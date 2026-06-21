Η τεχνολογία Super Hybrid που θα κάνει το νέο μικρό της BYD, best-seller

Η νέα τεχνολογία της BYD κάνει το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο με ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των B-hatchback

Η τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid νέας γενιάς κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο νέο BYD DOLPHIN G DM-i. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό plug-in hybrid hatchback της κατηγορίας του στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είναι το πρώτο μοντέλο της BYD που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ακόμα υψηλότερη αποδοτικότητα

Η πέμπτη γενιά της τεχνολογίας Super Hybrid DM βασίζεται σε σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα κίνησης, στη θερμική διαχείριση και στην ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων, προσφέροντας ακόμα υψηλότερη αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή συνδυασμένη αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.040 χιλιόμετρα, με σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,4 λτ./100 χλμ. όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Στην BYD δεν σταματάμε ποτέ να καινοτομούμε και η παρουσίαση της τεχνολογίας DM 5.0 δείχνει ότι η δέσμευσή μας επεκτείνεται ακόμη και στα πιο compact μοντέλα μας. Τα οφέλη αυτών των προηγμένων τεχνολογιών επιτρέπουν στο DOLPHIN G να ξεχωρίζει χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, στην αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία για την καθημερινή οδήγηση, αλλά και στην ευελιξία για μεγάλες αποστάσεις, με έως 1.040 χλμ. συνδυασμένης αυτονομίας με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία».

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας νέος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ειδικά εξελιγμένος για χρήση στο Super Hybrid σύστημα, με απόδοση 95 ίππων (70 kW). Παράλληλα, οι βελτιώσεις στο ηλεκτρικό υβριδικό σύστημα (EHS), η νέα αρχιτεκτονική θερμικής διαχείρισης και η προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και στη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης.

105 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Το DOLPHIN G DM-i αποδίδει συνολικά 212 ίππους, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει έως και 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, καλύπτοντας τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου.

Με μήκος 4.160 χλστ., πλάτος 1.825 χλστ. και μεταξόνιο 2.610 χλστ., το νέο μοντέλο τοποθετείται στην «καρδιά» της κατηγορίας των supermini, προσφέροντας χώρο αποσκευών 425 λίτρων. Παράλληλα, εξοπλίζεται με τεχνολογίες που σπάνια συναντά κανείς στην κατηγορία, όπως περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ζάντες 18 ιντσών και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L).

Το DOLPHIN G DM-i θα διατίθεται με δύο εκδόσεις Blade Battery. Η βασική έκδοση Active διαθέτει μπαταρία 7,42 kWh, προσφέροντας έως 40 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 1.020 χλμ. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χλμ. και τη συνολική στα 1.040 χλμ., ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ στα μόλις 32 γρ./χλμ.

Στο κομμάτι της φόρτισης, η έκδοση Active υποστηρίζει AC φόρτιση 3,3 kW, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις διαθέτουν φορτιστή 6,6 kW AC και δυνατότητα DC φόρτισης έως 39 kW, που επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 26 λεπτά.