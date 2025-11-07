quattroruote-icon
Η Skoda συνεχίζει να ξεχωρίζει – Έφτασε στο No 3 της Ευρώπης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.11.2025
Autotypos Team
i-skoda-synechizei-na-xechorizei-eftase-sto-no-3-tis-evropis-782072

H Skoda συνεχίζει την ανοδική της πορεία κλείνοντας το πρώτο ενιάμηνο του 2025 στην 3η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς

Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, ολοκληρώνοντας το πρώτο ενιάμηνο του 2025 με σημαντικές βελτιώσεις σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς. Η τσέχικη μάρκα κρατά με συνέπεια την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Σταθερά 3η στην Ευρώπη

Η Skoda κρατά σφιχτά την τρίτη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, κλείνοντας το πρώτο ενιάμηνο με 767.700 παραδόσεις, μια αύξηση της τάξης του 14,1% σε σχέση με το 2024. Τα έσοδα ανήλθαν σε €22,344 δισ. (+9,5%), το λειτουργικό κέρδος σε €1,790 δισ. (+5,4%), ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 8,0%, επίπεδο που κατατάσσει τη Skoda στις πιο υγιείς και αποδοτικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Διαβάστε επίσης: Opel Mokka GSE: Έρχεται στην Ελλάδα με 281 ίππους

Παράλληλα, ο εξηλεκτρισμός επιταχύνεται δυναμικά: 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του — απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού στις προηγμένες τεχνολογίες και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής δραστηριότητα της μάρκας: στην Ινδία, η Skoda πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 49.400 παραδόσεις (+106,1%), ενώ ξεκίνησε παραγωγή και εμπορική διάθεση στο Βιετνάμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου καταδεικνύουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Προχωράμε με σταθερή κερδοφόρο ανάπτυξη, επιταχύνουμε την ηλεκτροκίνηση και ενισχύουμε την παρουσία μας σε σημαντικές αγορές. Με τεχνολογική υπεροχή και ευρωπαϊκή αξιοπιστία, χτίζουμε το μέλλον της κινητικότητας με αυτοπεποίθηση και συνέπεια».

Τι κρατάμε:

  • Η Skoda διατηρεί την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη
  • Η εταιρεία πραγματοποίησε 767.700 παραδόσεις μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2025, +14,1% σε σχέση με το 2024
  • Το 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα
  • Εκτός Ευρώπης, η Skoda πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ στην Ινδία με 49.400 παραδόσεις (+106,1%)

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

#Skoda#Skoda Elroq#Skoda Enyaq
