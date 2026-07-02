Η συχνότερη παράβαση των Ελλήνων οδηγών των Ιούνιο έχει πρόστιμο 350 ευρώ

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η τροχονομική δραστηριότητα στην Αττική κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, βεβαιώθηκαν συνολικά 36.803 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 269 αφορούσαν αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται 1.103 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ από αυτές οι 58 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας βεβαίωσαν 1.038 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 286 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, καθώς και 773 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

«Αλλεργία» σε ζώνη και κράνος

Ιδιαίτερα υψηλός ήταν και ο αριθμός των παραβάσεων που σχετίζονται με τη μη χρήση των βασικών μέσων προστασίας. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 2.029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 2.797 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες μοτοσυκλέτας. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 61 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν συνολικά 579 τροχαία ατυχήματα, στα οποία τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους συνολικά 680 άτομα. Αναλυτικότερα, καταγράφηκαν 12 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με ισάριθμους νεκρούς, 7 σοβαρά τροχαία ατυχήματα με 8 σοβαρά τραυματίες και 560 ελαφρά τροχαία, στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 660 άτομα.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Ζώνη και κράνος, δύο στοιχεία που η χρήση τους θα έπρεπε να είναι αυτονόητη στους οδηγούς αυτοκινήτων και στους αναβάτες δίτροχων αλλά πολλοί εξακολουθούν να κάνουν «εκπτώσεις» στην ασφάλεια τους, με τραγικά αποτελέσματα σε περίπτωση ατυχήματος. Το φαινόμενο καταδεικνύει μια χρόνια ελληνική παθογένεια, κάνοντας – δυστυχώς – αναγκαία την εντατική αστυνόμευση, τις αυστηρότερες ποινές και τα «τσουχτερά» πρόστιμα, ώστε να αλλάξει επιτέλους η νοοτροπία οδηγών και αναβατών.

Ο νέος ΚΟΚ συμπλέει με αυτή τη λογική λοιπόν, ορίζοντας τα εξής:

Μη χρήση ζώνης από τον οδηγό

1η παράβαση:

Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση ζώνης από συνεπιβάτη

Πρόστιμο €150 σε κάθε συνεπιβάτη που δεν φορά ζώνη και προστιμό €150 στον οδηγό (ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεπιβατών που δεν φορούσαν ζώνη)

Δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό στην 1η παράβαση

1η υποτροπή(εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από τον αναβάτη

1η παράβαση :

Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή(εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από συνεπιβάτη σε δίτροχο

Πρόστιμο: €350 για κάθε άτομο, ακόμη και αν ο οδηγός φορά κράνος

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες για τον οδηγό

1η υποτροπή:

Πρόστιμο: €1.000

6 μήνες αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς για τον οδηγό

2η υποτροπή:

Πρόστιμο €2.000

1 έτος αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για τον οδηγό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, αλλά και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και η πιστή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους.