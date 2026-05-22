Η Stellantis ετοιμάζει 60 νέα μοντέλα έως το 2030 – Το σχέδιο των 60 δισ. ευρώ

Η Stellantis παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο με τίτλο FaSTLAne 2030, ένα πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 60 δισ. ευρώ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη συνολική αναδιάρθρωση της στρατηγικής του ομίλου.

Το νέο πλάνο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Investor Day της εταιρείας στις ΗΠΑ και αποτελεί τον βασικό οδικό χάρτη της Stellantis για την επόμενη φάση της πορείας της. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καλύτερη διαχείριση των μαρκών του ομίλου, η επένδυση σε παγκόσμιες πλατφόρμες και τεχνολογίες, οι στρατηγικές συνεργασίες, η βελτιστοποίηση της παραγωγής και η μεγαλύτερη ευθύνη στις τοπικές αγορές.

Η Stellantis θέλει να περάσει σε μια πιο ευέλικτη και αποδοτική δομή, με λιγότερη πολυπλοκότητα, ταχύτερη εξέλιξη νέων μοντέλων και μεγαλύτερη έμφαση στο κόστος, την τεχνολογία και τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.

Έξι βασικοί πυλώνες για τη νέα εποχή

Το FaSTLAne 2030 βασίζεται σε έξι κεντρικούς πυλώνες. Η Stellantis μιλά για πιο καθαρή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μαρκών της, επενδύσεις σε παγκόσμιες πλατφόρμες, κινητήρια σύνολα και τεχνολογίες, ενίσχυση των συνεργασιών, βελτιστοποίηση της παραγωγικής βάσης, καλύτερη εκτέλεση και μεγαλύτερη αυτονομία στις περιφέρειες και στις τοπικές ομάδες.

Ο CEO της Stellantis, Antonio Filosa, ανέφερε ότι το νέο πλάνο είναι αποτέλεσμα μηνών δουλειάς μέσα στον όμιλο και έχει σχεδιαστεί ώστε να φέρει μακροπρόθεσμη, κερδοφόρα ανάπτυξη. Η λογική της εταιρείας είναι να τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο, αλλά με πιο αυστηρή κατανομή κεφαλαίων εκεί όπου οι μάρκες και οι αγορές μπορούν να φέρουν καλύτερη απόδοση.

Η βασική αλλαγή είναι πως η Stellantis δεν θέλει απλώς να λανσάρει περισσότερα αυτοκίνητα. Θέλει να το κάνει με λιγότερες επικαλύψεις, πιο γρήγορη εξέλιξη και πιο ξεκάθαρο ρόλο για κάθε μάρκα.

Πάνω από 60 νέα μοντέλα και 50 σημαντικές ανανεώσεις

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του πλάνου είναι η νέα προϊοντική επίθεση. Μέχρι το 2030, η Stellantis σχεδιάζει να παρουσιάσει πάνω από 60 νέα μοντέλα και 50 σημαντικές ανανεώσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιο των μαρκών της.

Η γκάμα αυτή θα καλύπτει όλες τις τεχνολογίες κίνησης. Σύμφωνα με το πλάνο, περιλαμβάνονται:

29 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

15 plug-in hybrid ή range-extended ηλεκτρικά μοντέλα

24 υβριδικά μοντέλα

39 θερμικά ή mild hybrid μοντέλα

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Stellantis δεν εγκαταλείπει τη λογική της multi-energy στρατηγικής. Αντίθετα, θέλει να κρατήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές, ανάλογα με την αγορά, τη χρήση και τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Σε μια περίοδο όπου οι ρυθμοί μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, αυτή η ευελιξία έχει εμπορική σημασία. Άλλες αγορές ζητούν πιο γρήγορη μετάβαση σε ηλεκτρικά, άλλες συνεχίζουν να στηρίζονται σε θερμικά και υβριδικά σύνολα. Η Stellantis θέλει να μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύο.

Οι τέσσερις παγκόσμιες μάρκες-κλειδιά

Η Stellantis αναθεωρεί και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις μάρκες της. Στο νέο πλάνο, τέσσερις μάρκες θεωρούνται παγκόσμιες με τη μεγαλύτερη κλίμακα και το υψηλότερο δυναμικό κερδοφορίας: Jeep, Ram, Peugeot και Fiat.

Οι συγκεκριμένες μάρκες θα λειτουργήσουν ως οι βασικοί «πρώτοι αποδέκτες» των νέων παγκόσμιων τεχνολογιών και πλατφορμών. Μαζί με το Pro One, τη μονάδα επαγγελματικών οχημάτων του ομίλου, θα συγκεντρώσουν περίπου το 70% των επενδύσεων που αφορούν μάρκες και προϊόντα.

Οι υπόλοιπες μάρκες δεν βγαίνουν από το κάδρο, αλλά αποκτούν πιο συγκεκριμένο ρόλο. Οι Chrysler, Dodge, Citroën, Opel και Alfa Romeo χαρακτηρίζονται ως ισχυρές περιφερειακές μάρκες, με στόχο να αξιοποιήσουν τα παγκόσμια assets του ομίλου και να ενισχύσουν τη δική τους ταυτότητα στις αγορές όπου έχουν μεγαλύτερη απήχηση.

Η DS και η Lancia θα λειτουργήσουν ως specialty brands, με διαχείριση από τις Citroën και Fiat αντίστοιχα, ενώ για τη Maserati προβλέπεται ξεχωριστός οδικός χάρτης, με δύο νέα μοντέλα E-segment και αναλυτικό πλάνο που θα παρουσιαστεί στη Μόντενα τον Δεκέμβριο του 2026.

24 δισ. ευρώ σε πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογίες

Από τα συνολικά 60 δισ. ευρώ του πλάνου, περισσότερα από 24 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε παγκόσμιες πλατφόρμες, κινητήρια σύνολα και νέες τεχνολογίες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% των συνολικών επενδύσεων R&D και CapEx της περιόδου.

Κεντρικό ρόλο θα παίξει η νέα πλατφόρμα STLA One, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώσει την πολυπλοκότητα και να αυξήσει την κοινή χρήση εξαρτημάτων μεταξύ διαφορετικών μοντέλων και μαρκών. Μέχρι το 2030, η Stellantis θέλει το 50% του ετήσιου παγκόσμιου όγκου παραγωγής της να βασίζεται σε τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες.

Η λογική είναι ξεκάθαρη: λιγότερες βάσεις, περισσότερα κοινά εξαρτήματα, ταχύτερη εξέλιξη και καλύτερος έλεγχος κόστους. Σε μια αγορά όπου οι κινεζικοί κατασκευαστές πιέζουν έντονα τις τιμές και τους χρόνους ανάπτυξης νέων μοντέλων, αυτό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας.

STLA Brain, SmartCockpit και AutoDrive από το 2027

Το FaSTLAne 2030 δίνει μεγάλη έμφαση και στο λογισμικό. Η Stellantis προετοιμάζει τρεις βασικές τεχνολογίες που θα λανσαριστούν το 2027:

STLA Brain , η νέα κεντρική ηλεκτρονική και λογισμική αρχιτεκτονική του ομίλου

, η νέα κεντρική ηλεκτρονική και λογισμική αρχιτεκτονική του ομίλου STLA SmartCockpit , η νέα ψηφιακή εμπειρία αλληλεπίδρασης οδηγού και αυτοκινήτου

, η νέα ψηφιακή εμπειρία αλληλεπίδρασης οδηγού και αυτοκινήτου STLA AutoDrive, το κλιμακούμενο σύστημα αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας

Μέχρι το 2030, η Stellantis θέλει το 35% του παγκόσμιου ετήσιου όγκου παραγωγής να διαθέτει τουλάχιστον μία από αυτές τις τεχνολογίες. Μέχρι το 2035, ο στόχος ανεβαίνει σε ποσοστό άνω του 70%.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να υπάρχει απλώς για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά να βελτιώνει πραγματικά την καθημερινή ζωή των πελατών. Αυτό δείχνει μια πιο προσγειωμένη προσέγγιση σε σχέση με την υπερβολική τεχνολογική ρητορική που συχνά συναντάμε στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Συνεργασίες με Leapmotor, Dongfeng, Tata και JLR

Σημαντικό μέρος του πλάνου αφορά τις συνεργασίες. Η Stellantis θέλει να αξιοποιήσει εξωτερικούς εταίρους για να αποκτήσει ταχύτερη πρόσβαση σε αγορές, τεχνολογίες και παραγωγική δυναμικότητα.

Με τη Leapmotor, μέσω της Leapmotor International στην οποία η Stellantis κατέχει το 51%, ο όμιλος θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία σε αγορές, παραγωγή και προμήθειες. Υπάρχει μάλιστα σχέδιο αξιοποίησης εργοστασίων στη Μαδρίτη και τη Σαραγόσα, σε συνάρτηση με τις μελλοντικές απαιτήσεις για παραγωγή στην Ευρώπη.

Με τη Dongfeng, η Stellantis ανοίγει νέο κύκλο συνεργασίας μέσω της κοινοπραξίας DPCA στην Κίνα, με σχέδιο παραγωγής δύο Peugeot και δύο Jeep για την κινεζική αγορά και άλλες περιοχές. Παράλληλα, εξετάζεται ευρωπαϊκή κοινοπραξία με τη Dongfeng, με πλειοψηφικό ποσοστό 51% για τη Stellantis.

Η συνεργασία με την Tata θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε Ασία-Ειρηνικό, Μέση Ανατολή, Αφρική και Νότια Αμερική, ενώ με τη Jaguar Land Rover διερευνώνται συνέργειες σε προϊόντα και τεχνολογία στις ΗΠΑ.

Πέρα από τους αυτοκινητικούς συνεργάτες, η Stellantis αναφέρει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI και CATL, σε πεδία όπως software, τεχνητή νοημοσύνη, ADAS και μπαταρίες.

Μείωση παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη

Ένα από τα πιο ουσιαστικά, αλλά και ευαίσθητα σημεία του πλάνου αφορά την παραγωγή. Η Stellantis σχεδιάζει να βελτιώσει τη χρήση των εργοστασίων της και να μειώσει την αδρανή δυναμικότητα.

Στην Ευρώπη, η παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερες από 800.000 μονάδες, μέσω αλλαγών χρήσης εργοστασίων, συνεργασιών και διαμοιρασμού δυναμικότητας. Η εταιρεία αναφέρει ως παραδείγματα το εργοστάσιο του Poissy στη Γαλλία και τις συνεργασίες σε Μαδρίτη, Σαραγόσα και Rennes.

Ο στόχος είναι η αξιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη να αυξηθεί από 60% σήμερα σε 80% το 2030, με τη Stellantis να αναφέρει ότι επιδιώκει παράλληλα τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην παραγωγή.

Στις ΗΠΑ, η αυξημένη παραγωγή αναμένεται επίσης να ανεβάσει την αξιοποίηση στο 80% έως το 2030, ενώ στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ο όμιλος στοχεύει σε πλήρη αξιοποίηση δυναμικότητας μέσα από μεγαλύτερη τοπικοποίηση προϊόντων.

Ταχύτερη εξέλιξη νέων αυτοκινήτων

Η Stellantis θέλει να μειώσει σημαντικά και τον χρόνο εξέλιξης νέων μοντέλων. Ο στόχος είναι ο κύκλος ανάπτυξης να πέσει στους 24 μήνες, όταν σήμερα μπορεί να φτάνει έως και τους 40 μήνες.

Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του πλάνου. Οι κινέζοι κατασκευαστές και οι νέοι τεχνολογικοί παίκτες κινούνται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από την παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αν η Stellantis θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική, δεν αρκεί να μειώσει κόστος. Πρέπει να μπορεί να φέρνει στην αγορά νέα προϊόντα πολύ ταχύτερα.

Παράλληλα, ο όμιλος στοχεύει σε βελτίωση ποιότητας, καλύτερη εκτέλεση σε όλες τις περιφέρειες και ετήσια μείωση κόστους 6 δισ. ευρώ έως το 2028, μέσω του προγράμματος Value Creation Program, σε σχέση με τη βάση του 2025.

Ευρώπη, ΗΠΑ και οι περιφερειακοί στόχοι

Το FaSTLAne 2030 δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποκέντρωση αποφάσεων. Η Stellantis αναγνωρίζει ότι το αυτοκίνητο παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιφερειακή υπόθεση, καθώς κάθε αγορά έχει διαφορετικές ανάγκες, κανόνες, υποδομές και καταναλωτικές προτιμήσεις.

Στη Βόρεια Αμερική, ο όμιλος στοχεύει σε αύξηση εσόδων 25% και περιθώριο προσαρμοσμένου λειτουργικού αποτελέσματος 8-10%, με 11 νέα οχήματα, επτά νέα προϊόντα κάτω από 40.000 δολάρια και δύο κάτω από 30.000 δολάρια.

Στην Ευρώπη, ο στόχος είναι αύξηση εσόδων 15% και περιθώριο 3-5%, με πιο καθαρή διαφοροποίηση των μαρκών, επίθεση στην κατηγορία C και εισαγωγή ενός νέου ευρωπαϊκού προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, του λεγόμενου E-Car, που θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, αρχικά στο εργοστάσιο Pomigliano d’Arco στην Ιταλία.

Στη Νότια Αμερική, η Stellantis στοχεύει σε αύξηση εσόδων 10% και περιθώριο 8-10%, ενώ στη Μέση Ανατολή και Αφρική ο στόχος είναι αύξηση εσόδων 40% και περιθώριο 10-12%. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο όμιλος επιδιώκει περιθώριο 4-6%, αξιοποιώντας κυρίως στρατηγικές συνεργασίες και πιο ελαφρύ μοντέλο ανάπτυξης.

Μια αναγκαία επανεκκίνηση

Το FaSTLAne 2030 δεν είναι απλώς ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα με πολλά νούμερα. Είναι η προσπάθεια της Stellantis να απαντήσει σε μια πραγματικότητα που αλλάζει γρήγορα: πίεση από τους Κινέζους, ανάγκη για φθηνότερα ηλεκτρικά, διαφορετικοί ρυθμοί μετάβασης ανά αγορά, αυξημένες απαιτήσεις λογισμικού και ανάγκη για καλύτερο έλεγχο κόστους.

Η επιτυχία του πλάνου θα κριθεί στην πράξη. Το να παρουσιάσεις 60 νέα μοντέλα και να μειώσεις τον χρόνο εξέλιξης στα 24 μήνες είναι φιλόδοξο. Το να το κάνεις χωρίς απώλειες στην ποιότητα, στην ταυτότητα των μαρκών και στην κερδοφορία είναι το πραγματικό στοίχημα.

Για την Ευρώπη, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη νέα STLA One, στο επερχόμενο E-Car, στην επίθεση στην κατηγορία C και στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα σε ηλεκτρικά, υβριδικά και θερμικά μοντέλα. Για τον αγοραστή, το ερώτημα είναι πιο απλό: αν όλο αυτό θα μεταφραστεί σε καλύτερα, πιο προσιτά και πιο ανταγωνιστικά αυτοκίνητα μέσα στα επόμενα χρόνια.

