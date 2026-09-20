Η Tesla ετοιμάζεται για τη μεγάλη αποκάλυψη – Θα δούμε αυτοκίνητο που πετάει;

Η Tesla ετοιμάζει μία παράξενη παρουσίαση και μια σειρά από συμπτώσεις ενισχύει το σενάριο ότι ο Elon Musk σκοπεύει να κάνει πράξη την παλιά του υπόσχεση: ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί, έστω για λίγο, να σηκώνεται από το έδαφος!

Υπάρχουν παρουσιάσεις αυτοκινήτων και υπάρχει αυτό που φαίνεται να ετοιμάζει η Tesla για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Έπειτα από χρόνια υποσχέσεων, αναβολών και δηλώσεων που πολλές φορές έμοιαζαν περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πρόγραμμα εξέλιξης ενός νέου μοντέλου, το Tesla Roadster, επιστρέφει στο προσκήνιο.

Αυτή τη φορά υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Tesla δημοσίευσε teaser με το Roadster και τις λέξεις «Go for launch», ενώ στην επίσημη σελίδα του μοντέλου υπάρχει αντίστροφη μέτρηση για την 1η Οκτωβρίου. Προσκλήσεις που εστάλησαν σε κατόχους κρατήσεων τοποθετούν την εκδήλωση στο Waco του Texas, πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο McGregor. Και κάπου εδώ η υπόθεση αρχίζει να ξεφεύγει από τα συνηθισμέν….

Από το «γρήγορο ηλεκτρικό» στο… ιπτάμενο Roadster

Όταν ανακοινώθηκε η δεύτερη γενιά του Roadster, το 2017, η Tesla μιλούσε για επιδόσεις που τότε ακούγονταν εξωπραγματικές: 0-96 km/h σε 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα πάνω από 400 km/h και αυτονομία σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων! Ακόμη και σήμερα αυτά είναι τα στοιχεία που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Στην πορεία όμως ο Elon Musk ανέβασε πολύ περισσότερο τον πήχη. Άρχισε να μιλά για ένα προαιρετικό SpaceX package, το οποίο θα χρησιμοποιούσε συστήματα προώθησης αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Η ιδέα ήταν ότι οι μικροί προωθητήρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν δραματικά την επιτάχυνση, την πέδηση και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Και μετά ήρθε η λέξη που άλλαξε εντελώς τη συζήτηση: fly.

Ο Musk έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι η κορυφαία έκδοση του Roadster θα μπορεί ακόμη και να σηκώνεται από το έδαφος. Το αν αυτό σημαίνει πραγματική ελεγχόμενη αιώρηση, ένα πολύ σύντομο «άλμα» ή κάτι ενδιάμεσο παραμένει μέχρι σήμερα ασαφές.

Ωστόσο, η επιλογή του «Go for launch» για την παρουσίαση της 1ης Οκτωβρίου δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Τι φέρεται να ετοιμάζει η Tesla

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες ημέρες, η Tesla έχει εξετάσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο παρουσίασης.

Υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για ένα Roadster εφοδιασμένο με το SpaceX package, το οποίο θα πραγματοποιήσει μια θεαματική επίδειξη πριν καταλήξει σε αιώρηση, ενώ το αυτοκίνητο θα ελέγχεται εξ αποστάσεως χωρίς οδηγό στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι θεατές θα βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση λόγω του θορύβου και των ωστικών κυμμάτων που προκαλούν οι προωθητήρες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ίδια η Tesla δεν έχει δημοσιοποιήσει τεχνική περιγραφή του συστήματος ούτε έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι η παρουσίαση θα περιλαμβάνει πραγματική αιώρηση και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση.

Υπάρχουν πλέον πολλές ενδείξεις ότι η Tesla ετοιμάζει κάτι πολύ περισσότερο από μια στατική παρουσίαση αυτοκινήτου, δεν υπάρχει ακόμη, όμως, δημόσια απόδειξη ότι ένα Roadster έχει πετάξει.

Το μυστηριώδες βίντεο από τη SpaceX

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ εμφανίστηκε στο Reddit και στα social media. Ένα βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί έξω από μια ψηλή κλειστή εγκατάσταση στο SpaceX McGregor Rocket Development Facility δείχνει ένα αντικείμενο να ανεβαίνει αρκετά μέτρα από το έδαφος.

Το υλικό ανακυκλοφόρησε ως πιθανό βίντεο δοκιμών του «ιπτάμενου» Tesla Roadster, μόνο που υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Σε μεταγενέστερες διευκρινίσεις αναφέρεται ότι το αντικείμενο δεν αιωρείται με δική του ισχύ αλλά ανυψώνεται από εσωτερική γερανογέφυρα. Επιπλέον, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο που φαίνεται στο υλικό είναι πράγματι Roadster.

Παραμένει όμως ενδιαφέρον για έναν άλλο λόγο: δείχνει ότι στο McGregor υπάρχει μια ιδιαίτερα ψηλή εγκατάσταση μέσα στην οποία πραγματοποιούνται δοκιμές με αντικείμενα που μπορούν να ανυψωθούν αρκετά πάνω από το έδαφος. Το αν αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη του Roadster παραμένει άγνωστο.

Και ξαφνικά… απαγόρευση πτήσεων

Υπάρχει όμως ακόμη ένα στοιχείο! Η αμερικανική FAA εξέδωσε Temporary Flight Restriction (προσωρινή απαγόρευση πτήσεων) για την περιοχή του McGregor, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι την επομένη της παρουσίασης του Roadster.

Η απαγόρευση αφορά περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις της SpaceX και φτάνει μέχρι τα 10.000 πόδια. Η επίσημη ειδοποίηση δεν αναφέρει Tesla ή Roadster και συνεπώς δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση με το event.

Μια TFR τέτοιου είδους δεν σημαίνει ότι η Tesla σκοπεύει να στείλει το Roadster στα 10.000 πόδια. Οι περιοχές ασφαλείας μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον πραγματικό χώρο μιας δοκιμής, ενώ το McGregor είναι ούτως ή άλλως ενεργό κέντρο δοκιμών πυραυλικών συστημάτων της SpaceX.

Μάλιστα, αντίστοιχη απαγόρευση μέχρι τα 10.000 πόδια είχε εκδοθεί για το McGregor και τον περασμένο Απρίλιο, γεγονός που δείχνει ότι τέτοιες διαδικασίες δεν είναι πρωτοφανείς για την εγκατάσταση.

Η χρονική σύμπτωση όμως βάζει «φυτιλιές»!

Αυτοκίνητο ή τεχνολογική επίδειξη;

Ακόμη και αν το Roadster πράγματι σηκωθεί από το έδαφος, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η δυνατότητα θα είναι προσβάσιμη απ΄όσους το αγοράσουν.

Οι προωθητήρες που -υποθετικά- θα χρησιμοποιήσει η Τesla, λειτουργούν αποθηκεύοντας αέριο σε πολύ υψηλή πίεση και απελευθερώνοντάς το από ακροφύσια ώστε να δημιουργηθεί ώση. Δεν πρόκειται δηλαδή για συμβατικούς πυραυλοκινητήρες με καύση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάτι δυνητικά πολύ επικίνδυνο για τους άλλους οδηγούς.

Σε ένα αυτοκίνητο ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον επιτάχυνση, υποβοήθηση στην πέδηση, δημιουργία κάθετης δύναμης ή –στην πιο ακραία εφαρμογή– στιγμιαία ανύψωση του οχήματος.

Το πρόβλημα επίσης, είναι ότι το διαθέσιμο αέριο είναι πεπερασμένο. Για να διατηρηθεί ένα αυτοκίνητο βάρους πολλών εκατοντάδων κιλών στον αέρα απαιτείται συνεχής και πολύ μεγάλη ώση. Επομένως, ακόμη και αν η Tesla παρουσιάσει πραγματική αιώρηση, είναι πιθανότερο να πρόκειται για μια σύντομη επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος και όχι για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να «πετά» με τη συνηθισμένη έννοια του όρου.

Oπότε ναι μεν… αλλά…

Υπομονή, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε τουλάχιστον την απάντηση στο πρώτο.