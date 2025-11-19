quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Tesla φέρνει test drives με λογική self-service στην Ελλάδα – Πού γίνονται και πότε;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.11.2025
Στέλιος Παππάς
i-tesla-fernei-test-drives-me-logiki-self-service-stin-ellada-pou-ginontai-kai-pote-765882

Νέο Tesla Store στην Κηφισίας και self-service test drives σε Αχαΐα και Λάρισα. Δες πώς κλείνεις, πού γίνονται και τις ημερομηνίες.

Η Tesla μετέφερε σήμερα (19 Νοεμβρίου 2025) τις δραστηριότητές της σε νέο κατάστημα στην Κηφισίας. Ο χώρος είναι πλήρως ανανεωμένος και διαμορφωμένος για hands-on εμπειρία με την ανανεωμένη γκάμα Model Y και το νεότερο Model 3. Η μετακόμιση συνδυάζεται με τις πιο προσιτές εκδόσεις που λάνσαρε πρόσφατα η εταιρεία, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας στην ελληνική αγορά και στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

  • Διεύθυνση: Ελαίον 51, Κηφισιά

  • Ώρες λειτουργίας: Δευτ.–Παρ. 10:00–20:00, Σάβ. 10:00–16:00, Κυρ. κλειστά

Self-service test drives: τι αλλάζει για τον υποψήφιο οδηγό

Παράλληλα με το νέο κατάστημα, η Tesla επεκτείνει και διαφοροποιεί το δίκτυο test drives σε όλη τη χώρα, εισάγοντας δύο σημεία “self-serve” – μια διαδικασία πλήρως ψηφιακή, χωρίς υποχρεωτική παρουσία προσωπικού.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Κλείνεις online το ραντεβού σου, ολοκληρώνεις την ταυτοποίηση ψηφιακά και, την προγραμματισμένη ώρα, το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει απομακρυσμένα από την ομάδα της Tesla. Παρέχεται live βοήθεια αν χρειαστεί, αλλά η οδήγηση και η εξερεύνηση του αυτοκινήτου γίνονται αυτόνομα, στον δικό σου ρυθμό. Για όσους θέλουν ευελιξία εκτός ωραρίου καταστήματος και μια εμπειρία χωρίς «τυπικότητες», είναι ίσως ο πιο ξεκούραστος τρόπος να γνωρίσουν ένα Tesla.

Πού και πότε γίνονται τα self-serve test drives

  • Top Parks, Αχαΐα1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου

  • Fashion City Outlet, Λάρισα10 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου

Σημείωση: Η κράτηση γίνεται online πριν την επίσκεψη. Προτείνεται να έχεις μαζί σου έγκυρο δίπλωμα και κάρτα ταυτοποίησης/εγγύησης, όπως θα ορίζει η φόρμα κράτησης.

Τι μπορείς να δεις/δοκιμάσεις

Στο νέο Store θα βρεις τα Model Y (με το πρόσφατο update στη γκάμα) και το Model 3. Τα self-serve σημεία φιλοξενούν διαθέσιμα οχήματα για αυτόνομη δοκιμή· το εκάστοτε μοντέλο/έκδοση εμφανίζεται κατά την online κράτηση. Η λογική είναι «μπαίνεις, ρυθμίζεις, οδηγείς», ώστε να εστιάσεις σε ό,τι σε ενδιαφέρει: αυτονομία, επιτάχυνση, οδική άνεση, infotainment, Autopilot/βοηθήματα.

Γιατί έχει σημασία το self-service μοντέλο

Η Tesla ποντάρει σε μικρότερο «τριβή» στη διαδικασία: λιγότερα ραντεβού πρόσωπο-με-πρόσωπο, περισσότερη αυτονομία για τον ενδιαφερόμενο. Για την ελληνική αγορά –όπου αρκετοί οδηγοί θέλουν «να το οδηγήσουν μόνοι τους, στα μέρη τους»– η λύση αυτή μειώνει εμπόδια και διευρύνει το κοινό που θα δοκιμάσει ηλεκτρικό για πρώτη φορά. Επιπλέον, τα προσωρινά pop-up/self-serve σημεία σε Αχαΐα και Λάρισα φέρνουν την εμπειρία εκτός Αττικής, εκεί όπου μέχρι τώρα η επαφή με τη μάρκα ήταν πιο περιορισμένη.

Πρακτικά: τι να θυμάσαι πριν πας

  • Κλείσε online και έλεγξε τα διαθέσιμα slots.

  • Έχε μαζί σου δίπλωμα οδήγησης και στοιχεία για την ψηφιακή ταυτοποίηση.

  • Προγραμμάτισε διαδρομή που να καλύπτει ρεαλιστικά σενάρια της καθημερινότητάς σου.

  • Αν σε ενδιαφέρει χρηματοδότηση/ανταλλαγή, κλείσε συνάντηση στο κατάστημα για λεπτομέρειες.

Τι κρατάμε;

  • Νέο Tesla Store στην Κηφισίας (Ελαίον 51) με εκτεταμένο ωράριο και άμεση επαφή με Model Y / Model 3.

  • Self-service test drives: Αχαΐα (1–30/11) και Λάρισα (10/11–10/12), με πλήρως ψηφιακή διαδικασία.

  • Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και ανεξάρτητη δοκιμή για μέγιστη ευκολία.

  • Η στρατηγική φέρνει την Tesla πιο κοντά σε όλη την Ελλάδα και κάνει το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση πιο απλό.

Όλες οι ειδήσεις

Το μοντέρνο ιταλικό B-SUV που παίρνεις με όφελος 6.500 ευρώ – Ποιο είναι;

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει;

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Tesla#Test Drive
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-tesla-tha-plirosei-1-trisekatommyrio-ton-elon-musk-ean-782284

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2025

Η Tesla θα πληρώσει 1 τρισεκατομμύριο τον Elon Musk εάν…
o-musk-tha-egkataleipsei-tin-tesla-i-byd-tha-kerdisei-ti-machi-poios-ekane-afti-ti-dilosi-kai-giati-echei-simasia-781447

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

«Ο Musk θα εγκαταλείψει την Tesla, η BYD θα κερδίσει τη μάχη»: Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί έχει σημασία
tora-kai-diafimiseis-stis-othones-ton-tesla-einai-afti-i-archi-tou-kakou-779942

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Τώρα και διαφημίσεις στις οθόνες των Tesla – Είναι αυτή η αρχή του κακού;
i-diafimisi-typou-james-bond-gia-to-polestar-5-video-778914

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.10.2025

Η διαφήμιση τύπου James Bond για το Polestar 5 (video)
anavathmiseis-fernei-i-tesla-sta-model-3-kai-model-y-stin-ellada-ti-perilamvanoun-777647

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.10.2025

Αναβαθμίσεις φέρνει η Tesla στα Model 3 και Model Y στην Ελλάδα – Τι περιλαμβάνουν
kineziki-etaireia-pou-kataskevazei-skoupes-parousiazei-to-proto-tis-aftokinito-einai-idio-me-bugatti-774539

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Κινεζική εταιρεία που κατασκευάζει σκούπες παρουσιάζει το πρώτο της αυτοκίνητο – Είναι ίδιο με Bugatti

Πρόσφατες Ειδήσεις