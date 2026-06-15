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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Tesla κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία ασφαλείας στις ευρωπαϊκές αρχές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Γιατί οι Σκανδιναβοί «μπλοκάρουν» τo Full Self-Driving της Tesla και ποια είναι η αποκάλυψη που «καίει» τον Έλον Μασκ

Η προσπάθεια του Elon Musk να φέρει το σύστημα Full Self-Driving (FSD) στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέσα στο 2026, φαίνεται πως πέφτει πάνω σε έναν τοίχο κακοπιστίας. Παρά το γεγονός ότι η Tesla πιέζει για μια καθολική έγκριση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεπορτάζ του reuters, αποκαλύπτει ότι ανεξάρτητοι αναλυτές και σκανδιναβικές αρχές κατηγορούν την εταιρεία για χρήση… «δημιουργικής στατιστικής».

Η «αλχημεία» των δεδομένων: πού εντοπίζεται η απάτη;

Η Tesla ισχυρίζεται δημόσια ότι το FSD είναι έως και 10 φορές ασφαλέστερο από έναν μέσο  οδηγό. Ωστόσο, μια βαθύτερη βουτιά στα στοιχεία που κατέθεσε στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, αποκαλύπτει δύο σοβαρά φάουλ:

  • Σύγκριση «μήλων με πορτοκάλια»: Για να βγάλει καθαρό το FSD, η Tesla μετράει ως περιπτώσεις ατυχημάτων των δικών της οχημάτων μόνο τις πολύ σφοδρές συγκρούσεις (εκείνες όπου ανοίγουν οι αερόσακοι). Αντίθετα, τα στατιστικά που χρησιμοποιεί για να βγάλει τα ποσοστά ατυχημάτων… ανθρώπων οδηγών, περιλαμβάνου τα πάντα, ακόμα και ένα απλό γρατζούνισμα σε ένα προφυλακτήρα. Κάπως έτσι, το FSD εμφανίζεται τεχνητά «άψογο».
  • Η εξομοίωση παρουσιάζεται ως πραγματικότητα: Πολλά από τα στατιστικά αξιολόγησης της εταιρείας δεν βασίζονται σε πραγματικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν σε δύσκολες συνθήκες, αλλά σε θεωρητικά μοντέλα εξομοίωσης.

Τα δύο «στρατόπεδα» που έχουν δημιουργηθεί

Η στρατηγική της Tesla στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα διπλωματικό και ρυθμιστικό χάσμα:

  1. Η ολλανδική «κερκόπορτα»: Η ολλανδική αρχή μεταφορών (RDW) πείστηκε από τα στοιχεία της Tesla και άναψε το «πράσινο φως» για την Ολλανδία τον Απρίλιο του 2026. Μάλιστα, λειτουργεί πλέον και ως… δικηγόρος της Tesla, ζητώντας από την Ε.Ε. να επεκτείνει την έγκριση σε όλα τα κράτη-μέλη.
  2. Το σκανδιναβικό μέτωπο του «ΟΧΙ»: Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Δανία αντιδρούν έντονα. Οι αρχές τους τονίζουν ότι το σύστημα δεν είναι έτοιμο για τους ευρωπαϊκούς δρόμους και θεωρούν ότι η ονομασία «Full Self-Driving» αποτελεί παραπλάνηση για τους οδηγούς καθότι το σύστημα απαιτεί συνεχή επίβλεψη και έχει δείξει αδυναμίες σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πάγος, χιόνι) ή στην αναγνώριση μεγάλων ζώων στο οδόστρωμα.

Τι περιμένουμε στη συνέχεια

Η τελική μάχη θα δοθεί στις Βρυξέλλες. Οι κρίσιμες ημερομηνίες είναι ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος του 2026, όπου η αρμόδια επιτροπή της ΕΕ θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την ολλανδική εισήγηση. Αν όμως οι Σκανδιναβοί επικρατήσουν, τότε η  Tesla ίσως αναγκαστεί να καθυστερήσει το λανσάρισμα του FSD στην ΕΕ για μήνες ή χρόνια ή και να αλλάξει υποχρεωτικά το όνομα του συστήματος στην Ευρώπη, ώστε να μην παραπέμπει σε «πλήρως αυτόνομο» όχημα.

 

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Tags
#Tesla
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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