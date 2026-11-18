Έξι στα δέκα αυτοκίνητα που πούλησε η Suzuki παγκοσμίως στο εξάμηνο βρήκαν αγοραστή στην Ινδία. Στην Ελλάδα, σχεδόν ένα στα δύο Suzuki που πήραν πινακίδες στο δεκάμηνο ήταν Vitara.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Suzuki έκλεισε το πρώτο μισό του οικονομικού της έτους με ρεκόρ εσόδων. Από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ο τζίρος του ιαπωνικού ομίλου έφτασε τα 3,419 τρισ. Γιεν (περίπου 19,53 δισ. ευρώ), αυξημένος κατά 19,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό ανέβηκαν και οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων (+19,9%). Στην Ελλάδα, η Suzuki κράτησε την τρίτη θέση στο δεκάμηνο και ανέβηκε ένα σκαλί ψηλότερα στις προτιμήσεις των ιδιωτών.

Η Ινδία αγόρασε περισσότερα Suzuki από όσα ο υπόλοιπος κόσμος μαζί

Από τα 1,824 εκατ. αυτοκίνητα που πούλησε η Suzuki παγκοσμίως στο εξάμηνο, τα 1,1 εκατ. πουλήθηκαν στην Ινδία. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας είχε και το περιθώριο να μεγαλώσει κατά 35,4% μέσα σε έναν χρόνο.

Η Suzuki επενδύει ανάλογα και στα εργοστάσιά της εκεί. Οι νέες γραμμές παραγωγής στις εγκαταστάσεις Kharkhoda και Hansalpur πρόσθεσαν δυναμικότητα μισού εκατομμυρίου αυτοκινήτων τον χρόνο. Πλέον η εταιρεία μπορεί να κατασκευάζει στην Ινδία έως 2,9 εκατ. αυτοκίνητα ετησίως, μέρος των οποίων προορίζεται για άλλες αγορές. Μόνο στο εξάμηνο, οι εξαγωγές από τη χώρα έφτασαν τις 233.000 μονάδες (+12%).

Ο επόμενος στόχος είναι 3,7 εκατ. αυτοκίνητα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του τζίρου πέρασε και στα κέρδη, αν και με διαφορετικό ρυθμό. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα 291,6 δισ. Γιεν (περίπου 1,67 δισ. ευρώ). Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, τα οποία έφτασαν τα 253,7 δισ. Γιεν (περίπου 1,45 δισ. ευρώ), αύξηση 31,6%.

Με το μισό οικονομικό έτος πίσω της, η Suzuki αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Ως το τέλος Μαρτίου του 2027 περιμένει να έχει πουλήσει 3,702 εκατ. αυτοκίνητα παγκοσμίως, 11,5% περισσότερα από την προηγούμενη χρήση. Για την ίδια περίοδο διατηρεί την πρόβλεψη για έσοδα 6,9 τρισ. Γιεν (περίπου 39,42 δισ. ευρώ).

Τρίτη στην Ελλάδα, δεύτερη στις επιλογές των ιδιωτών χάρη στο Vitara

Στην ελληνική αγορά, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 8.756 καινούργια Suzuki. Η μάρκα αναπτύχθηκε ταχύτερα από την αγορά (+8,1% έναντι +5%) και διατήρησε την τρίτη θέση με μερίδιο 6,78%. Στη λιανική, σχεδόν ένας στους δέκα αγοραστές επέλεξε Suzuki, επίδοση που την έφερε δεύτερη με 9,27%. Την ίδια θέση κατέλαβε και στα υβριδικά, με μερίδιο 11,62%.

Πόσο μέτρησε σε όλα αυτά το Vitara; Με 4.336 ταξινομήσεις και άνοδο 17,6%, το SUV έφτασε να πουλάει σχεδόν όσο όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της Suzuki μαζί. Το αμιγώς ηλεκτρικό e Vitara έκανε με τη σειρά του αισθητή την παρουσία του τον Οκτώβριο. Στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV πήρε τη δεύτερη θέση, με μερίδιο 14,49%.