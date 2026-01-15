quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Tesla στην κορυφή: Τα δύο μοντέλα που βγήκαν ασφαλέστερα στην κατηγορία τους – Τιμές στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
AutoTypos Team
i-tesla-stin-koryfi-ta-dyo-montela-pou-vgikan-asfalestera-stin-katigoria-tous-times-stin-ellada-789576

Model 3 και Model Y κέρδισαν τα Euro NCAP Best in Class 2025. Δες τιμές Ελλάδας και γιατί ξεχώρισαν στην ασφάλεια.

Το Euro NCAP ανακοίνωσε τους νικητές «Best in Class 2025» και η Tesla πέτυχε δύο πρώτες θέσεις:

Ο θεσμός υπολογίζει ένα συνολικό άθροισμα επιδόσεων στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης (Προστασία Ενηλίκων, Παιδιών, Ευάλωτων Χρηστών Δρόμου, Συστημάτων Ασφαλείας). Στην τελική κρίση μπαίνουν μόνο μοντέλα με στάνταρ εξοπλισμό ασφάλειας και πεντάστερη συνολική βαθμολογία.

Tesla Model 3 – Best Large Family Car 2025

Το ανανεωμένο Model 3 διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του στην ασφάλεια, με πολύ υψηλές επιδόσεις στο Child Occupant και σαφή βελτίωση στο Safety Assist. Η σχεδίαση του αμαξώματος, τα συστήματα συγκράτησης και οι ενεργές τεχνολογίες συνδυάζονται ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού για επιβάτες κάθε μεγέθους και θέσης.

Tesla Model Y – Best Small SUV 2025

Το best-seller της Tesla αναδείχθηκε κορυφαίο στην κατηγορία των μικρών SUV. Ξεχώρισε για την προστασία παιδιών και την αποτελεσματικότητα των βοηθημάτων οδηγού, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να διατηρεί υψηλές βαθμολογίες και σε απαιτητικά πρωτόκολλα (π.χ. δεύτερη σειρά καθισμάτων, σενάρια πολλαπλών συγκρούσεων).

Γιατί έχουν σημασία τα «Best in Class»

Τα βραβεία «Best in Class» λειτουργούν ως benchmark: δεν συγκρίνουν μόνο επιδόσεις, αλλά και το πώς επιτυγχάνονται με στάνταρ εξοπλισμό — δηλαδή χωρίς προαιρετικά πακέτα. Έτσι, ο αγοραστής γνωρίζει ότι η προστασία και τα ADAS που αξιολογήθηκαν είναι ενσωματωμένα σε κάθε αυτοκίνητο.

Τιμές στην Ελλάδα και βασικός εξοπλισμός

Στην ελληνική αγορά:

  • Tesla Model 3: από 34.490 € (περιλαμβάνει Tesla Bonus 2.500 €).

  • Tesla Model Y: από 39.990 €.

Και τα δύο μοντέλα προσφέρονται με πλήρες πακέτο ασφάλειας στον στάνταρ εξοπλισμό, μαζί με τις γνωστές δυνατότητες over-the-air αναβαθμίσεων και Autopilot (επιπλέον λειτουργίες είναι διαθέσιμες ως αναβάθμιση λογισμικού).

Τι κρατάμε;

  • Δύο «Best in Class 2025»: Model 3 (Large Family Car) και Model Y (Small SUV).

  • Αξιολόγηση με στάνταρ εξοπλισμό και 5 αστέρια, άρα διαφάνεια για τον αγοραστή.

  • Ελλάδα: Model 3 από 34.490 €, Model Y από 39.990 €.

  • Έμφαση σε Child Occupant και Safety Assist, όπου αμφότερα ξεχώρισαν.

Tags
#EuroNCAP#Tesla#Tesla Model 3#Tesla Model Y
