Η Skoda έχει φτιάξει αυτό το μεσαίο SUV 1 εκατομμύριο φορές

Το compact SUV παρουσιάστηκε το 2017 και πωλείται σε περίπου 60 χώρες παραμένοντας βασικό μοντέλο στην τρέχουσα γκάμα SUV της Skoda

Η Skoda Auto έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο παραγωγής: το Karoq νούμερο ένα εκατομμύριο. Το compact SUV, που παρουσιάστηκε το 2017, πωλείται σήμερα σε περίπου 60 αγορές και παραμένει βασικό μοντέλο στη γκάμα SUV της τσέχικης μάρκας.

Το ένα εκατομμυριοστό αυτοκίνητο ήταν ένα Graphite Grey Karoq 1.5 TSI με ισχύ 110 kW. Από το ντεμπούτο του το 2017, το Karoq έχει γίνει το τρίτο πιο δημοφιλές SUV της Skoda. Έχει επίσης αποσπάσει διακρίσεις από ειδικούς του κλάδου, μεταξύ των οποίων το Red Dot Award στην κατηγορία Product Design. Οι ισχυρότερες αγορές του είναι η Γερμανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παραγωγή στο εργοστάσιο Kvasiny

Το Karoq κατασκευάζεται από την αρχή στο εργοστάσιο του Kvasiny και αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της παραγωγής του. Το 2025 το εργοστάσιο σημείωσε νέο ρεκόρ παραγωγής με 301.500 οχήματα Skoda, μετά την επέκταση της παραγωγής του Kodiaq και στις δύο γραμμές συναρμολόγησης και την προσθήκη της Octavia στο πρόγραμμα. Η Octavia Combi κατασκευάζεται επίσης εκεί από τον Μάιο του 2026.

Οι προετοιμασίες για την επόμενη γενιά του Karoq συνεχίζονται, με την παρουσίασή της να προγραμματίζεται για τα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028.

Στήριξη στην τοπική κοινωνία

Παράλληλα, εκπρόσωποι του Skoda Auto Endowment Fund (NFŠA), της πόλης Solnice, του δήμου Kvasiny και της Εθελοντικής Ένωσης Δήμων της μικροπεριφέρειας Bělá υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την περίοδο 2026-2028. Η συνεργασία θα εστιάσει στη βελτίωση δημόσιων χώρων, στην εκπαίδευση και στην κοινοτική ζωή, δίνοντας στους κατοίκους μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Μεταξύ των προγραμματισμένων έργων περιλαμβάνονται το δασικό πάρκο U Mohyly στα όρια Solnice και Kvasiny, ένα παιδικό γήπεδο και ένας νέος χώρος εκδηλώσεων για τους κατοίκους και των δύο κοινοτήτων.

Το μνημόνιο προβλέπει επίσης στήριξη για την αναζωογόνηση της κεντρικής πλατείας της Solnice και του κέντρου του Kvasiny, την ανάπτυξη σχεδίων για πολυλειτουργικό κτίριο με κοινωνικές υπηρεσίες και κατοικίες για ηλικιωμένους, καθώς και βελτιώσεις στην προσχολική, πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η συμμετοχή της μικροπεριφέρειας Bělá θα φέρει επίσης στήριξη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες τοπικών συλλόγων. Εξετάζεται ακόμη η δημιουργία συμμετοχικού προϋπολογισμού, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να προτείνουν έργα προς χρηματοδότηση από το NFŠA.