Η τακτική της Volkswagen για να αντιμετωπίσει τους Κινέζους

Η Volkswagen ετοιμάζεται να παρουσιάσει τους καρπούς τριών ετών εντατικής ανάπτυξης στην Έκθεση IAA MOBILITY 2025, που διεξάγεται στο Μόναχο από 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Με το σύνθημα “True Volkswagen”, η εταιρεία σηματοδοτεί μια νέα πορεία, επαναπροσδιορίζοντας τις βασικές της αξίες: καθαρή σχεδίαση με υψηλό δείκτη αναγνωρισιμότητας, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, ελκυστική σχέση τιμής-αξίας, διαισθητικές λύσεις χειρισμού και καινοτόμες τεχνολογίες.

Το αποτέλεσμα είναι μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα μοντέλων – αποτελούμενη κυρίως από νέες προτάσεις – η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό στην IAA 2025. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στα segments των μικρών και compact αυτοκινήτων θα ξεκινήσουν να λανσάρονται σταδιακά από το 2026.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται τα νέα ID. Polo και ID. Polo GTI, τα οποία θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Μόναχο ακόμα καμουφλαρισμένα, καθώς και το ID. CROSS Concept, ένα σχεδόν έτοιμο προς παραγωγή compact SUV που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα. Τη σειρά θα συμπληρώσει το ID. EVERY1, το entry-level μοντέλο με αρχική τιμή περίπου 20.000 ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή στο ευρύ κοινό.

Ταυτόχρονα, η Volkswagen παρουσιάζει και τη νέα στρατηγική ονοματοδοσίας της. Το ID. Polo θα είναι το πρώτο μοντέλο που ενσωματώνει τη νέα αυτή προσέγγιση, ενώ παραδοσιακά ονόματα της μάρκας θα μεταφερθούν και στα ηλεκτρικά μοντέλα της επόμενης γενιάς.

Η εξέλιξη, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην ηλεκτροκίνηση. Η VW συνεχίζει την ανανέωση και της γκάμας των μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, παρουσιάζοντας στο Μόναχο τη νέα γενιά του T-Roc, ενός εκ των πιο επιτυχημένων μοντέλων της. Η νέα του έκδοση έρχεται να πλαισιώσει τα πρόσφατα ανανεωμένα Tiguan, Tayron και Passat, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας πλήρους και τεχνολογικά προηγμένης σειράς. Παράλληλα, ειδικές εκδόσεις όπως το ID.3 GTX FIRE+ICE αναδεικνύουν το νέο πνεύμα που επικρατεί στο Wolfsburg.

Με έναν έξυπνο συνδυασμό κινητήρων εσωτερικής καύσης και πλήρως ηλεκτρικών λύσεων, η Volkswagen παρουσιάζει ένα σύγχρονο και ευέλικτο χαρτοφυλάκιο, κατάλληλο για τις απαιτήσεις της νέας δεκαετίας.

Ο Thomas Schäfer, CEO της Volkswagen και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, δήλωσε: «Ο στόχος μας για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ξεκάθαρος: μέχρι το 2030, θέλουμε να εδραιωθούμε ως ο κορυφαίος μαζικός κατασκευαστής με τεχνολογική πρωτοπορία. Στην IAA 2025, θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε αυτή τη φιλοδοξία – ξεκινώντας από τώρα!»

