EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Tesla σκόνταψε στην Ινδία: Τι πήγε στραβά με το Model Y;

ΠΕΜΠΤΗ | 04.09.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-tesla-skontapse-stin-india-ti-pige-strava-me-to-model-y-773471

Με περιορισμένη ζήτηση, υψηλές τιμές και έντονο ανταγωνισμό, η Ινδία αποδεικνύεται σκληρό τεστ για την αμερικανική εταιρεία

  • Περίπου 600 παραγγελίες έχει συγκεντρώσει η Tesla από τον Ιούλιο

  • Οι αποστολές για το 2025 περιορίζονται σε 350–500 αυτοκίνητα, αντί για 2.500 που υπολογίζονταν

  • Το υψηλό κόστος λόγω δασμών έως 110 % αποτρέπει τους περισσότερους αγοραστές

Ένα ξεκίνημα κατώτερο των προσδοκιών

Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Tesla στην Ινδία ξεκίνησε με αρκετές δυσκολίες. Από τα μέσα Ιουλίου 2025, η εταιρεία έχει καταγράψει περίπου 600 κρατήσεις για το Model Y, αριθμό πολύ μικρότερο σε σχέση με τις φιλοδοξίες της. Αυτό είχε ως συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά ο όγκος των οχημάτων που θα σταλούν στη χώρα μέχρι το τέλος του έτους.

Ενώ αρχικά γινόταν λόγος για περίπου 2.500 αυτοκίνητα, πλέον το σχέδιο έχει αναθεωρηθεί σε μόλις 350–500 μονάδες. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις αγορές της Μουμπάι, του Νέου Δελχί, της Πούνε και του Gurugram να είναι οι πρώτες που θα τις υποδεχθούν.

Το Model Y προορίζεται να αποτελέσει το «όχημα αιχμής» για την Tesla στην Ινδία. Ωστόσο, η υποδοχή από το κοινό αποδεικνύεται μάλλον συγκρατημένη. Ο βασικός λόγος είναι η υψηλή τιμή, καθώς το αυτοκίνητο κοστίζει πάνω από ₹60 lakh (~65.500 ευρώ).

Τα εμπόδια της αγοράς και ο ανταγωνισμός

Η τιμή αυτή οφείλεται κυρίως στους δασμούς εισαγωγής, που φτάνουν έως και 110 %. Έτσι, η Tesla χάνει σε ανταγωνιστικότητα απέναντι σε άλλες μάρκες, καθώς ο μέσος όρος τιμής ενός ηλεκτρικού οχήματος στην Ινδία κυμαίνεται γύρω στα ₹22 lakh (~24.000 ευρώ). Το χάσμα είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αγοραστές να στραφούν σε οικονομικότερες λύσεις.

Παράλληλα, η γενικότερη αγορά πολυτελών ηλεκτρικών στην Ινδία παραμένει μικρή. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 πωλήθηκαν περίπου 2.800 τέτοια αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η κινεζική BYD καταφέρνει να κερδίσει έδαφος με το μοντέλο Sealion 7, το οποίο σημείωσε πάνω από 1.200 πωλήσεις την ίδια περίοδο.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, πέρα από το υψηλό κόστος, η Tesla έχει να αντιμετωπίσει και ισχυρό ανταγωνισμό. Οι τοπικοί και διεθνείς κατασκευαστές εκμεταλλεύονται την αυξημένη ζήτηση για πιο προσιτά EV, αφήνοντας τα premium μοντέλα σε πολύ περιορισμένο κοινό.

Τι κρατάμε

  • Η Tesla συγκέντρωσε μόλις 600 κρατήσεις στην Ινδία από τον Ιούλιο

  • Οι αποστολές περιορίζονται σε 350–500 οχήματα για το 2025, αντί για 2.500

  • Οι υψηλοί δασμοί (έως 110 %) εκτοξεύουν την τιμή του Model Y πάνω από 65.500 ευρώ

  • Στο πρώτο μισό του 2025 πωλήθηκαν συνολικά 2.800 πολυτελή EV, με την BYD να ξεχωρίζει

  • Η Tesla δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί σε μια αγορά που ζητά πιο προσιτά ηλεκτρικά

Το εντυπωσιακό supermini που θέλουν όλοι και κοστίζει από 20.800 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Αυτό είναι το νέο οικογενειακό της Leapmotor που έρχεται να τα βάλει με το VW ID.3

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

 

