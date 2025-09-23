Η Stellantis σταματά την παραγωγή για τρεις εβδομάδες στο εργοστάσιό της στο Πουασί της Γαλλίας.

Σταματάει προσωρινά την παραγωγή λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στην Ευρώπη

Το εργοστάσιο στο Πουασί απασχολεί 2.000 άτομα και παράγει μικρά SUV

Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, θα σταματήσει προσωρινά την παραγωγή… για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο, λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στην Ευρώπη.

«Η διοίκηση του εργοστασίου της Stellantis στο Πουασί ανακοίνωσε… ότι θα σταματήσει την παραγωγή για 15 εργάσιμες ημέρες, από τις 13 έως τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να προσαρμόσει τον ρυθμό παραγωγής του σε μία δύσκολη αγορά στην Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το εργοστάσιο θα προσπαθήσει να διαχειριστεί τα αποθέματά του… και θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκτελέσει εργασίες και να προγραμματίσει εκπαιδευτικά μαθήματα.

Το εργοστάσιο στο Πουασί απασχολεί 2.000 άτομα και παράγει τα μικρά SUV DS3 και Opel Mokka.

Η Stellantis είναι ένας πολυεθνικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 βάσει μίας διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ του ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA, με έδρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από Volkswagen, Toyota, Renault – Nissan – Mitsubishi Alliance, General Motors και Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση αυτοκινήτων των εταιρειών Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Ο όμιλος έχει 300.000 υπαλλήλους, παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και εγκαταστάσεις παραγωγής σε 30 χώρες.

