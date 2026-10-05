Η Skoda Octavia απέκτησε full hybrid κινητήρα – Πόσο αποδίδει;

Η Skoda Octavia αποκτά για πρώτη φορά full hybrid σύστημα, με δύο εκδόσεις 136 και 170 PS, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Η Skoda Octavia αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της full hybrid σύστημα κίνησης, προσθέτοντας ακόμη μία επιλογή στην ήδη ευρεία γκάμα κινητήρων της. Το νέο υβριδικό σύνολο θα διατίθεται τόσο στο πεντάθυρο αμάξωμα όσο και στην Octavia Combi, με δύο διαφορετικά επίπεδα ισχύος.

Η πρώτη έκδοση αποδίδει 136 PS, ενώ η ισχυρότερη φτάνει τους 170 PS. Πρόκειται για σύστημα series-parallel hybrid, το οποίο μπορεί να κινήσει την Octavia αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για μικρές αποστάσεις, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται ποτέ να συνδέσει το αυτοκίνητο σε φορτιστή.

Το πρώτο full hybrid στην ιστορία της Skoda

Η Octavia γίνεται το πρώτο μοντέλο της Skoda που αποκτά full hybrid κινητήριο σύστημα. Σε αντίθεση με ένα plug-in hybrid, η μπαταρία δεν φορτίζεται από εξωτερική πηγή. Το αυτοκίνητο διαχειρίζεται μόνο του την ενέργεια, φορτίζοντας τη συστοιχία είτε μέσω του κινητήρα εσωτερικής καύσης είτε μέσω ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα.

Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τη λειτουργία του ανάμεσα σε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, series hybrid και parallel hybrid, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο του κινητήρα και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

1.5 TSI και δύο ηλεκτροκινητήρες

Στην καρδιά του νέου συστήματος βρίσκεται ο γνωστός 1.5 TSI evo2, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο μικρότερος λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, ενώ αναλαμβάνει και την εκκίνηση του βενζινοκινητήρα.

Ο μεγαλύτερος ηλεκτροκινητήρας είναι εκείνος που κινεί τους εμπρός τροχούς όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί ηλεκτρικά και ταυτόχρονα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση. Το σύνολο περιλαμβάνει επίσης αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης και αυτόματο συμπλέκτη, μέσω του οποίου ο θερμικός κινητήρας μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τους εμπρός τροχούς.

136 ή 170 PS

Η Skoda θα προσφέρει το νέο full hybrid σύστημα σε δύο εκδοχές.

Έκδοση Ισχύς συστήματος Ισχύς 1.5 TSI Full Hybrid 100 kW / 136 PS 96 kW / 131 PS Full Hybrid 125 kW / 170 PS 110 kW / 150 PS

Οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν τους ίδιους ηλεκτροκινητήρες, ενώ η διαφορά στην τελική απόδοση προκύπτει και από τη διαφορετική ισχύ του 1.5 TSI. Και στις δύο περιπτώσεις, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h.

Πώς λειτουργεί το full hybrid σύστημα

Η φιλοσοφία λειτουργίας έχει σχεδιαστεί ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα διαφορετικό στην καθημερινή χρήση. Σε χαμηλές ταχύτητες, η Octavia μπορεί να κινείται αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, χρησιμοποιώντας την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στην μπαταρία. Η Skoda αναφέρει ότι μπορεί να διανύσει έως περίπου 2 km αμιγώς ηλεκτρικά, ανάλογα φυσικά με τις συνθήκες.

Στη λειτουργία series hybrid, ο βενζινοκινητήρας δεν κινεί απευθείας τους τροχούς. Λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για τη γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρισμό για τον κύριο ηλεκτροκινητήρα. Η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως σε ταχύτητες έως περίπου 60 km/h, όταν η μπαταρία έχει χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης ή όταν ο οδηγός ζητήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση.

Πάνω από τα 60 km/h αλλάζει φιλοσοφία

Σε υψηλότερες ταχύτητες, όπου η άμεση μηχανική σύνδεση είναι πιο αποδοτική, το σύστημα περνά σε parallel hybrid λειτουργία. Τότε ο 1.5 TSI συνδέεται μηχανικά με τους εμπρός τροχούς μέσω του συμπλέκτη και μιας σταθερής σχέσης μετάδοσης.

Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει πρόσθετη υποβοήθηση όταν χρειάζεται. Όλες οι εναλλαγές γίνονται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση από τον οδηγό.

Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος έχει μικτή χωρητικότητα 1,6 kWh. Η ηλεκτρονική διαχείριση διατηρεί το επίπεδο φόρτισής της μεταξύ 40% και 90%, ώστε να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη ενέργεια τόσο για ηλεκτρική υποβοήθηση όσο και για ανάκτηση κατά το φρενάρισμα. Το ρεζερβουάρ βενζίνης έχει χωρητικότητα 40 λίτρων, ενώ η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων του full hybrid συστήματος επηρεάζει και τους διαθέσιμους χώρους αποσκευών. Στην πεντάθυρη Octavia, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 460 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην Octavia Combi, οι αντίστοιχες τιμές είναι 485 και 1.540 λίτρα.

Selection και Sportline

Το νέο full hybrid σύστημα θα είναι διαθέσιμο και στους δύο τύπους αμαξώματος, στις εκδόσεις εξοπλισμού Selection και Sportline.

Σε σχέση με τις συμβατικές θερμικές εκδόσεις, ο βασικός εξοπλισμός των full hybrid περιλαμβάνει επιπλέον:

κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών

ψηφιακό πίνακα οργάνων Virtual Cockpit 10 ιντσών

ειδικό λογότυπο HYBRID στο πίσω μέρος

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