ρομποτικών συστημάτων, η γραμμή στο Μλάντα Μπόλεσλαβ έχει σχεδιαστεί για μεγάλους όγκους και ευελιξία, ικανή να υποστηρίξει διαφορετικές εκδόσεις και χωρητικότητες.

Στην πράξη, η Skoda μετατρέπεται από «κατασκευαστή αυτοκινήτων» σε ολοκληρωμένο βιομηχανικό κόμβο ηλεκτροκίνησης και αυτό αλλάζει τον ρόλο της μέσα στον όμιλο, ως ένας κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της μετάβασης από τους θερμικούς κινητήρες στον ηλεκτρισμό. Μάλιστα, δεδομένου του ότι η η μπαταρία είναι το ακριβότερο και τελικά το πιο καθοριστικό κομμάτι ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο σημαντική είναι αυτή η «αναβάθμιση» της Skoda αλλά και το πόσο κρίσιμη.


Τι κρατάμε

  • Η Škoda δεν παράγει μόνο αυτοκίνητα, αλλά και συστήματα μπαταριών

  • Είναι πλέον ο βασικός παραγωγός μπαταριών για τον Όμιλο Volkswagen

  • Η παραγωγή γίνεται στην Τσεχία, με υψηλή αυτοματοποίηση

  • Η στρατηγική αυτή μειώνει εξαρτήσεις και ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτάρκεια

  • Ο ρόλος της εταιρείας στην ηλεκτρική μετάβαση γίνεται πλέον κομβικός

Tags
#Skoda
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
