Η Stellantis θέλει να φτιάξει ένα Abarth 8 ίππων για 16χρονους οδηγούς

Η Stellantis ετοιμάζει ένα Fiat Topolino… για τους νέους, ντύνοντάς το με ένα δυναμικό κουστούμι της Abarth

Η Stellantis φαίνεται πως εξετάζει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σχέδιο για τη μικρότερη ηλεκτρική της πρόταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά μια πιο sporty έκδοση, Abarth, του Fiat Topolino, με στόχο να προσελκύσει το νεανικό κοινό και ειδικότερα τους εφήβους που μπορούν να οδηγήσουν τετράκυκλα οχήματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Παρότι η ιδέα ακούγεται παράδοξη για ένα ηλεκτρικό όχημα μόλις 8 ίππων, η ιταλική εταιρεία πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο να αποκτήσει έναν πιο σπορ χαρακτήρα, έστω και αν οι επιδόσεις δεν μπορούν να αλλάξουν λόγω των κανονισμών.

Ένα Abarth 8 ίππων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Fiat Topolino έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τιμή 13.995 δολάρια (περίπου 12.200 ευρώ). Ωστόσο, δεν θεωρείται κανονικό αυτοκίνητο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στους δημόσιους δρόμους, τουλάχιστον μέχρι να διατεθεί από τη Stellantis ειδικό κιτ μετατροπής σε Low Speed Vehicle (LSV), το οποίο θα επιτρέπει την κυκλοφορία του σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 56 χλμ./ώρα.

Στη βασική του μορφή, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 31 χλμ./ώρα, κάτι που το καθιστά ακατάλληλο για αυτοκινητοδρόμους ή ταχύτερες μετακινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν φαίνεται να αποτρέπει τη Stellantis από το να επενδύσει σε ένα πιο δυναμικό παρουσιαστικό.

Η νέα έκδοση θα βασίζεται στο πρόσφατα παρουσιασμένο Fiat Topolino Sport, το οποίο απέκτησε νέους χρωματισμούς, διακοσμητικές λωρίδες, μαύρες λεπτομέρειες και διαφορετικές ζάντες, χωρίς όμως καμία μηχανική αλλαγή.

Ο CEO των Fiat και Abarth, Olivier Francois, επιβεβαίωσε στο Autocar ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια Abarth εκδοχή του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου.

«Θεωρώ την ιδέα ένα όνειρο και πιστεύω ότι θα γνωρίσει απόλυτη επιτυχία».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Fiat και Abarth για την Ευρώπη, Gaetano Thorel, εξήγησε γιατί η μάρκα θέλει να δημιουργήσει μια τέτοια έκδοση.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αίσθηση Abarth για το Topolino, γιατί εξακολουθούμε να προσπαθούμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις του στους νέους. Είναι εντυπωσιακό: το Topolino είναι το πιο επιτυχημένο τετράκυκλο στην Ιταλία και, αν είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε ακόμη κερδίσει την καρδιά των 16χρονων και 17χρονων. Θέλω να κερδίσω τις καρδιές τους, γι’ αυτό δημιουργήσαμε το Topolino Sport. Ένα Abarth Topolino θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη μία λύση».

Ένα τετράκυκλο για τους νέους

Το Fiat Topolino, μαζί με τα Citroen Ami και Opel Rocks Electric, ανήκει στην κατηγορία των τετράκυκλων L6, γεγονός που επιτρέπει σε εφήβους ακόμη και από την ηλικία των 14 ετών να τα οδηγούν νόμιμα σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Thorel, πολλοί γονείς εξακολουθούν να επιλέγουν ανταγωνιστικά μοντέλα όπως τα Ligier, καθώς ο κινητήρας των 50 κ.εκ. προσφέρει πιο «σπορ» εμπειρία σε σχέση με το αθόρυβο ηλεκτρικό Topolino.

Για να γίνει πιο ελκυστικό στο νεανικό κοινό, η Abarth έκδοση αναμένεται να δώσει έμφαση κυρίως στην εμφάνιση. Πιθανό είναι να υιοθετήσει ψεύτικους ήχους κινητήρα αντίστοιχους με αυτούς του ηλεκτρικού Abarth 500e, πιο επιθετικό αεροδυναμικό πακέτο, ειδικές λεπτομέρειες στο αμάξωμα και διαφοροποιήσεις στην καμπίνα.

Παρά το σπορ λογότυπο, οι μηχανικές αλλαγές θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι κανονισμοί της κατηγορίας δεν επιτρέπουν ισχυρότερο κινητήρα από τον υπάρχοντα ηλεκτροκινητήρα των 8 ίππων (6 kW), επομένως οι παρεμβάσεις αναμένεται να περιοριστούν σε μικρές αλλαγές στην ανάρτηση, διαφορετικές ζάντες και ελαστικά.

Με λίγα λόγια, το μελλοντικό Abarth Topolino θα αποτελεί περισσότερο ένα μοντέλο που θα εκφράζει τη φιλοσοφία και το lifestyle της Abarth, παρά μια έκδοση υψηλών επιδόσεων.

Tι κρατάμε:

Η Stellantis σκέφτεται να βάλει τον σκορπιό της Abarth σε… Topolino

Στόχος είναι με αυτό να «κερδίσει» το νεανικό κοινό σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Τo Topolino έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ με τιμή 13.995 δολάρια

Οι κανονισμοί της κατηγορίας δεν επιτρέπουν ισχυρότερο κινητήρα από αυτόν των 8 ίππων

Πηγή: Carscoops.com