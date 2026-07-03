Η Skoda σκέφτεται να φέρει το crossover των 7.000 ευρώ στην Ευρώπη

Η Skoda αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη γκάμα της στην Ευρώπη με πιο προσιτά μοντέλα, τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και με ηλεκτρικά

Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης έχει συρρικνωθεί αισθητά στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς αρκετά δημοφιλή μοντέλα έχουν αποχωρήσει χωρίς να αποκτήσουν άμεσους αντικαταστάτες. Ως αποτέλεσμα, όσοι αναζητούν ένα οικονομικό νέο αυτοκίνητο στρέφονται πλέον σε μεγαλύτερα μοντέλα, όπως το Skoda Fabia.

Η τσεχική εταιρεία βλέπει ότι οι επιλογές στις μικρότερες κατηγορίες έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εξετάζει λύσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί.

Στόχος το χαμηλό κόστος

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Skoda, Klaus Zellmer, η εταιρεία εξετάζει διαφορετικά σενάρια για τη δημιουργία πιο προσιτών αυτοκινήτων.

«Έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο εξετάζουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε εξαρτήματα από διάφορες ιδιαίτερα αποδοτικές ως προς το κόστος πηγές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Skoda συμμετείχε αρχικά στην εξέλιξη του πρωτότυπου Volkswagen ID Every1, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον διάδοχο του Volkswagen Up! από το επόμενο έτος, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε από το συγκεκριμένο project.

Όπως εξήγησε ο Zellmer, «Mε τον ρυθμό που αναπτύσσεται η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο οποίος είναι πιο αργός από τον αναμενόμενο, η Skoda βρίσκεται σε καλύτερη θέση παραμένοντας με τα βενζινοκίνητα Fabia, Scala και Kamiq, όπου διαθέτουμε ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, παραγωγική δυναμικότητα και μια μηχανολογική βάση που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στην αγορά». Συνέχισε λέγοντας πως «στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen, οι συνάδελφοί μας στη Volkswagen μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Η αγορά αυτή παραμένει περιορισμένη και τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά».

Το Crossover των 9.000 ευρώ

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ένα νέο μικρό ηλεκτρικό Skoda δεν αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στη δεκαετία που διανύουμε. Ωστόσο, ο επικεφαλής της εταιρείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα νέο μοντέλο με τιμή χαμηλότερη από εκείνη του Fabia.

Ένα από τα μοντέλα που εξετάζονται είναι το Skoda Kylaq, το μικρό crossover που διατίθεται σήμερα αποκλειστικά στην Ινδία. Το Kylaq είναι μικρότερο σε διαστάσεις από το Fabia και στην ινδική αγορά ξεκινά από περίπου 7.000 ευρώ (₹759.000), γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Ο Zellmer σχολίασε σχετικά: «Αν εξετάσετε τη σχεδίαση, την τεχνολογία, την ποιότητα και το φινίρισμα, δεν γνωρίζουμε ακόμη, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα». Και πρόσθεσε: «Αν προσπαθήσετε να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος της Fabia ώστε να πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ και συγκρίνετε αυτή την τιμή με το κόστος ενός Kylaq στην Ινδία, διαπιστώνετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει επιχειρηματική λογική που αξίζει να εξεταστεί, ώστε να διαπιστώσουμε αν ένα τέτοιο εγχείρημα θα είχε νόημα».

Το Skoda Kylaq βασίζεται σε προσαρμοσμένη εκδοχή της πλατφόρμας MQB A0 του Ομίλου Volkswagen, η οποία χρησιμοποιείται σε μικρά μοντέλα. Την ίδια αρχιτεκτονική μοιράζεται με το μεγαλύτερο Kushaq SUV και το Slavia sedan που διατίθενται στην ινδική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2021 η Skoda έχει αναλάβει την ευθύνη εξέλιξης της συγκεκριμένης πλατφόρμας για λογαριασμό του Ομίλου Volkswagen.

Πηγή: Autocar.co.uk