Η «σοβιετική» Volga επιστρέφει, αλλά… είναι Geely με άλλο σήμα

Η ιστορική ρωσική μάρκα κάνει comeback με τα C50 και K50, όμως πίσω από το όνομα κρύβονται σχεδόν αυτούσια κινεζικά μοντέλα, αποκαλύπτοντας τη νέα πραγματικότητα της αγοράς

Η επιστροφή της Volga θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη είδηση για τη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία. Και ναι, είναι, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Η ιστορική φίρμα επιστρέφει με δύο νέα μοντέλα, τα C50 και K50, τα οποία όμως δεν είναι ακριβώς… δικά της.

Στην πράξη, πρόκειται για αυτοκίνητα της Geely με διαφορετικό σήμα και ελάχιστες αλλαγές, σε μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κατευθύνεται η αγορά.

Δύο μοντέλα, γνώριμη βάση

Η νέα γκάμα αποτελείται από ένα SUV και ένα sedan. Το Volga K50 είναι το πρώτο που τραβά την προσοχή, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για ένα rebadged Geely Monjaro.

Οι ομοιότητες δεν περιορίζονται στην πλατφόρμα ή τα μηχανικά μέρη. Το αμάξωμα, τα φωτιστικά σώματα και οι περισσότερες λεπτομέρειες είναι σχεδόν ίδιες, με τη βασική διαφοροποίηση να εντοπίζεται στη μάσκα και τα σήματα.

Κάτω από το καπό, χρησιμοποιείται ένας 2.0 turbo κινητήρας με απόδοση περίπου 238 ίππων, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η περίπτωση του Volga C50. Το μοντέλο βασίζεται στο Geely Preface και διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτο τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις χρησιμοποιούν επίσης δίλιτρο turbo κινητήρα, με ισχύ από 150 έως 200 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η εικόνα στο εσωτερικό, από τιμόνι μέχρι infotainment, παραπέμπει άμεσα στο κινεζικό μοντέλο, επιβεβαιώνοντας ότι εδώ δεν έχουμε απλώς κοινή πλατφόρμα, αλλά ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο.

Παραγωγή… σε πρώην εργοστάσιο VW

Τα νέα Volga θα κατασκευάζονται σε πρώην εργοστάσιο της Volkswagen Group στη Ρωσία, το οποίο χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για μοντέλα VW και Skoda.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά την αποχώρηση πολλών δυτικών εταιρειών από τη ρωσική αγορά, δημιουργήθηκε κενό που καλύπτεται πλέον κυρίως από κινεζικές εταιρείες.

Η μεγάλη εικόνα πίσω από το rebadging: είναι πρόβλημα ή απλώς η νέα κανονικότητα;

Η περίπτωση της Volga δεν είναι μεμονωμένη. Αντιθέτως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας ισορροπίας δυνάμεων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το αποτέλεσμα; Αυτοκίνητα με διαφορετικά σήματα, αλλά κοινή τεχνολογία και σχεδίαση.

Το ερώτημα δεν είναι αν τα Volga C50 και K50 είναι «αυθεντικά» Volga. Το ερώτημα είναι αν αυτό έχει πλέον σημασία. Σε μια εποχή όπου πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογία μοιράζονται μεταξύ κατασκευαστών, το rebadging δεν είναι κάτι καινούργιο. Όμως εδώ φτάνει σε ένα πιο ακραίο επίπεδο, όπου η διαφοροποίηση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο λογότυπο.

Τι κρατάμε

