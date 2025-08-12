Η Skoda πλέον διαθέτει ψηφιακό κατάστημα στην Αθήνα – Πού θα το βρεις και γιατί διαφέρει;

Η Skoda εγκαινιάζει το νέο της ψηφιακό κατάστημα στην Αθήνα, με διαδραστική εμπειρία, πλήρη γκάμα μοντέλων και καινοτόμο εξυπηρέτηση.

Νέα εποχή για τη Skoda Κοιλάκος με πλήρως ψηφιακή έκθεση στη Λ. Συγγρού 169

Διαδραστική εμπειρία με video walls, touch tables και εξατομικευμένες διαμορφώσεις

Πλήρης γκάμα : Από Fabia και Kodiaq έως ηλεκτρικά Enyaq και Elroq

Το Service παραμένει στη Λ. Συγγρού 330, Καλλιθέα

Η Skoda Κοιλάκος, με ιστορία 40 ετών στον χώρο του αυτοκινήτου, περνά σε μια νέα εποχή, εγκαινιάζοντας το νέο ψηφιακό κατάστημά της στη Λεωφόρο Συγγρού 169 στη Νέα Σμύρνη. Η μετεγκατάσταση δεν είναι απλώς αλλαγή διεύθυνσης, αλλά μια ολιστική αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, με περισσότερη τεχνολογία, αλληλεπίδραση και σύγχρονη αισθητική.

Η νέα έκθεση υιοθετεί πλήρως τη φιλοσοφία Digital Showroom Experience (DISE), προσφέροντας μια πρωτοποριακή εμπειρία γνωριμίας με τα μοντέλα της Skoda. Μέσα από video walls, οθόνες αφής, touch tables και διαδραστικά information stands, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά σε όλη τη γκάμα, να διαμορφώσουν το ιδανικό τους όχημα και να δουν κάθε λεπτομέρεια με έναν σύγχρονο, ευχάριστο και εξατομικευμένο τρόπο.

Από Fabia μέχρι Elroq – και από βενζίνη μέχρι ηλεκτρικό

Στη νέα έκθεση παρουσιάζεται όλη η γκάμα της Skoda, από τα Fabia, Kamiq, Kodiaq και Octavia, έως τα ηλεκτρικά Enyaq και το ολοκαίνουργιο Elroq, το οποίο έχει ήδη αποσπάσει το Red Dot Award για τη σχεδίασή του και αντιπροσωπεύει πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid.

Το εξουσιοδοτημένο Service της Skoda Κοιλάκος παραμένει στις εγκαταστάσεις της Λ. Συγγρού 330 στην Καλλιθέα, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους πελάτες με την αξιοπιστία και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την εταιρεία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Μια Skoda με ιστορία και μέλλον

Από το 1980, η Skoda Κοιλάκος έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μια αυθεντικά πελατοκεντρική προσέγγιση. Σήμερα, η μετεγκατάσταση και η επένδυση σε ψηφιακή εμπειρία έρχονται σε μια περίοδο που η ίδια η μάρκα Skoda καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων – κατέχοντας την 3η θέση στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, με 509.400 οχήματα και ισχυρή παρουσία στην ηλεκτροκίνηση (23% των παραδόσεων).

Η νέα ψηφιακή έκθεση στη Λ. Συγγρού 169 δεν είναι απλώς ένα κατάστημα – είναι η απόδειξη ότι η Skoda βλέπει το μέλλον της αυτοκίνησης μέσα από την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη.

