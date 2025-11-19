Η Tesla φέρνει test drives με λογική self-service στην Ελλάδα – Πού γίνονται και πότε;

Νέο Tesla Store στην Κηφισίας και self-service test drives σε Αχαΐα και Λάρισα. Δες πώς κλείνεις, πού γίνονται και τις ημερομηνίες.

Η Tesla μετέφερε σήμερα (19 Νοεμβρίου 2025) τις δραστηριότητές της σε νέο κατάστημα στην Κηφισίας. Ο χώρος είναι πλήρως ανανεωμένος και διαμορφωμένος για hands-on εμπειρία με την ανανεωμένη γκάμα Model Y και το νεότερο Model 3. Η μετακόμιση συνδυάζεται με τις πιο προσιτές εκδόσεις που λάνσαρε πρόσφατα η εταιρεία, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας στην ελληνική αγορά και στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Διεύθυνση : Ελαίον 51, Κηφισιά

Ώρες λειτουργίας: Δευτ.–Παρ. 10:00–20:00, Σάβ. 10:00–16:00, Κυρ. κλειστά

Self-service test drives: τι αλλάζει για τον υποψήφιο οδηγό

Παράλληλα με το νέο κατάστημα, η Tesla επεκτείνει και διαφοροποιεί το δίκτυο test drives σε όλη τη χώρα, εισάγοντας δύο σημεία “self-serve” – μια διαδικασία πλήρως ψηφιακή, χωρίς υποχρεωτική παρουσία προσωπικού.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Κλείνεις online το ραντεβού σου, ολοκληρώνεις την ταυτοποίηση ψηφιακά και, την προγραμματισμένη ώρα, το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει απομακρυσμένα από την ομάδα της Tesla. Παρέχεται live βοήθεια αν χρειαστεί, αλλά η οδήγηση και η εξερεύνηση του αυτοκινήτου γίνονται αυτόνομα, στον δικό σου ρυθμό. Για όσους θέλουν ευελιξία εκτός ωραρίου καταστήματος και μια εμπειρία χωρίς «τυπικότητες», είναι ίσως ο πιο ξεκούραστος τρόπος να γνωρίσουν ένα Tesla.

Πού και πότε γίνονται τα self-serve test drives

Top Parks, Αχαΐα – 1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου

Fashion City Outlet, Λάρισα – 10 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου

Σημείωση: Η κράτηση γίνεται online πριν την επίσκεψη. Προτείνεται να έχεις μαζί σου έγκυρο δίπλωμα και κάρτα ταυτοποίησης/εγγύησης, όπως θα ορίζει η φόρμα κράτησης.

Τι μπορείς να δεις/δοκιμάσεις

Στο νέο Store θα βρεις τα Model Y (με το πρόσφατο update στη γκάμα) και το Model 3. Τα self-serve σημεία φιλοξενούν διαθέσιμα οχήματα για αυτόνομη δοκιμή· το εκάστοτε μοντέλο/έκδοση εμφανίζεται κατά την online κράτηση. Η λογική είναι «μπαίνεις, ρυθμίζεις, οδηγείς», ώστε να εστιάσεις σε ό,τι σε ενδιαφέρει: αυτονομία, επιτάχυνση, οδική άνεση, infotainment, Autopilot/βοηθήματα.

Γιατί έχει σημασία το self-service μοντέλο

Η Tesla ποντάρει σε μικρότερο «τριβή» στη διαδικασία: λιγότερα ραντεβού πρόσωπο-με-πρόσωπο, περισσότερη αυτονομία για τον ενδιαφερόμενο. Για την ελληνική αγορά –όπου αρκετοί οδηγοί θέλουν «να το οδηγήσουν μόνοι τους, στα μέρη τους»– η λύση αυτή μειώνει εμπόδια και διευρύνει το κοινό που θα δοκιμάσει ηλεκτρικό για πρώτη φορά. Επιπλέον, τα προσωρινά pop-up/self-serve σημεία σε Αχαΐα και Λάρισα φέρνουν την εμπειρία εκτός Αττικής, εκεί όπου μέχρι τώρα η επαφή με τη μάρκα ήταν πιο περιορισμένη.

Πρακτικά: τι να θυμάσαι πριν πας

Κλείσε online και έλεγξε τα διαθέσιμα slots .

Έχε μαζί σου δίπλωμα οδήγησης και στοιχεία για την ψηφιακή ταυτοποίηση .

Προγραμμάτισε διαδρομή που να καλύπτει ρεαλιστικά σενάρια της καθημερινότητάς σου.

Αν σε ενδιαφέρει χρηματοδότηση/ανταλλαγή, κλείσε συνάντηση στο κατάστημα για λεπτομέρειες.

Τι κρατάμε;

Νέο Tesla Store στην Κηφισίας ( Ελαίον 51 ) με εκτεταμένο ωράριο και άμεση επαφή με Model Y / Model 3 .

Self-service test drives : Αχαΐα (1–30/11) και Λάρισα (10/11–10/12) , με πλήρως ψηφιακή διαδικασία .

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και ανεξάρτητη δοκιμή για μέγιστη ευκολία.

Η στρατηγική φέρνει την Tesla πιο κοντά σε όλη την Ελλάδα και κάνει το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση πιο απλό.

