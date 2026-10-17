Η σπάνια Bugatti με την οποία πάει ο Λούκα Ντόντσιτς στην προπόνηση

Ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίστηκε με μια Bugatti αξίας 5 εκατ. ευρώ, ένα συλλεκτικό roadster 1.600 ίππων που θα παραχθεί σε μόλις 99 αντίτυπα

Ο Λούκα Ντόντσιτς ξέρει να κλέβει την παράσταση τόσο μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Αυτή τη φορά, ο Σλοβένος αστέρας του NBA τράβηξε τα βλέμματα φτάνοντας στην προπόνηση των Λος Άντζελες Λέικερς με ένα από τα πιο σπάνια και ακριβά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν: την Bugatti W16 Mistral, η αξία της οποίας αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό roadster 1.600 ίππων που θα παραχθεί σε μόλις 99 αντίτυπα.

Τον Ντόντσιτς τoν γνωρίσαμε στην Ευρώπη από μικρή ηλικία όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, προτού περάσει τον Ατλαντικό με προορισμό το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο 29χρονος πια superstar, που αγωνίζεται στους Λέικερς από τα μέσα της σεζόν 2024-2025, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του.

Εκτός από το μπάσκετ, ο Ντόντσιτς δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τα αυτοκίνητα, η οποία αποτυπώνεται σε μια συλλογή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Bugatti W16 Mistral με 1.600 ίππους

Η W16 Mistral αποτελεί ένα από τα πιο αποκλειστικά μοντέλα που έχει δημιουργήσει η Bugatti. Η γαλλική εταιρεία θα κατασκευάσει μόλις 99 αυτοκίνητα, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σπάνια, ακόμη και στον κόσμο των hypercars. Στο κέντρο της βρίσκεται ο εμβληματικός κινητήρας W16 της Bugatti, με απόδοση 1.600 ίππων. Οι επιδόσεις είναι ανάλογες της εμφάνισής της, καθώς η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 420 χλμ./ώρα.

Για τον Ντόντσιτς, η απόκτηση της Mistral δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη στο γκαράζ του. Πρόκειται για το 15ο αυτοκίνητο της συλλογής του και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ακριβότερο από όλα.

Η συλλογή των 15 αυτοκινήτων του Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος σταρ έχει αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι διαθέτει περίπου 14 αυτοκίνητα, πριν από την προσθήκη της Bugatti. Δεν βρίσκονται, μάλιστα, όλα στο ίδιο μέρος: ορισμένα φιλοξενούνται στο γκαράζ της κατοικίας του στη Σλοβενία, άλλα στην έπαυλή του στο Ντάλας, ενώ λιγότερα βρίσκονται στο Λος Άντζελες.

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της Mistral, το αγαπημένο του αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Ο Ντόντσιτς έχει ξεχωρίσει τη Mercedes-AMG GT 63 S E Performance στην ειδική έκδοση Brabus Rocket 1000, μια εκδοχή που συνδυάζει τις επιδόσεις με τον ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα της Brabus. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται επίσης μερικά από τα κορυφαία μοντέλα υψηλών επιδόσεων της σύγχρονης αυτοκίνησης, όπως η Koenigsegg Regera, η Rimac Nevera, η Ferrari 812 Superfast, η Porsche 911 Turbo S και Lamborghini Urus.

Το γκαράζ του, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε εξωτικά supercars και σύγχρονα μοντέλα μεγάλης αξίας. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκονται και αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα, όπως ένα Ford Bronco του 1967, ένα Chevrolet Camaro του 1968 και ένα Zastava 750.

Η συλλογή του Ντόντσιτς συνδυάζει έτσι πανίσχυρα σύγχρονα μοντέλα, σπάνια hypercars και κλασικά αυτοκίνητα. Με την προσθήκη της Bugatti W16 Mistral, ο σταρ των Λέικερς αποκτά ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της, το οποίο δύσκολα περνά απαρατήρητο ακόμη και όταν ο προορισμός είναι απλώς η προπόνηση.