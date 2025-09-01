Η ταχύτερη Porsche 911 Turbo στη ιστορία έρχεται – Δείτε το teaser (video)

Η θρυλική Porsche 911 συνεχίζει να εξελίσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και η νέα Turbo αναμένεται ακόμα πιο «καυτή».

Με ένα σύντομο βίντεο, η Porsche μας έκανε να μετράμε τις ώρες μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου

Αυτό αφού το νέο βίντεο teaser δείχνει πως κάτι μεγάλο θα αποκαλυφθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος

Είμαστε μόλις μια εβδομάδα μακριά από την αποκάλυψη της νέας γενιάς Porsche 911 Turbo & Turbo S; Έτσι φαίνεται!

Υποθέτουμε ότι πρόκειται για τις νέες Turbo και Turbo S λόγω της διαρρύθμισης του εσωτερικού (2+2) όπως στην Turbo, λόγω του ότι αυτό που teas-άρει η Porsche είναι η εντυπωσιακή επιτάχυνση, το βασικό στοιχείο της Turbo. Tέλος, ο τρόπος που επιταχύνει και το πως ακούγεται ο 6κύλινδρος θυμίζει πολύ την επιτάχυνση της προηγούμενη Turbo S.

Αυτό που έλειπε από την πλούσια γκάμα της

Η σημαντικότερη αλλαγή για τη γενιά 992 ήρθε πέρσι, με την παρουσίαση των πρώτων μοντέλων 992.2. Ωστόσο, κάτι έλειπε από αυτή την γκάμα και το επόμενο μοντέλο που φαίνεται να παίρνει σειρά είναι η 911 Turbo & Turbo S. Αυτή φαίνεται να είναι η πρωταγωνίστρια στα μυστηριώδη teaser βίντεο που δημοσίευσε η Porsche στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την παγκόσμια πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη υβριδική

Η Porsche έχει ήδη επιβεβαιώσει πως η νέα Turbo S θα ακολουθήσει στα χνάρια της GTS, υιοθετώντας ένα υβριδικό σύστημα, ενώ έχει πει επίσης πως το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί μέσα στο 2025, κάτι που σημαίνει πως τα άστρα φαίνεται πως ευθυγραμμίζονται.

Αυτή η μεγάλη αλλαγή επιβεβαιώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Λογικά, η υβριδική υποβοήθηση θα ωθήσει στην αύξηση της ισχύος, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 640 ίππους του απερχόμενου μοντέλου.

«Πιο γρήγορη απ’ το… γρήγορο»

Έτσι περιγράφει το νέο της μοντέλο η Porsche στο teaser, με τον Αμερικανό ηθοποιό και οδηγό αγώνων, Patrick Dempsey, να μένει εντυπωσιασμένος από την βίαιη εκκίνησή του, ενώ η διάταξη 2+2 του εσωτερικού δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: εδώ έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με μια Porsche 911!

Το απερχόμενο μοντέλο 911 Turbo S επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα με το πακέτο Sport Chrono. Έτσι, είναι λογικό να περιμένουμε ότι η διάδοχός θα «κόψει» μερικά δέκατα του δευτερολέπτου από αυτόν τον ήδη εντυπωσιακό χρόνο, χάρη στην άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα που θα ενσωματωθεί στο νέο υβριδικό σύστημα.

Τι κρατάμε:

Περίπου μια εβδομάδα απομένει μέχρι να δούμε τη νέα Porsche 911 Turbo & Turbo S γενιάς 992.2

Αυτή θα αποκαλυφθεί πιθανότατα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας

Η νέα Turbo S θα ακολουθήσει στα χνάρια της Carrera GTS, υιοθετώντας ένα υβριδικό σύστημα κίνησης

